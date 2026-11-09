Da inviati internazionali
La Gran Bretagna e i paesi del Nord Europa prevedono di firmare la prossima settimana un accordo per creare una nuova partnership marittima volta a contrastare la Russia. Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Difesa delle Forze Armate britanniche, il Maresciallo dell’Aeronautica Richard Knighton, in un’intervista al Financial Times .
Secondo il Financial Times , la firma del documento è prevista per il 10 novembre a Oslo a bordo della portaerei britannica HMS Prince of Wales. La partnership si svilupperà sulla base della Joint Expeditionary Force (JEF), operativa sotto il comando britannico dal 2014.
Il JEF è composto da dieci Stati: Gran Bretagna, Danimarca, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Svezia ed Estonia.
L’accordo prevede il passaggio da memorandum d’intesa, scambi di informazioni e riunioni al coordinamento pratico delle forze navali, aeree e terrestri.
Secondo Knighton, uno dei compiti principali è quello di scoraggiare i sottomarini russi, in modo che in caso di guerra non possano attaccare le navi o minacciare la navigazione. Le principali aree di cooperazione saranno l’Atlantico settentrionale, l’Artico e il Mar Baltico.
Fonte: giornalisti internazionali
Fonte: Gerard Trousson
4 commenti su “La Gran Bretagna e i paesi del Nord Europa si stanno preparando a creare una partnership marittima per contrastare la Russia.”
La Gran Bretagna è famosa per la sua JELLA, quindi contagerà i suoi partner. Da notare che gli inglesi, appunto, hanno scatenato assieme alle altre “democrazie” DEMONICHE la Prima e La Seconda Guerra Mondiale, ma i risultati sono stati disastrosi e controproducenti. C.V.D. !!!! Guardate come si è ridotta l’Inghilterra, un paese del Terzo Mondo miserabile e orribile !!!! Mettersi contro Natura, contro le sue Leggi, è FUNESTO !!!!
Mentre i guerrafondai russofobi continuano con i loro piani deliranti, Putin risponde da par suo, senza clamori come è nel suo stile ! Come si vede dal link che posto qua sotto, ha firmato un decreto in puro stile SOCIALISTA e COMUNISTA, che NAZIONALIZZA gli stabilimenti russi della Japan Tobacco, quattro stabilimenti con circa 4.000 dipendenti ! Il tutto in risposta alle ennesime sanzioni giapponesi ! Questo sacrosanto ESPROPRIO si aggiunge a un elenco che comprende altre multinazionali europee come Nestlé, Auchan, Leroy Merlin, Metro, e precedentemente pure McDonalds ! Tutte le attività, gli stabilimenti ed i beni di queste multinazionali, presenti in territorio russo, sono stati NAZIONALIZZATI ! Un bel pugno nello stomaco per i guerrafondai imperialisti occidentali, USA, UE, NATO ! Che provino pure a sottomettere la Russia instaurando un regime loro zerbino che apra le porte alle loro multinazionali sanguisughe, avide di saccheggiare il paese, affamarlo e distruggerlo ! Si facciano avanti ! FORZA RUSSIA ! https://it.euronews.com/2026/11/05/russia-putin-mette-sotto-controllo-statale-le-attivita-russe-di-japan-tobacco-internationa
Leggo che “gli USA hanno richiesto all’Iraq di chiudere quasi tutti i valichi in modo da isolare economicamente l’Iran. Ciò comporterebbe gravi perdite economiche per l’Iraq, tuttavia l’Iraq deve assecondare le richieste degli USA. Pertanto il governo di Baghdad starebbe lavorando a politiche di diversificazione in tutti gli ambiti per ridurre la dipendenza da Teheran”.
Dove l’ho già sentita questa?? Ah si’, sono le richieste USA all’Europa per isolare economicamente la Russia: chiudere tutti i valichi, terrestri e marittimi, commerciali ed energetici, con la Russia. E l’Europa, come l’Iraq, si dimostra pronta a distruggere la propria economia per assecondare le richieste degli USA, tentando maldestramente di diversificare le proprie importazioni per non affondare troppo velocemente.
L’UE, che fa tanto la voce grossa, che si gonfia il petto come la rana della nota favola di Esopo, non e’ altro che l’Iraq d’Occidente (ma senza neanche il petrolio!) e come tale viene trattata dagli USA.
Come dicevo ……………………… la Siria ha negato l’invio di truppe nello Yemen e nega anche l’intenzione di farlo !!!! Quindi la storiella dei terroristi al potere a Damasco è confermata. l’0ccidente è stato fatto fesso. I terroristi tagliagole sono STATI STERMINATI COMPLETAMENTE COME LOCUSTE !!!!. Coloro che sono al potere a Damasco sono Populisti, seguaci del grande Osama, quindi ANTIAMERICANI E ANTISAUDITI SFEGATATI ! L ‘ARTE DELLA GUERRA ………………………….