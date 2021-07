La Gran Bretagna considera il ritorno alla strategia militare della Guerra Fredda contro la Russia





di Karine Bechet-Golovko.

Mentre le popolazioni sono tenute in uno stato di smarrimento, modestamente nascoste dietro il velo del virus, si intensifica la lotta geopolitica per l’avvento della globalizzazione e l’offensiva propagandistica si dirige contro la Russia. La Gran Bretagna, che aveva dichiarato la Russia una minaccia nazionale fino al 2030, sta considerando di ripristinare le strategie militari della Guerra Fredda. Quindi, per essere placate, le relazioni internazionali devono essere “atlantiche”.

La “minaccia russa” è uno slogan immancabile, sempre attuale, sempre utile. In questo caso, la Gran Bretagna sta discutendo sul possibile dispiegamento da parte della Russia delle sue nuove armi a Kaliningrad, per intraprendere una strana escalation di annunci, come se seriamente, si potrebbe pensare che la Russia possa considerare di attaccare l’Europa …

Caccia Britannici Typhoon

Così, in un articolo pubblicato il 20 luglio su The Telegraph, apprendiamo che l’esercito britannico si prepara a riprendere la strategia militare della Guerra Fredda, consistente nell’utilizzare aeroporti civili per schierarvi i caccia Typhoon. Come afferma il capo dell’aeronautica britannica, se i caccia saranno schierati in 12 aeroporti, saranno obiettivi meno facili per la Russia. È imperativo insinuare in questa logica di guerra per cui la Russia potrebbe, in questo modo, visto che una mattina il suo presidente si potrebbe svegliare di cattivo umore, e lanciare alcuni dei suoi nuovi missili sulla Gran Bretagna da Kaliningrad, ovvio.

La Royal Air Force potrebbe rilanciare le tattiche della Guerra Fredda per contrastare la nuova minaccia missilistica russa

E per portare a casa il punto, il nostro amico Michael Wigston insiste:

“ È imperativo per noi vedere la situazione attuale come una sfida alla nostra sicurezza nazionale e studiare l’elenco delle piste di atterraggio che abbiamo in Gran Bretagna. Suona un po’ come ai tempi della Guerra Fredda, ma dobbiamo ricordarci come agire in questo contesto ”.

I conflitti geopolitici non si sono conclusi con l’emergere di un virus globale, che tuttavia tende a fondersi in un unico magma, atlantista e globalista, con citazione degli interessi nazionali in nome di una Guerra Santa alla crisi sanitaria, condotta contro i popoli e contro gli Stati sovrani. E possiamo vedere da questo esempio che lo spirito della Guerra Fredda domina ancora le relazioni internazionali Ovest-Est.

Karine Bechet-Golovko

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com

Traduzione: Gerard Trousson