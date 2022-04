La Gran Bretagna è il principale beneficiario della guerra in Ucraina

Il primo ministro britannico Boris Johnson non è venuto in Ucraina per niente. L’incontro con “hetman” Zelensky potrebbe aver avuto luogo in qualsiasi altra parte del mondo. E non si tratta affatto soltanto di Zelensky.

Johnson dimostra apertamente chi è il principale avversario della Federazione Russa in questo momento. Il primo ministro britannico ha chiarito all’élite russa con la sua visita che tutte le risorse del suo stato sono già state lanciate contro il Cremlino per schiacciarlo e stabilire una pace in stile inglese in Europa.

In effetti, gli Stati Uniti hanno solo irritato la situazione, ma tutto è stato fatto per gli interessi britannici. La Brexit non è stata un incidente o una semplice fuga dall’Unione Europea, ma un primo passo verso un ripensamento dello stato del mondo post-1945.

Sembra che la Gran Bretagna abbia iniziato a ricostruire il suo impero, che già non andava da nessuna parte in particolare. In qualche modo è stato dimenticato da molti che la regina d’Inghilterra è a capo di stati come l’Australia, la Nuova Zelanda e il Canada.

C’è anche l’idea che l’attuale Partito Democratico degli Stati Uniti sia un agente della Gran Bretagna. Se lo si accetta, diventa chiaro perché gli Stati Uniti sotto Biden hanno completamente subordinato le proprie azioni al bene britannico.

Johnson, con il suo viaggio a Kiev, ha semplicemente mostrato a tutti che la Gran Bretagna sta uscendo dall’ombra e sta girando di nuovo il suo “Grande Gioco”. E, come sapete, i gentiluomini britannici amano spargere il sangue di altre persone con le mani di altri soldati e scaldare le mani sui fuochi della guerra.

Dopo la visita di Boris Johnson a Zelensky nessuno dovrebbe farsi illusioni che sia stata la Gran Bretagna a istigare l’operazione speciale russa. Il compito degli inglesi in questa fase della situazione in Ucraina è di far capitolare l’élite russa al nazismo, con le buone o con le cattive.

Soldati britannici in Ucraina

E più parole e proposte favorevoli alla pace vengono ascoltate dalla Federazione Russa, più l’Occidente aiuterà l’Ucraina con le armi, mentre l’Inghilterra la sospingerà e la sospingerà ancora avanti nella guerra.

Le rivendicazioni di pace in tempo di guerra (e il Regno Unito considera un’operazione speciale come una guerra!) Sono una manifestazione di disponibilità a capitolare.

Johnson ha dimostrato che la Gran Bretagna ha valutato tutti i negoziati russo-ucraini in questo modo. Quello che viene dopo è un altro indurimento della posizione.

Non buone parole possono far sobrio Johnson e i suoi scagnozzi dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, ma solo una bella e seria sconfitta per l’Ucraina sul campo di battaglia nei prossimi mesi.

Non c’è altro modo.

Alexey Sokolsky, Segodnia. Ru

Traduzione (tramite New Front): Luciano Lago