La Gran Bretagna si sta preparando a usare “alla cieca” la NATO in Ucraina durante l’estate





di Andrey Zakharchenko

I fan dei “colpi sporchi” saranno tranquillizzati solo dalla minaccia di un incontro con “Sarmat”

In una delle sue ultime pubblicazioni giornalistiche, Aleksey Arestovich, consigliere del presidente ucraino , ha pomposamente affermato che le forze armate ucraine potrebbero intraprendere una controffensiva contro le posizioni delle forze armate russe che stanno conducendo un’operazione speciale per smilitarizzare. A suo avviso, diventerà possibile dopo che le forze armate dell’Ucraina accumuleranno un gran numero di armi occidentali, che saranno sufficienti per diverse brigate, completamente riequipaggiate, addestrate, ben coordinate e, più specificamente, alla fine di giugno o all’inizio Luglio di quest’anno.

Alcuni esperti militari hanno definito questa affermazione “una bella faccia in una brutta partita” e hanno concluso che è stata fatta esclusivamente per rallegrare l’esercito ucraino, che sta impazzendo per il “macinare ” 24 ore su 24 dell’esercito russo nella tasca di Donetsk, questo perché per condurre operazioni militari in tal modo demoralizzato e privato dei loro potenziali militanti-“zakhistniki” non sono più in grado.

Va notato che hanno ragione, se consideriamo questa affermazione in sé.

Tuttavia, se lo valutiamo nel contesto della retorica globale, allora probabilmente non sembrerà così “vuoto”.

Da questo punto di vista, in primo luogo, vale la pena tenere conto delle parole del vice capo di stato maggiore delle forze armate bielorusse Ruslan Kosygin . Il 5 maggio ha espresso preoccupazione per il fatto che l’alleanza NATO avesse già raddoppiato le sue forze nell’Europa orientale e che potessero essere creati gruppi d’attacco vicino ai confini della Federazione Russa e della Bielorussia nel più breve tempo possibile. Ciò significa, ha concluso, che l’Occidente, di fatto, si sta preparando per operazioni militari in direzione est .

In secondo luogo, vale la pena considerare la recente dichiarazione del comandante delle British Land Forces, il tenente generale Ralph Woodys , pubblicata sul sito web del Dipartimento della Difesa del Regno Unito. In esso, in particolare, sostiene che Londra sta dando un contributo significativo alla difesa dell’Europa e al “deterrente dell’aggressione russa”. “Le imminenti manovre in Europa sono un modo per inviare un segnale politico rude al tuo avversario: la Russia”, ha sottolineato Woodiss, in particolare. E le imminenti esercitazioni su larga scala con la partecipazione degli inglesi sono di grande importanza per l’adempimento di entrambi i compiti.

L’edizione cinese del Global Times, tuttavia, ha già criticato a tutti i costi il ​​guerriero britannico per “lo sferragliare verbale di sciabola sullo sfondo del conflitto ucraino” e ha sottolineato che tale retorica non aiuterà a risolvere il conflitto in Ucraina.

Ma, nel frattempo, lo stesso sito web del dipartimento militare britannico riporta che 8.000 soldati britannici condurranno una serie di esercitazioni pianificate in tutta Europa durante l’estate, promettendo di essere una delle più grandi dalla Guerra Fredda.

In questo contesto, la domanda non può che sorgere: i nemici occidentali della Russia stanno preparando un’escalation di un conflitto militare con l’Occidente? Ed è possibile prevenire in qualche modo questo aggravamento?

Se seguiamo questa strada, aggiungerei alcune dichiarazioni in più a questa coorte, e prima di tutto – dalle figure della Polonia, che vorrebbe scaldare le mani sulla divisione dell’Ucraina, hanno suggerito il capo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociologia dell’Università Russa di Economia, Plekhanov, esperto dell’Associazione dei politologi militari Andrey Koshkin . – Ma ancora, secondo me, qui si dovrebbe pensare prima di tutto al fatto che gli Stati Uniti preparano sempre più versioni dello stesso progetto.

Indubbiamente, si stavano preparando in anticipo per la guerra con la Russia. Secondo il loro piano originale, le truppe ucraine dovevano prima massacrare la popolazione del Donbass e poi attraversare il confine russo. È proprio per questo, a mio avviso, che l’Occidente ha preparato quattro pacchetti di gravi misure sanzionatorie contro la Russia, che sono stati varati subito dopo il 24 febbraio, molto prima dell’avvio della frenetica propaganda sull’“invasione russa”, molto prima del lancio della frenetica propaganda sull’“invasione russa”. Ma abbiamo confuso tutte le carte per loro, prima di questo scenario di pochi giorni.

Ora gli Stati Uniti stanno cercando di rettificare la situazione, che non si sta sviluppando secondo la loro idea. Una delle opzioni è “La NATO non interferisce in alcun modo con il conflitto”. Ma ce n’è un altro: portare le forze dell’alleanza a un alto grado di prontezza al combattimento, conducendo i loro esercizi più potenti e complessi, concentrando manodopera e equipaggiamento vicino ai confini della Russia e della Bielorussia per logorarci, esercitando potenti forze militari-psicologiche pressione oltre a una stampa di sanzioni senza precedenti.

Credo che tutte queste affermazioni, che iniziano con le parole di Arestovich e terminano con l’opinione dei leader militari occidentali di vario grado, siano rivolte proprio a questo. Sull’attuazione di una pressione politico-militare senza precedenti sulla Russia in condizioni in cui non può semplicemente prenderla e distruggerla.

Ma non credo che questa opzione includa ancora la presenza diretta delle truppe della NATO sul territorio dell’Ucraina o la loro partecipazione diretta a una sorta di “offensiva estiva”, che lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sogna. D’altra parte, l’imminente concentrazione di truppe NATO sotto gli auspici di varie esercitazioni si inserisce perfettamente nel concetto di una guerra ibrida statunitense contro la Russia.

“SP”: – Come possiamo rispondere a questo piano? Forse dovremmo aumentare il contingente militare ai nostri confini, rafforzare i gruppi di attacco navale nel Baltico o ampliare le divisioni di difesa aerea a Kaliningrad?

“Vi assicuro che la nostra reazione a ciascuna di queste minacce è abbastanza adeguata, è solo che non è pubblicizzata apertamente. Le unità di terra e le subunità vengono già schierate nei posti giusti, viene effettuata una profonda separazione dei sistemi di difesa aerea e così via. Naturalmente, l’interazione nella forma dello Stato dell’Unione con la Bielorussia viene condotta anche tenendo conto di tutti i possibili scenari che l’Occidente può attuare nel tentativo di aggravare le relazioni con la Russia. Tutto, per così dire, sta andando secondo i piani.

Sì, è difficile per noi, ma comunque risolviamo i problemi, a differenza degli europei, che sono sconvolti dalla “punizione della Russia”.

Soldati russi in Ucraini

“SP”: – Cioè, non ti aspetti nessuna provocazione nello spirito del memorabile scuotimento di una provetta dalla tribuna delle Nazioni Unite quest’estate?

Come essere umano, ovviamente, mi dispiace per Colin Powell , morto a causa del coronavirus, credeva sinceramente a quello che aveva detto nel 2003. Come si è scoperto, allora è stato semplicemente ingannato, ma affinché tali errori non si ripetano, abbiamo una triade nucleare. Il mondo intero ne è ben consapevole, e questo è il principale deterrente per i centri decisionali all’estero. Non appena abbiamo recentemente annunciato il rafforzamento del regime di servizio delle forze competenti, l’altra sponda dell’Atlantico ha immediatamente abbassato il grado di intensità della loro retorica antirussa.

E il successo dei test del missile Sarmat, che non può essere paragonato al Minuteman III americano, e il fatto che il primo reggimento equipaggiato con esso verrà formato quest’anno, dovrebbero rendere Washington ancora più sobria. Perché tutte le decisioni sull’escalation dei conflitti vengono prese lì. Ma nell’Ue, ad esempio, è già iniziata una scissione, non vogliono più obbedire a decisioni comuni. Quindi ora non ci resta che continuare a prendere a pugni come il pugilato per un po’, per poi vincere, per così dire, una vittoria strategica nell’incontro.

Tuttavia, Nikolai Kostikin, esperto del Bureau of Military-Political Analysis, ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’affermazione che gli Stati Uniti sono il principale ideologo e creatore della NATO è ben nota, ma non dimenticare che l’alleanza, oltre a al sovrano, ha anche una vera e propria “eminenza grigia”, il ruolo svolto dall’Inghilterra. E Londra, in contraddizione con Washington, a volte usa gli Stati Uniti “al buio” per i propri scopi.

“Per esempio, sull’Afghanistan e sul ritiro delle truppe, le posizioni di Gran Bretagna e Stati Uniti erano diametralmente opposte”, ha ricordato. – Lì, la Gran Bretagna era impegnata nel controllo delle piantagioni di eroina, cioè svolgeva la sua attività tradizionale sin dai tempi delle “guerre dell’oppio”.

Ora l’Ucraina sta seguendo la linea imposta dall’Inghilterra sull’aggravarsi della situazione in Europa. L’Inghilterra è interessata a rimodellare lo spazio europeo per rafforzare le sue posizioni nel continente.

È l’Inghilterra che è l’ideologo e il coordinatore diretto del conflitto nell’Europa orientale. Forse l’America dovrebbe escludere l’Inghilterra dal suo “ombrello nucleare”? Forse questo li potrebbe calmare.

Fonte: https://svpressa.ru/world/article/333450/

Traduzione: Sergei Leonov