La Gran Bretagna pronta ad entrare con le sue navi nel Mare Artico prospicente alla Russia

da Redazione

La Gran Bretagna ha deciso di inviare navi da guerra nelle acque dell’Artico.

Il comando della Marina britannica ha annunciato la sua intenzione di inviare le sue navi da guerra nelle acque russe nell’Artico, ignorando così gli avvertimenti russi secondo cui una tale invasione sarebbe stata considerata un atto di aggressione e le misure più severe sarebbero state prese contro i trasgressori.

Al momento, le navi britanniche sono già vicine alla costa russa e la probabilità di un’invasione delle acque territoriali russe è piuttosto alta.

“Il Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca e Norvegia stanno lavorando insieme per migliorare la nostra prontezza all’azione nell’estremo nord, nonché per aumentare la stabilità nella regione, che è vitale per gli interessi del Regno Unito” , – ha dichiarato nel messaggio il comando della Marina britannica.

Va notato che l’esercito russo controlla da vicino il movimento di qualsiasi nave da guerra vicino ai loro confini e qualsiasi tentativo di entrare nelle acque della rotta del Mare del Nord o di invadere le acque territoriali russe porterà almeno alla cattura delle navi che violano e, in caso di resistenza, alla loro distruzione. , a cui, ovviamente, la NATO ha deciso di non attribuire importanza, credendo che la Russia stesse bluffando.

Artico russo

Il comando navale britannico potrebbe avere una sorpresa imprevista.

Navi dalla Norvegia, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sono entrate già da tre giorni, nel Mare di Barents il 7 settembre dove svolgeranno operazioni di sicurezza marittima nell’ambiente difficile sopra il Circolo Polare Artico.

La fregata della Royal Navy HMS Sutherland (F81), che guida il gruppo di azione di superficie come nave comandante, è affiancata dal cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke USS Ross (DDG 71), dalla British Royal Fleet Auxiliary RFA Tidespring (A136), e Fregata reale norvegese HNoMS Thor Heyerdahl (F314). Il gruppo viene supportato da velivoli da pattugliamento danese.

Flotta Russa nell’Artico

“Il nostro vantaggio marittimo continua a essere le nostre partnership forti e coese”, ha affermato il vice amministratore Gene Black, comandante della sesta flotta degli Stati Uniti. “Le nostre forze sono in grado di condurre operazioni sostenute nelle vie navigabili vitali dell’Artico grazie al supporto e alla cooperazione dei nostri partner internazionali, permettendoci di essere presenti insieme dove e quando è importante”.

Questa è la seconda volta che navi dal Regno Unito e dagli Stati Uniti operano insieme nel Mare di Barents. Nel maggio di quest’anno, tre cacciatorpediniere a missili guidati di classe Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75), USS Porter (DDG 78), USS Roosevelt (DDG 80), supportati dalla nave di supporto al combattimento veloce USNS Supply (T-AOE 6), furono raggiunti dall’HMS Kent (F 78) della Royal Navy operante sopra il Circolo Polare Artico.

Fonti: Avia Pro.ru – Defense Brief

Traduzione: Sergei Leonov