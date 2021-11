La Gran Bretagna si prepara alla guerra con la Russia





L’esercito britannico invia truppe e carri armati in Germania in una grande inversione a U mentre la Russia teme la guerra

L’ESERCITO BRITANNICO sta riportando le truppe in Germania in una grande inversione a U mentre i timori per la guerra con la Russia divampano.

Carri armati e droni devono essere dispiegati in Germania nell’ambito dei piani del governo per costruire una delle tre basi strategiche chiave nel paese. Si ritiene che la base della NATO a Sennelager, nello stato del Nord Reno-Westfalia, diventerà una nuova base per uno degli hub regionali dell’esercito.

Altre due basi sono previste in Kenya e Oman.

Il governo aveva annunciato nella revisione strategica della difesa e della sicurezza nel 2010 che avrebbe ritirato l’esercito britannico dalla Germania al Regno Unito entro il 2020.

Ora l’esercito britannico vuole stazionare una forza di veicoli nel continente in caso di guerra con la Russia, che sta ammassando truppe al confine con l’Ucraina.

Il tenente generale Ralph Wooddisse, comandante dell’esercito da campo, ha dichiarato al Times che i siti consentirebbero all’esercito di “diffondersi più rapidamente” ed “essere pronto a schierarsi da quelli se necessario”.

Ha detto: “Sottolineo in particolare la Germania, dove stiamo mettendo avanti un numero considerevole dei nostri veicoli blindati per essere in grado di muoversi più rapidamente nel caso in cui fossero richiesti ovunque sulla massa continentale”.

Fonti dell’esercito hanno affermato che invece di basare tutto nel Regno Unito e dover attraversare la Manica, saranno più schierati in avanti in modo da non dover mettere gli armamenti sulle navi.

La forza, che secondo quanto riferito è delle dimensioni di una brigata, includerà centinaia di veicoli tra cui carri armati Challenger 3 aggiornati, veicoli corazzati da combattimento Boxer e il veicolo Ajax, che è soggetto a revisione.

Portaerei Britannica Queen Elisabet nel Mediterraneo

Rapporto: la Russia tallona la flotta britannica nel Mediterraneo orientale

Le navi da guerra e i caccia russi esercitano pressioni sulle navi britanniche nel Mediterraneo orientale, mostrando a Londra il loro dominio nella regione.

Il segretario alla Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ha riferito questo venerdì di un nuovo attacco (simulato) delle forze aeronavali russe contro un gruppo di portaerei britanniche nel Mediterraneo orientale. Questo evento è visto come un segno di potere, con l’obiettivo di dimostrare a Londra il suo dominio nella regione.

Secondo Wallace, all’ingresso delle navi da guerra britanniche, inclusa la portaerei HMS Queen Elizabeth, nel Mediterraneo, gli aerei russi l’hanno immediatamente rintracciata e poi hanno iniziato ad intercettare le navi nemiche.

Allo stesso modo, i successivi sottomarini e navi russe si sono riunite sulla scena per contrastare il gruppo d’attacco delle portaerei del Regno Unito. Finora, non ci sono ulteriori informazioni sullo svolgimento di tali esercitazioni militari.

Le relazioni tra Russia e Occidente stanno attraversando un periodo di grande tensione, basato su una serie di questioni, tra cui la situazione in Ucraina e l’annessione della penisola strategica di Crimea alla Federazione Russa nel 2014.

In effetti, gli Stati Uniti e i loro alleati nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) svolgono attivamente e costantemente attività destabilizzanti vicino ai confini russi, così come nel Mar Mediterraneo, dove la Russia ha basi militari sulle coste della Siria.

Lo scorso giugno, il Regno Unito ha inviato portaerei vicino alle basi russe in Siria . Infatti, la portaerei britannica Queen Elizabeth, alla testa di altre tre navi, è avanzata attraverso il Mediterraneo orientale verso le basi russe in Siria.

In risposta, la Russia ha inviato due velivoli MiG-31K dotati di missili ipersonici “Kinzhal” per rispondere alle provocazioni del Regno Unito nel Mediterraneo.

La tensione fra le forze russe e quelle della NATO è molto alta e tende a crescere.

Fonti: Express.co.uk – HispanTv –

Traduzione e sintesi: Luciano Lago