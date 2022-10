La “guerra al terrore” potrebbe colpire l’Europa

di Pepe Escobar .

Non sottovalutare mai un impero ferito e in decomposizione che si sgretola in tempo reale.

I funzionari imperiali, anche in veste “diplomatica”, continuano a dichiarare sfacciatamente che il loro controllo eccezionalista sul mondo è obbligatorio.

In caso contrario, potrebbero emergere concorrenti e metterli in ombra, monopolizzati dalle oligarchie americane. Questo, ovviamente, è un anatema assoluto.

Il modus operandi imperiale contro i concorrenti geopolitici e geoeconomici rimane lo stesso: valanga di sanzioni, embarghi, blocchi economici, misure protezionistiche, cultura della cancellazione, potenziamento militare nelle nazioni vicine e minacce varie. Ma soprattutto, la retorica guerrafondaia, attualmente al suo apice.

L’egemone potrebbe essere ‘trasparente’, almeno in quest’area, in quanto controlla ancora una massiccia rete internazionale di istituzioni, enti finanziari, politici, amministratori delegati, agenzie di propaganda e industria della cultura pop. Da qui questa presunta invulnerabilità che genera insolenza.

Panico nel “giardino ”

L’esplosione di Nord Stream (NS) e Nord Stream 2 (NS2) – tutti sanno chi è stato, ma il sospetto non può essere nominato – ha preso il progetto gemello imperiale di tagliare l’energia russa a buon mercato dall’Europa e distruggere l’economia tedesca.

Dal punto di vista imperiale, la sottotrama ideale è l’emergere di un Intermarium controllato dagli USA – dal Baltico e dall’Adriatico al Mar Nero – guidato dalla Polonia, che esercita una sorta di nuova egemonia in Europa, sulla scia dell’Iniziativa dei Tre Mari .

Europa nel mirino

Ma così com’è, rimane un sogno bagnato.

Nell’ambito della dubbia “indagine” su ciò che è realmente accaduto a NS e NS2, la Svezia ha recitato la parte delle pulizie, come se fosse un sequel di Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Per questo i risultati dell’“indagine” non possono essere condivisi con la Russia. L’addetto alle pulizie era lì per cancellare ogni prova incriminante.

Quanto ai tedeschi, accettarono volontariamente il ruolo di capri espiatori. Berlino ha affermato che si trattava di un sabotaggio, ma non ha osato dire da chi.

In realtà è quanto più sinistro possibile, perché Svezia, Danimarca e Germania, e l’intera UE, sanno che se affronti davvero l’Impero, in pubblico, l’Impero si vendicherà, fabbricando una guerra sul suolo europeo. È una questione di paura, non di paura della Russia.

L’Impero semplicemente non può permettersi di perdere il “giardino”. E le élite del “giardino” con un QI sopra la stanza sanno di avere a che fare con un’entità psicopatica serial killer che semplicemente non può essere placata.

Nel frattempo, l’arrivo del generale Winter in Europa preannuncia una discesa socio-economica in un vortice di oscurità – inimmaginabile solo pochi mesi fa nel presunto “giardino” dell’umanità, così lontano dai brontolii della “giungla”.”.

Bene, d’ora in poi la barbarie inizia in casa. E per questo gli europei dovrebbero ringraziare l’“alleato” americano, che manipola abilmente le élite europee paurose e vassallizzate.

Ben più pericoloso, tuttavia, è uno spettro che pochissimi sono in grado di identificare: l’imminente sirianizzazione dell’Europa. Questa sarà una diretta conseguenza della debacle della NATO in Ucraina.

Da una prospettiva imperiale, la prospettiva sul campo di battaglia ucraino è desolante. L’operazione militare speciale (SMO) della Russia si è trasformata in un’operazione antiterrorismo (CTO): Mosca ora definisce apertamente Kiev un regime terroristico.

Gli attacchi chirurgici contro le infrastrutture elettriche dell’Ucraina stanno per paralizzare completamente l’economia e l’esercito di Kiev. Ed entro dicembre ci sarà l’arrivo in prima linea e in retroguardia di un contingente di mobilitazione parziale opportunamente addestrato e fortemente motivato.

L’unico dubbio riguarda il calendario. Mosca sta lentamente ma inesorabilmente decapitando Kyiv per procura e, in definitiva, distruggendo “l’unità” della NATO.

Il processo di tortura dell’economia europea è implacabile. E il mondo reale al di fuori dell’Occidente collettivo – il Sud globale – è con la Russia, dall’Africa e dall’America Latina all’Asia occidentale e persino a sezioni dell’UE.

È Mosca – e ovviamente non Pechino – che sta facendo a pezzi l’“ordine internazionale basato sulle regole” imposto dall’egemone, sostenuto dalle sue risorse naturali, dall’approvvigionamento alimentare e dalla sicurezza affidabile.

E in coordinamento con la Cina, l’Iran e i principali attori eurasiatici, la Russia sta lavorando per chiudere tutte queste organizzazioni internazionali controllate dagli Stati Uniti mentre il Sud diventa virtualmente immune alla diffusione degli psyop dalla NATO.

Forze missilistiche russe

La sirianizzazione dell’Europa

Sul campo di battaglia ucraino, la crociata NATO contro la Russia è destinata al fallimento, anche se in diversi nodi fino all’80% delle forze combattenti sono costituite da personale NATO. Wunderwaffen come HIMARS sono rari. E a seconda dell’esito delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, le armi si esauriranno nel 2023.

Nella primavera del 2023, l’Ucraina non potrebbe essere altro che un buco nero impoverito. Il Piano Imperiale A resta Afganizzazione: sfruttare un esercito di mercenari in grado di effettuare incursioni mirate di destabilizzazione e/o terrorismo nella Federazione Russa.

Allo stesso tempo, l’Europa è piena di basi militari americane.

Tutte queste basi possono fungere da grandi basi terroristiche, proprio come in Siria, al-Tanf e ad est dell’Eufrate. Gli Stati Uniti hanno perso la lunga guerra per procura in Siria – dove hanno strumentalizzato i jihadisti – ma non sono stati ancora espulsi.

In questo processo di sirianizzazione dell’Europa, le basi militari americane possono diventare centri ideali per l’irreggimentazione e/o “addestrare” squadre di emigrati dall’Europa orientale, la cui unica possibilità di impiego, oltre al narcotraffico e al traffico di organi, sarà quella di diventare – quello che altrimenti – mercenari imperiali, che combattono qualsiasi focolaio di disobbedienza civile emergente in un’UE impoverita.

Va da sé che questo nuovo modello di esercito sarà pienamente sanzionato dall’eurocrazia di Bruxelles, che è solo il braccio delle pubbliche relazioni della NATO.

Un’UE deindustrializzata invischiata in diversi strati di tossici all’interno della guerra, in cui la NATO svolge il suo vero ruolo di Robocop, è lo scenario perfetto di Mad Max giustapposta a quella che sarebbe, almeno nelle riflessioni degli Straussiani/Neocon americani, un’isola di prosperità : l’economia americana, meta ideale del capitale mondiale, ed in particolare del capitale europeo.

L’Impero “perderà” il suo progetto preferito, l’Ucraina. Ma non accetterà mai di perdere il “giardino” europeo.

Pepe Escobar

fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago