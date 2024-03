La guerra a Gaza: Al Jazeera racconta una versione del 7 ottobre che i media britannici nascondono

di Peter Oborne

Basato sui fatti. Sobrio. Chiaroveggente. Scrupoloso. L’unità investigativa di Al Jazeera ha prodotto un filmato che racconta ciò che è realmente accaduto il 7 ottobre.

Questo autorevole documentario non esita a descrivere nel dettaglio le atrocità e i crimini di guerra perpetrati da Hamas. Ma dimostra senza ombra di dubbio che molti dei raccapriccianti resoconti provenienti da fonti israeliane erano falsi .

Le storie incendiarie, dalle accuse di stupri di massa alla decapitazione e all’incenerimento di bambini, non erano supportate da prove o da vere e proprie bugie. Eppure hanno aperto la strada alla ferocia omicida dell’assalto israeliano a Gaza, che è stato descritto dalla Corte internazionale di giustizia come un plausibile genocidio.

Al Jazeera analizza attentamente come queste storie siano diventate di pubblico dominio. Ciò comporta una revisione approfondita di Zaka, l’unità israeliana di risposta alle emergenze composta da paramedici addestrati che si occupano di atti terroristici e omicidi.

Al Jazeera mostra come Zaka abbia fornito dettagli di atrocità mai avvenute, inclusi bambini bruciati e decapitati , che hanno fatto notizia in tutto il mondo e sono state utilizzate da Israele per massimizzare l’effetto della propaganda al fine di ottenere la simpatia del pubblico.

Yossi Landau, dipendente della Zaka, ha detto ai giornalisti che Hamas ha bruciato vivi ” due mucchi di 10 bambini ciascuno ” in una casa nel Kibbutz Be’eri.

I media si sono impadroniti di questa storia e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ne ha ripetuto una versione durante una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “ Hanno preso dozzine di bambini, li hanno legati, bruciati e giustiziati ”.

Un resoconto essenziale

Ma come mostra Al Jazeera , queste storie sono false. Un esame della lista dei morti ha mostrato che due gemelli di 12 anni sono stati tragicamente uccisi quando la polizia e i soldati hanno fatto irruzione nella casa di Be’eri, ma non c’erano altri bambini in quel luogo, osserva il documentario.

Più in generale, l’elenco rivela che il 7 ottobre sono morti due bambini. Uno è stato ucciso da un proiettile sparato attraverso una porta, mentre l’altro è morto a seguito di un taglio cesareo d’urgenza dopo che la madre era stata colpita. Nessuno è stato bruciato o decapitato.

Al Jazeera mostra anche che non ci sono prove serie a sostegno delle accuse di stupro diffuso e sistematico, esponendo i fatti noti prima di citare l’avvocato britannico Madeleine Rees, della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà, che afferma: ” Niente di quello che ho visto conferma il racconto secondo cui i progressi fatti finora suggeriscono che [gli stupri erano] diffusi e sistematici ”.

Questo è un reporting serio, misurato ed essenziale. Solleva un punto interessante e importante: perché è stata Al Jazeera a sentirsi obbligata a fare questo lavoro?

Perché la BBC non avrebbe potuto farlo? ITN ? Notizie dal cielo ? La famosa unità investigativa del Sunday Times ? Tabloid elettorali come il Daily Mail o il Daily Express ? Giornali di grande diffusione come il Times di Londra ?

La risposta potrebbe essere semplice: gli stessi media mainstream britannici hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere e sostenere le inventate narrazioni israeliane del 7 ottobre. L’ Express , il Daily Mail , il Times , l’Independent e il Metro hanno tutti pubblicato articoli in prima pagina che amplificavano le affermazioni israeliane sui 40 bambini morti. La prima pagina del Daily Mail diceva: ” È stato un olocausto nella sua forma più pura “.

Anche mettere in discussione questi resoconti terrificanti ha suscitato accuse di malafede. Secondo un titolo del Telegraph , ” Israele non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che Hamas ha massacrato bambini “.

Disumanizzazione dei palestinesi

Le prime notizie di bambini bruciati e decapitati dipingevano Hamas come barbari subumani, paragonabili allo Stato islamico.

Queste informazioni avrebbero potuto essere usate per giustificare la ferocia di Israele nei confronti della popolazione palestinese di Gaza. “ Sento le richieste di un cessate il fuoco ”, disse alle Nazioni Unite l’allora ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. “ Dimmi, qual è la risposta proporzionale all’uccisione di bambini? Per lo stupro delle donne e la loro cremazione? Per la decapitazione di un bambino? La risposta proporzionale al massacro del 7 ottobre è la distruzione totale, la distruzione totale, fino all’ultimo membro di Hamas ”.

Il senatore repubblicano americano Marco Rubio ha dichiarato : ” Non penso che possiamo aspettarci che Israele coesista o trovi una via d’uscita diplomatica con questi selvaggi “.

Secondo il ricercatore Marc Owen Jones, citato nel film di Al Jazeera , ” La violenza sessuale e altre forme sono usate per disumanizzare un nemico, e la disumanizzazione è importante nei conflitti. Per quello ? Perché la disumanizzazione abbassa la soglia dalla quale accettiamo volontariamente di attaccare o danneggiare un altro gruppo di persone. E come lo fai? Considerandoli subumani ”.

Questo film di Al Jazeera non si limita a correggere i fatti riguardanti gli eventi del 7 ottobre. Ciò solleva anche serie preoccupazioni per l’incapacità dei media britannici di sfidare la narrativa israeliana.

Il merito è interamente dei media alternativi per aver mostrato controllo e scetticismo e per essersi comportati come giornalisti professionisti. Diamo loro un nome: ottimo lavoro è stato fatto da Grayzone, Intercept, Electronic Intifada, Yes! Magazine, Mondoweiss e, in una certa misura, il quotidiano israeliano Haaretz .

Nel frattempo, i principali media britannici si sono resi colpevoli di complicità nella disumanizzazione dei palestinesi, aprendo la strada a quello che ogni giorno assomiglia sempre più a un genocidio a Gaza.

Fonte: Middle East Eye tramite Le Saker Francophone

Traduzione: Gerard Trousson