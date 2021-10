La grande truffa del passaggio alla “green economy” voluto dalle centrali finanziarie

di Alfredo Jalife Rahme



In forma apocalittica, la rivista globalista neoliberista The Economist ( legata agli interessi della Banca Rothschild), proclama “il primo grande shock energetico dell’era verde: ci sono seri problemi con il passaggio all’energia pulita ”(sic).

Anche la flemmatica Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha commentato molto seccata che il mondo parla molto, ma non attua la “green economy” che, come la fallita Covax/Gavi ( https://bit.ly/2YXqCtO ), fa parte di il progetto del “governo mondiale” della monarchia neoliberista britannica.

L’Economist sintetizza l’arci-saggezza sull’aumento antigravità del 95 per cento del prezzo del paniere di petrolio, carbone e gas, mentre la Gran Bretagna è tornata alle centrali a carbone. Da questo che The Economist giudica che “senza riforme rapide ci saranno più crisi energetiche e, forse, una rivolta popolare (sic) contro le politiche climatiche”.

Secondo The Economist, che naturalmente difende gli interessi plutocratici della bancacrazia globalista, la grave crisi è dovuta a “tre problemi”:

“Gli investimenti in energia sono la metà di quanto dovrebbero essere per raggiungere lo zero netto nel 2050”, quindi “i combustibili fossili, che soddisfano l’83 per cento della domanda di energia primaria”, andrebbero ridotti “verso lo zero”. Cosa faranno tra 30 anni senza il gas, che è lo “stabilizzatore portante” delle energie rinnovabili intermittenti? La geopolitica non perde la sua eterna guerra di propaganda contro il “petrostato autocratico” Russia, fonte del 41 per cento delle importazioni di gas “e la cui” influenza crescerà man mano che aprirà il gasdotto NordStream2 e svilupperà i mercati in Asia”. L’Economist incoraggia “le democrazie ricche (sic) ad abbandonare la produzione di combustibili fossili”. “Il disegno difettoso (sic) dei mercati energetici”, in un “mercato spot inaffidabile” che, non si dice, è il grande focolaio di speculazioni finanziarie di pronta consegna.

In antitesi a The Economist, vale la pena soffermarsi sugli assiomi geoenergetici altamente solventi dello zar Vlady Putin ( https://bit.ly/3FRdgQL ) quando Prometeo è stato nuovamente incatenato da globalisti finanziari e la loro “bolla verde” speculativa.

Daniel Paul Goldman di Asia Times ha prudentemente avvertito di una “bolla verde” da $ 100 trilioni ( https://bit.ly/3DI2IRS ), mentre Mark Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra, ora rispolverato come “Inviato speciale delle Nazioni Unite” per le finanze e Climate Action, in una roboante intervista con Libby Casey del Washington Post (https://wapo.st/2XhcZVE), non ha nascosto che il settore finanziario e le banche private avranno il compito di costringere il mondo alla green economy dei “carbon neutral”, attraverso le “idrauliche” del sistema finanziario per alimentare la “bolla verde” notoriamente speculativa, a scapito degli investimenti nell’economia produttiva: “è il driver fondamentale di ogni decisione di investimento o per la decisione di prendere in prestito”, per questo la COP26 richiede “molti soldi”, sarà un “enorme investimento in tutto il mondo tra i 100 ei 150 milioni di dollari di finanze esterne nei prossimi tre decenni”.

I fautori della new green economy

Sarà attraverso il finanziarismo, il vero potere della Gran Bretagna globale da The City, che eliminerà i combustibili fossili con la “metodologia di investimento” ESG: Environment/Social/Governance. L’Economist prevede anche il finanziamento della “bolla verde” tra i 4 e i 5 milioni di dollari l’anno, ovvero tra i 120 e i 150 milioni di dollari in 30 anni, data di fine del “carbon neutral” ( https : //bit. ly/3DHZDRU ).

Come la sua abitudine suprematista, la monarchia globalista neoliberista della Gran Bretagna prende una linea neo-malthusiana, imponendo la sua agenda finanziaria globalista in un travestimento “verde”, e ripristina il suo “nuovo ordine mondiale” unilaterale attraverso la sua reingegnerizzazione psicobiologa per far avanzare l’agenda di ” Gran Bretagna globale” ( https://bit.ly/2Z1UAgn ).

