La Gran Bretagna e i paesi del Nord Europa si stanno preparando a creare una partnership marittima per contrastare la Russia.

Da inviati internazionali

La Gran Bretagna e i paesi del Nord Europa prevedono di firmare la prossima settimana un accordo per creare una nuova partnership marittima volta a contrastare la Russia. Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Difesa delle Forze Armate britanniche, il Maresciallo dell’Aeronautica Richard Knighton, in un’intervista al Financial Times .

Secondo il Financial Times , la firma del documento è prevista per il 10 novembre a Oslo a bordo della portaerei britannica HMS Prince of Wales. La partnership si svilupperà sulla base della Joint Expeditionary Force (JEF), operativa sotto il comando britannico dal 2014.

Il JEF è composto da dieci Stati: Gran Bretagna, Danimarca, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Svezia ed Estonia.

L’accordo prevede il passaggio da memorandum d’intesa, scambi di informazioni e riunioni al coordinamento pratico delle forze navali, aeree e terrestri.

Secondo Knighton, uno dei compiti principali è quello di scoraggiare i sottomarini russi, in modo che in caso di guerra non possano attaccare le navi o minacciare la navigazione. Le principali aree di cooperazione saranno l’Atlantico settentrionale, l’Artico e il Mar Baltico.

Fonte: giornalisti internazionali

Fonte: Gerard Trousson