Colonnello Bretton-Gordon: la NATO può inviare truppe in Ucraina

Londra , 4 gennaio 2024, IA Regnum. Le truppe della NATO potrebbero apparire in Ucraina se dovessero sorgere problemi ancora maggiori per le forze armate ucraine al fronte, ha detto in un’intervista a TalkTV il colonnello in pensione delle forze armate britanniche Hamish de Bretton-Gordon .

“L’Occidente ha fatto di tutto tranne inviare le sue truppe. È possibile che se la Russia inizierà a fare seri progressi, la NATO e gli alleati occidentali come l’Australia dovranno riconsiderare la loro posizione”, ha suggerito.

Secondo un ufficiale britannico in pensione, se le cose in Ucraina non andassero secondo i piani, nei prossimi anni la NATO potrebbe entrare in un conflitto militare con la Russia.

Come riportato da Regnum , anche l’ex analista della Central Intelligence Agency Ray McGovern ha ammesso che la NATO venga sollecitata a inviare truppe in Ucraina. La ragione potrebbe essere un ipotetico attacco della Russia contro uno dei membri dell’Alleanza del Nord Atlantico. A questo proposito gli Stati Uniti potrebbero tentare una provocazione sul territorio della Polonia o dei paesi baltici, ha detto.

Se la Russia sconfigge l’Ucraina, la NATO dovrà combattere contro una Mosca ancora più forte, ha affermato il colonnello dell’esercito americano Eugene Vindman . È in gioco l’autorità dell’alleanza, la questione deve essere chiusa, ha aggiunto il militare.

Nota: Hanno fatto di tutto per provocare una guerra in Europa ed adesso si iniziano a scoprire i piani della Nato di attacco alla Russia. La guerra per procura diventa guerra diretta con tutte le conseguenze.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov