La giustizia americana ordina di sequestrare la nuova spedizione di benzina a bordo di 4 navi iraniane in Venezuela

da Redazione

Il parere emesso da una corte di giustizia USA indica il sequestro di quattro navi con un carico approssimativo di 1,1 milioni di barili di carburante, destinati al paese sudamericano.

La giustizia federale degli Stati Uniti ha emesso un ordine per sequestrare quattro navi iraniane che trasportano carburante in Venezuela , considerando che la transazione avvantaggia il Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica, che è stato classificato dalla Casa Bianca come una presunta “organizzazione” terrorista”.

L’opinione del giudice James Boasberg risponde alla richiesta di quattro pubblici ministeri e chiede la confisca di circa 1,1 milioni di barili di benzina, che sono attualmente trasportati dalle navi Bella, Bering, Pandi e Luna, in Venezuela.

Secondo Boasberg, questo carico di benzina sarà sotto la giurisdizione esclusiva del tribunale federale per il Distretto di Columbia. Tuttavia, non indica quali metodi il governo degli Stati Uniti applicherà per confiscare il carico.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha mostrato il suo sostegno alla misura, considerando che i profitti derivanti dalla vendita di questo carburante presumibilmente “supportano l’intera gamma di attività dannose della Guardia Rivoluzionaria”, tra cui “terrorismo e violazioni dei diritti umani”.

Tra il 23 maggio e il 1 giugno, le navi iraniane Clavel, Petunia, Fortune, Forest e Faxon, hanno ignorato le minacce del governo degli Stati Uniti e si sono trasferite in Venezuela, per consegnare un totale di 1,53 milioni di barili benzina e alchilato. Tuttavia, le navi Bella e Bering hanno abbandonato la transazione per evitare le sanzioni di Washington.

Due settimane dopo, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso i capitani di queste cinque navi nella sua lista sanzionata, per “sostenere gruppi terroristici e dittatori “.

A quel tempo, il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin ha dichiarato che l’agenzia perseguirà ” chiunque sostenga i tentativi iraniani di eludere le sanzioni statunitensi e che permetta anche comportamenti destabilizzanti in tutto il mondo”.

Il Venezuela ha registrato problemi con la fornitura di benzina a causa di misure unilaterali e coercitive applicate dagli Stati Uniti, che non solo implicano sanzioni contro alti funzionari governativi e il blocco dei loro beni, ma contemplano anche minacce a qualsiasi paese che tenta instaurare rapporti commerciali con Caracas.

Petroliera iraniana



Nota: Il blocco economico attuato contro il Venezuela, un chiaro tentativo di strangolamento economico del paese caribegno, rientrando nella strategia di Washington di attuare un cambio di regime per mettere il Venezuela e le sue risorse petrolifere sotto il suo controllo.

Nonostante il blocco, la Cina la Russia e l’Iran stanno inviando in Venezuela carichi di aiuti e merci di cui il paese ha disperatamente bisogno, fra cui medicinali e presidi sanitari il cui invio viene bloccato dagli USA e viene considerato un crimine da varie organizzazioni umanitarie che hanno rilevato come in Venezuela siano morte migliaia di persone affette da varie gravi patologie per mancanza di medicinali essenziali.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione e nota : Luciano Lago