La Gran Bretagna decrepita… Scuole al collasso e carri armati Challenger fatti saltare in mille pezzi

di Finian Cunningham

L’oscena cattiva allocazione dei fondi pubblici da parte di un primo ministro non eletto dice tutto sulla decrepita Gran Bretagna.

Le scuole britanniche non sono aperte solo per l’estate. Anche per l’autunno, a quanto pare. Centinaia di scuole in tutta l’Inghilterra sono costrette a chiudere perché rischiano di cadere sulla testa dei bambini. Questo problema da solo dice molto sulla decrepita condizione della Gran Bretagna oggi.

A questo imbarazzante colpo al prestigio britannico si aggiunge la distruzione del suo carro armato principale Challenger 2, schierato con grande clamore in Ucraina all’inizio di quest’anno.

Il carro armato apparentemente invincibile fu prima fermato da una mina russa, e poi la torretta fu prontamente fatta saltare da un missile russo Kornet in arrivo. Si pensa che sia la prima volta che il Challenger 2 viene così visibilmente distrutto. Persino i resoconti della BBC non sono riusciti a nascondere lo shock derivante da un simile colpo alla presunta abilità militare britannica.

Nei precedenti schieramenti durante le guerre criminali della Gran Bretagna in Iraq e Afghanistan, i Challenger si sono scontrati con avversari militarmente più deboli. Si guadagnarono una reputazione esagerata come robuste macchine da combattimento. Ora, di fronte alla distruzione della potenza di fuoco russa, l’equipaggiamento britannico è sottoposto a ulteriori test – e non se la cava così bene.

Quindi, è stata una brutta settimana per la Gran Bretagna. Scuole crollate a causa di strutture in cemento a buon mercato e poi il formidabile carro armato Challenger preso a pugni come una scatola di cartone sotto l’attacco russo.

È interessante notare che esiste una connessione fisica con le disgrazie britanniche apparentemente non correlate nella forma di Rishi Sunak, il primo ministro non eletto della Gran Bretagna. Ha rilevato il numero 10 di Downing Street lo scorso ottobre dopo che il suo predecessore, la patetica Liz Truss era stata estromesso a causa della sua totale incompetenza. Truss era rimasta in carica solo poche settimane dopo aver preso il posto di Boris Johnson, costretta a dimettersi a causa di infiniti scandali di corruzione.

Sunak, un ricco erede di origini indiane la cui ricchissima moglie indiana non paga le tasse in Gran Bretagna, è stato ingaggiato come primo ministro come parte di una riorganizzazione del partito Tory. Non è stato eletto dal pubblico per la sua attuale carica. Questa è la democrazia britannica per voi!

In qualità di primo ministro, Sunak ha deciso nel gennaio di quest’anno di inviare carri armati Challenger 2 in Ucraina. La mossa è stata vista come un’audace escalation e ha spinto altri membri dell’alleanza NATO a inviare armi più pesanti al regime di Kiev. È stata seguita dalla Germania che ha fornito i suoi carri armati Leopard 2, dai francesi che hanno donato gli AMX-10, e si parla che gli americani alla fine abbiano inviato i loro M1 Abrams.

Sunak ha salutato la sua decisione di donare 14 dei migliori hardware britannici come un punto di svolta che consentirebbe alle forze ucraine di avanzare contro le linee russe.

Tuttavia, otto mesi dopo, il presunto punto di svolta britannico non ha dato alcun vantaggio all’esercito ucraino, né lo hanno fatto i carri armati tedeschi Leopard 2, né tutte le altre varie “armi miracolose” della NATO.

Sunak con Zelensky

In effetti, secondo quasi tutti i resoconti, la controffensiva ucraina appoggiata dalla NATO si sta rapidamente trasformando da fallimento a disastro, mentre le truppe e le attrezzature vengono decimate dalla superiore potenza di fuoco russa. Anche gli ex ufficiali dell’esercito britannico riconoscono la disastrosa sconfitta sul campo di battaglia.

Sotto il non eletto Sunak, la Gran Bretagna ha promesso un totale di 4,6 miliardi di sterline (5,7 miliardi di dollari) in aiuti militari all’Ucraina. La Gran Bretagna è il secondo più grande sponsor del regime nazista di Kiev dopo gli Stati Uniti, che hanno stanziato circa 44 miliardi di dollari in forniture militari all’Ucraina.

Ora prendi questo. Mentre Sunak ha prontamente dato il via libera alla fornitura di carri armati Challenger 2, nonché di proiettili all’uranio impoverito, di missili da crociera Storm Shadow e di aerei spia e da caccia della RAF nel Mar Nero, la sua personale negligenza nei confronti dei progetti di restauro scolastico in Inghilterra ha messo centinaia di istituzioni in difficoltà. rischio di collasso.

Prima della sua nomina a primo ministro nel Partito Tory, Sunak era il Cancelliere dello Scacchiere britannico, noto anche come ministro del Tesoro. Per tradizione, il cancelliere britannico risiede al numero 11 di Downing Street. È considerato la seconda carica politica più potente dopo il primo ministro perché il cancelliere controlla i bilanci di tutti gli altri dipartimenti governativi.

Scuola crollata in Gran Bretagna

Mentre ricopriva l’incarico di cancelliere nel periodo 2020-22, Sunak ha tagliato i finanziamenti per la riparazione delle scuole di quasi il 50%. Ciò nonostante gli avvertimenti dei comitati di esperti educativi che una crisi si profilava a causa delle strutture in cemento fatiscenti. Questa crisi si sta ora manifestando con la chiusura forzata di oltre 100 scuole in tutta l’Inghilterra all’inizio del nuovo anno accademico questo mese. È diventato uno scandalo nazionale a causa dei timori che la vita degli alunni e degli insegnanti sia a rischio a causa del crollo di muri e tetti.

Il ricco ragazzo Rishi Sunak può assumersi direttamente la colpa di gran parte dello scandalo, anche se cerca di sfuggire all’accettazione della responsabilità.

Questo ragazzo, come molti altri leader politici occidentali, è un ciarlatano e un patetico Yes-Man per la guerra per procura condotta dagli Stati Uniti contro la Russia in Ucraina.

A Sunak piace indossare graziosi braccialetti dell’amicizia al polso ed è incline a dare segni di pace indù quando è in pubblico.

Nel frattempo, in realtà, l’occupante ultra-privilegiato di Downing Street cede all’Ucraina armi per miliardi di dollari, pagate dai contribuenti britannici attraverso tagli incessanti ai servizi pubblici, ai redditi e alle condizioni sociali. Guerra e povertà vanno di pari passo in Gran Bretagna.

Si stima che risanare le scuole fatiscenti della Gran Bretagna costerebbe circa 1 miliardo di dollari, ovvero circa un quinto di quanto Sunak ha promesso in aiuti militari all’Ucraina. Eppure questo ciarlatano guerrafondaio non è nemmeno responsabile nei confronti dei cittadini britannici.

Evidentemente, il primo ministro britannico non eletto considera il finanziamento di un’inutile e sanguinosa guerra d’oltremare – che potrebbe sfociare in una guerra mondiale nucleare – come una priorità più dell’istruzione e della sicurezza dei bambini britannici. Osiamo dire che questo avviene perché non è un leader democraticamente eletto. È un abietto vassallo dell’imperialismo americano. Si potrebbe dire che molti dei suoi predecessori a Downing Street avessero la stessa debolezza imbarazzante. Ma l’attuale e irresponsabile Sunak è assolutamente spudorato.

L’oscena cattiva allocazione dei fondi pubblici da parte di un primo ministro non eletto dice tutto sulla decrepita Gran Bretagna. È una democrazia solo di nome e anche questa è diventato una forzatura.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago