La Grande Alleanza in America Latina: VATICANO E WASHINGTON

di Oscar Fortin



Ora è diventato un fatto ovvio per chiunque sia in “buona fede”. Il Vaticano e gli episcopati latinoamericani stanno lavorando a stretto contatto con il Dipartimento di Stato USA per consentire all’Impero Americano di riprendere il controllo di tutti gli stati dissidenti dalle sue politiche imperiali.

Questi stati sono sempre più l’obiettivo di politiche interventiste volte a paralizzare tutte le leve politiche, economiche e amministrative di questi stati dissidenti. Gli episcopati, da parte loro, trasferiscono ai governi destinatari tutti i problemi generati da queste politiche interventiste. Non perdono l’occasione per amplificare l’incompetenza di questi governi e qualificare i loro leader come dittatori, anche se sono stati eletti dal popolo in conformità con la loro Costituzione.

Questa pratica risale al tempo in cui Eisenhower cercava un modo per trasformare il popolo cubano, profondamente legato a Fidel, in un avversario di quest’ultimo. Aveva mandato uno dei suoi alti funzionari in missione a Cuba per misurare il polso della popolazione contro Fidel.

” Il 6 aprile 1960 , Lester D. Mallory, sottosegretario di Stato aggiunto per gli affari interamericani affermò che” la maggioranza dei cubani appoggiava Castro “e che” non c’era un’opposizione politica effettiva “, aggiungendo che ” l’unico modo prevedibile per ridurre il sostegno interno era attraverso il disincanto e lo scoraggiamento basato sull’insoddisfazione e sulle difficoltà economiche (…) Qualsiasi mezzo per indebolire la vita economica di Cuba deve essere utilizzato rapidamente (…): rifiutare di dare credito e fornire a Cuba una riduzione dei salari reali e monetari con l’obiettivo di provocare fame, disperazione e rovesciamento del governo. “

Questa politica di destabilizzazione dei governi dissidenti, fortemente sostenuti dal loro popolo, si è accentuata negli anni contro i governi che hanno recuperato la loro indipendenza e sovranità. È alla base di questa indipendenza e sovranità che sono stati in grado di creare regimi politici che soddisfano al meglio i loro valori e interessi . Il carattere socialista di questi governi non ha nulla a che fare con queste concezioni trasmesse negli anni Quaranta e Cinquanta in relazione all’ex Unione Sovietica. È piuttosto un socialismo umanitario, cristiano per la maggioranza, antimperialista, con obiettivi di uguaglianza e giustizia sociale.

Prendi il caso del Venezuela

Nel 1998, quando Hugo Chavez, un vero credente, si candidò alla presidenza, fu per portare profondi cambiamenti nelle politiche della Quarta Repubblica. Era la promessa di una costituzione che sarebbe stata redatta e votata dal popolo. In questo approccio, il potere si sposta dalle oligarchie a quello delle persone. Una scelta di natura che non ha nulla a che fare con queste oligarchie e con chi ha stretto amicizia con loro, vescovi e cardinali compresi. Inutile dire che Washington ha trovato in questi ultimi i suoi alleati indispensabili per prendere in mano le sorti di questo Stato e di questo popolo.

Fu da questo momento che queste forze, reazionarie al cambiamento democratico del regime politico ed economico, entrarono in azione. Nell’aprile 2002, sono stati questi reazionari sopra menzionati che hanno effettuato il primo colpo di stato contro Hugo Chavez. Il cardinale e un vescovo avevano accompagnato il presidente della camera dei datori di lavoro, Carmona, in sostituzione di Chavez. Quello che non era stato previsto era questo impegno del popolo e di una parte significativa dell’esercito, fedele a Chavez, che ha attaccato i mercenari golpisti che hanno dovuto sgombrare rapidamente e riportare al suo posto di capo del governo il legittimo presidente eletto del Venezuela, Hugo Chavez.

Siamo arrivati ​​all’anno 2020 e sono questi stessi attori istituzionali, oligarchie nazionali, episcopato venezuelano, opposizione radicale, tutte queste belle persone guidate da Washington e da uno Stato Vaticano che vede le colpe solo nel governo di Nicolas Maduro. . Ignora semplicemente le sanzioni economiche, le minacce di invasione, il congelamento di centinaia di milioni di dollari che sono diventati inaccessibili al governo legittimo, che doveva con questi acquistare medicinali, cibo, parti industriali per industrie e imprese.

Questa settimana, Papa Francesco ha ricevuto Michelle Bachelet, che è diventata alto funzionario presso l’Ufficio del Commissario per i diritti umani e dei popoli. Secondo le informazioni trasmesse, si parlava principalmente del Venezuela, della miseria e delle sofferenze delle persone e del mancato rispetto dei diritti umani. Non una parola sul colpo di stato militare in Bolivia, non una parola sugli omicidi in serie di leader sociali avvenuti in Colombia. Neanche una parola sul piano di Washington reso pubblico pochi giorni fa per compiere un colpo di stato in Nicaragua contro il presidente Daniel Ortega.

Nessuno dei due ha fatto riferimento alle interferenze illegali e criminali degli Stati Uniti negli affari interni di quei paesi.

Manifestazioni contro gli USA in Venezuela

Quello che è più deplorevole in tutto questo è la manipolazione che si fa nel ricoprirsi della fede cristiana e del sentimento religioso della gente per ossequiare il potere delle oligarchie dominanti.

Io stesso credo nei Vangeli e in questo Gesù che non aveva usato mezzi termini le sue parole quando si è rivolto a questi scribi e sommi sacerdoti che hanno messo sulle spalle degli altri pesi che non possono sopportare da soli per se stessi e che sacrificano la giustizia e la buona fede per proteggere i loro privilegi e il loro sfarzo.

Disgrazia a voi, scribi e ipocriti farisei! … Lasci ciò che è più importante nel diritto, la giustizia, la misericordia e la fedeltà: questo è ciò che doveva essere praticato, senza tralasciare altre cose .

Traduzione: Gerard Trousson