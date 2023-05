La guerra degli Stati Uniti egemoni contro la verità

di Stephen Lendman

Le forze russe controllano oltre il 90% della città strategicamente importante di Artyomovsk e delle aree circostanti, comprese le entrate alla città.

Centinaia di soldati del regime sono statieliminati.

Distaccato dalla realtà, il burattino Zelenskyj finge che la Russia sia debole e l’Ucraina sia forte (sic) quando le cose sul campo sono indiscutibilmente il contrario.

Separatamente, il falso elogio di Biden per la spia colta in flagrante, Gershkovich, ha ignorato innumerevoli migliaia di prigionieri politici che languiscono ingiustamente nel gulag globale dell’egemone USA (vedi Guantanamo e i carceri speciali della CIA).

Il loro maltrattamento viola in modo flagrante la protezione dell’ottavo emendamento contro punizioni crudeli e insolite.

Commentando ciò che accade e non viene riportato, il defunto procuratore generale Ramsey Clark una volta ha spiegato quanto segue, dicendo:

“Le nostre carceri sono piene di santi”.

Alcuni dei migliori e dei più brillanti sono spietatamente perseguitati e maltrattati per essere dalla parte giusta della storia.

Gli Stati Uniti egemoni perseguitano e altrimenti opprimono i loro migliori mentre si impegnano in modo inspiegabile nella criminalità sponsorizzata dallo stato.

Gestita da criminali, la democrazia come dovrebbe essere è bandita, in patria e in tutto il mondo.

Si svolgono solo le selezioni, i vincitori preselezionati quasi sempre miliardari collegati all’elite.

L’Hegemon USA è più un flagello che uno stato-nazione.

Nel corso della sua storia butterata, ha danneggiato più persone di qualsiasi combinazione di stati canaglia precedenti o attuali.

Conta i modi.

Gli USA sono perennemente in guerra a caldo e/o con altri mezzi contro nazioni non minacciose e libere dal flagello del suo controllo.

Già in guerra contro la Russia e che sta perdendo gravemente, le sue forze oscure Dem potrebbero aprire un secondo e un terzo fronte contro Cina e Corea del Nord non minacciose: sta per accadere un altro atto di follia.

Russia, Cina, Iran, Iraq, Corea del Nord, Siria, Libano, Venezuela, Cuba, Nicaragua e altre nazioni indipendenti sono prese di mira da sanzioni illegali, che solo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può legalmente imporre.

La stragrande maggioranza degli americani non ha voce in capitolo su come viene gestita la propria nazione, per denaro e potere a proprie spese.

La guerra a colpi di arma da fuoco infuria ancora in patria e all’estero.

Gli spacciatori di jab sanno – o dovrebbero sapere – che sono progettati per distruggere la salute invece del contrario.

Senza mezzi termini, lo studioso/medico Vernon Coleman MD ha affermato che “morti e mutilazioni (sono state) i loro effetti principali”, aggiungendo:

Colpi di massa con vaccini mortali tossici “hanno causato gravi danni cerebrali e una nuova popolazione di zombi”.

Quando e se la giustizia avrà l’ultima parola, i regimi al potere, l’industria farmaceutica e i cospiratori complici “pagheranno per il loro atroce peccato”, ha sottolineato Coleman.

Nel dicembre 2020, è stato uno dei primi professionisti ad avvertire di gravi danni alla salute causati da vaccini mortali, compresi danni cerebrali.

Tutti i colpi subivano danni, più vaccini ricevevano, maggiore era il danno irreversibile alla salute.

Nel dicembre 2021 Coleman ha dichiarato quanto segue:

“È stato stabilito che c’è ancora molto che nessuno sa ancora sui vaccini (di influenza / covid) e l’entusiasmo dell’agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari nel Regno Unito di concedere in licenza un prodotto su cui le informazioni sembravano mancare non è mai stato adeguatamente spiegato”.

“Sappiamo tuttavia che, come sono stato il primo a rivelare, l’MHRA ha ricevuto un’enorme somma di denaro dalla Bill and Melinda Gates Foundation, che ha legami finanziari con produttori di jab come Pfizer”.

L’anno scorso, Coleman ha stimato circa 16 milioni di morti per kill short, molti altri milioni danneggiati in modo irreversibile.

Immagina la realtà su ciò che continua senza controllo e rimane promosso.

Il massacro fa guerra alla salute pubblica.

Le sue tossine entrano nel cervello.

Più colpi si ottengono – i cosiddetti booster – maggiori sono i danni alla salute.

E farsi vaccinare aumenta notevolmente la possibilità di ammalarsi a causa di ciò da cui dovrebbero proteggere, oltre ad avere maggiori probabilità di contrarre una o una combinazione delle principali malattie.

In tutti gli Stati Uniti/Occidente e altrove, al pubblico è stato mentito e ingannato in massa.

Non c’è niente di lontanamente sicuro ed efficace nei colpi di influenza / covid, ciò che io e altri chiamiamo la madre di tutte le truffe sponsorizzate dallo stato.

Secondo l’analisi di Coleman, “milioni di persone colpite stanno già mostrando segni di gravi danni cerebrali”.

“Il loro comportamento è spesso abbastanza anormale.”

Le agenzie sanitarie anti-pubbliche in combutta con l’industria farmaceutica negli Stati Uniti e in Occidente sapevano cosa sarebbe successo prima che iniziassero i vaccini di massa.

Vaccinazione di massa

Jabs ha creato milioni di zombi moderni.

Sono più facili da truffare e ingannare in massa rispetto a prima che iniziassero i colpi di massa.

Sono ignari della realtà sul campo nell’Ucraina infestata dai nazisti, sostenendo un flagello invece di condannarlo apertamente.

La maggior parte dei medici va d’accordo con la madre di tutte le truffe per la preoccupazione di essere licenziati.

Quindi, volenti o nolenti, sostengono i farmaci più pericolosi e dannosi per la salute mai offerti al pubblico.

Gli ospedali negli Stati Uniti/occidentali e i media MSM sono stati pagati miliardi di dollari per sostenere la truffa.

I vaccinisti del Covid sono colpevoli di distruzione della salute, compreso l’omicidio di massa.

Le persone non colpite sono molto preoccupate di essere inconsapevolmente danneggiate dalle tossine dell’influenza/covid nel cibo.

E questo controllo della realtà:

Il settore farmaceutico controlla l’establishment medico, comprese le agenzie governative, gli ospedali, i media MSM e la maggior parte dei medici.

Invece di come dovrebbero essere le cose, la medicina ampiamente praticata in Occidente è dannosa per la salute e il benessere.

Secondo Children’s Health Defense, “il 54% dei giovani statunitensi è malato cronico”.

“SIAMO IN CRISI

4 bambini su 10 con depressione”

“1 bambino su 5 con obesità”

“1 bambino su 5 con pensieri suicidi”

“1 bambino su 6 con disturbi dello sviluppo”

“1 bambino su 10 con ansia”

“1 bambino su 10 con ADHD”

“1 bambino su 12 con asma”

“1 bambino su 13 con allergie alimentari”

“1 bambino su 44 con autismo”

1 su 285 bambini con cancro entro i 20 anni.

Lungi dall’essere perfetta, la nazione in cui sono cresciuto tanto tempo fa non esiste più.

Un mostro che distrugge la salute e la vita lo ha sostituito, anche mediante l’uso del potere di censurare o limitare in altro modo ciò che è in conflitto con la narrativa ufficiale inventata.

È il momento sbagliato per crescere in una nazione gestita dalla sua classe criminale a proprio vantaggio esclusivamente a spese della maggior parte degli altri.

Covid è influenza con un altro nome.

Non esiste alcuna pandemia di influenza/covid, né prima, né ora né in futuro.

Ci hanno mentito i regimi Trump e Biden e la maggior parte dell’establishment medico.

Chi potrebbe mai immaginare che l’assistenza sanitaria sarebbe tossica e cruciale da ignorare su tutto ciò che riguarda l’influenza/covid.

Coleman ha detto correttamente quanto segue:

“Quando la finta pandemia è stata promossa per la prima volta con entusiasmo a febbraio e marzo 2020, ho subito descritto lo spavento covid come una bufala”.

“Le cifre disponibili hanno dimostrato senza alcun dubbio che il pericolo di quella che era chiaramente solo un’influenza annuale rinominata era stato enormemente esagerato da persone che avevano una cattiva esperienza nel valutare le cifre rilevanti”.

Quando l’influenza stagionale è stata ribattezzata covid tre anni e mezzo fa, era troppo presto per sapere che eravamo stati truffati.

Ora non ci sono scuse per non sapere che siamo stati danneggiati irreparabilmente dai regimi dominanti che spingono la madre di tutte le truffe che distruggono la salute come parte della loro guerra contro l’umanità.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago