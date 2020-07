La Grecia afferma che la Turchia ha invaso il suo territorio, minacciando la coesione della NATO

da Redazione

La Grecia afferma che la Turchia sta tentando di invadere le sue acque territoriali e di minacciare la coesione della NATO attraverso “comportamenti illegali e provocatori” nel Mediterraneo orientale.

La Turchia ha annunciato la scorsa settimana che stava portando avanti i piani per effettuare operazioni di perforazione di petrolio e gas in un’area tra Cipro e l’isola greca di Creta, nel Mediterraneo orientale. Martedì, la marina turca ha emesso un avviso noto come Navtex per indagini sismiche lì.

Il ministero degli Esteri greco ha dichiarato lo stesso giorno che la consulenza riguardava parte della piattaforma continentale greca e ha invitato Ankara “a cessare immediatamente queste azioni illegali che violano i nostri diritti sovrani e minano la pace e la sicurezza nella zona”.

Sempre martedì, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha dichiarato che il comportamento della Turchia è “illegale” e “provocatorio”.

“Il comportamento illegale e provocatorio della Turchia ha un grave contraccolpo non solo alla pace e alla stabilità nel Mediterraneo orientale, ma alla coesione della NATO e alle sue relazioni con l’Unione europea (UE)”, ha affermato Dendias.

La Grecia ha anche messo in allerta le sue forze armate su tutto il territorio in previsione del piano della Turchia.

I due membri della NATO sono alle prese con le dichiarazioni di sovrapposizione per le risorse di idrocarburi nelle acque del Mediterraneo.

La trivellazione turca nel Mediterraneo può influire sulle relazioni con l’UE, ha avvertito la Germania

La Germania afferma che l’incapacità della Turchia di interrompere le attività di perforazione nelle acque contese nel Mediterraneo orientale influenzerebbe le relazioni tra Ankara e l’Unione europea (UE).

Martedì separatamente, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto sanzioni UE se Ankara non avesse rinunciato all’esplorazione delle risorse naturali nelle acque.

“Purtroppo la Turchia sta aggiungendo un altro collegamento nelle azioni ostili contro la Grecia, contro Cipro e l’UE nel suo insieme”, ha detto Mitsotakis al ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, che era in visita ad Atene.

“Mettere in discussione i diritti sovrani della Grecia e di Cipro, in definitiva, è mettere in discussione i diritti dell’Europa. Anticipiamo il supporto dei nostri alleati. Finché la Turchia continuerà a seguire questa strada, le sanzioni alla Turchia saranno una strada a senso unico “, ha affermato il primo ministro greco.

Le richieste della Turchia ai diritti di trivellazione hanno anche irritato altri paesi dietro l’angolo del mare, tra cui Cipro. Il governo cipriota ha precedentemente definito la Turchia uno “stato pirata” per la ripresa delle operazioni di perforazione di Ankara nelle acque.

L’Unione europea nel frattempo ha annunciato l’intenzione di imporre sanzioni contro la Turchia per le sue perforazioni nel Mediterraneo orientale al largo di Cipro ( ma la Germania è contraria).

Fonte: Press Tv

Traduzione: Gerard Trousson