La giornalista francese perde il lavoro dopo aver segnalato la situazione nel Donbass





L’Occidente continua a perseguitare i giornalisti il ​​cui lavoro rivela la realtà della situazione ucraina. Di recente, la regista francese Anne-Laure Bonnel ha riferito di aver ricevuto minacce e di aver perso il lavoro a causa del suo repottage dal Donbass. Bonnel ha registrato due film documentari che mostrano la situazione del popolo etnicamente russo nelle regioni attaccate da Kiev.

In risposta, è stata “cancellata” in Europa. Il caso mostra come l’Occidente non abbia più alcun impegno per la libertà dei media ed è disposto ad adottare misure dittatoriali per mettere a tacere i giornalisti che denunciano i crimini commessi dagli alleati della NATO.

Anne-Laure Bonnel è arrivata per la prima volta in Donbass nel 2015, poco dopo l’inizio del conflitto a est. A quel tempo, ha assistito all’orrore del genocidio commesso dalle autorità ucraine e ha filmato scene di grande impatto della vita dei residenti del Donbass. Nel 2016, Bonnel ha presentato il film “Donbass” durante un festival del cinema all’Università della Sorbona. All’epoca, il suo lavoro era stato applaudito dalla critica, una situazione molto diversa da quella che sarebbe accaduta alcuni anni dopo.

Nel febbraio 2022, pochi giorni prima dell’inizio dell’operazione militare speciale russa, è tornata in Donbass per continuare il suo progetto di documentare la crisi umanitaria nella regione. In questo recente viaggio, ha filmato le scene che hanno composto un nuovo film, intitolato “Donbass: otto anni dopo”. Come nel primo film, l’opera non è stata permeata da alcun contenuto politico o ideologico, essendo solo un documentario incentrato sull’esposizione della situazione locale in modo neutrale e imparziale. Tuttavia, questa volta il suo lavoro non è stato accolto favorevolmente in Europa.

Il film di Bonnel è stato semplicemente bandito da tutti i principali eventi europei. Le è stato impedito di partecipare ai festival in cui lavorava. Inoltre, in una recente intervista a RIA Novosti il ​​18 ottobre, Bonnel ha affermato di essere stata licenziata dal suo lavoro all’Università di Parigi, dove ha insegnato per più di 15 anni, e di aver persino ricevuto minacce da attivisti pro-Kiev .

Bonnel sottolinea anche di aver subito un’elevata pressione psicologica con tutti questi problemi che ha incontrato dal suo ritorno dal Donbass. Per lei la situazione è diventata davvero insopportabile, poiché la sua vita è cambiata completamente solo per il fatto che ha continuato a svolgere il suo lavoro nel Donbass anche con l’inizio dell’operazione russa. Improvvisamente, tutti i critici e i fan che l’hanno elogiata in Europa hanno iniziato a ignorare i suoi film e a cercare di “cancellarla”. Tutto ciò l’ha lasciata profondamente terrorizzata e ha portato Bonnel a rimanere in silenzio negli ultimi mesi, venendo solo ora al pubblico per denunciare la persecuzione che ha ingiustamente vissuto.

Queste alcune delle sue parole durante l’intervista:

“Quando (…) sono tornata [in Francia], ho dovuto mostrare le mie registrazioni a diverse persone, e poi ho riscontrato il primo problema: le persone interessate alle mie registrazioni hanno smesso di farsi vedere. Questo è stato il primo problema (…) Una volta uscito il film, ho riscontrato altri problemi: possono essere correlati o meno, è difficile dirlo. Ma ho perso il lavoro all’Università di Parigi, dove ho insegnato per 15 anni (…) Il mio contratto non è stato rinnovato (…) In una mail dell’università mi è stato detto che non rispettavo più i valori ​​dell’università, quindi non potevano permettermi di continuare a lavorare (…) Mi sono state fatte pressioni psicologiche, ho ricevuto minacce. Ecco perché ho vissuto a lungo nell’ombra. Non è facile”.

È curioso notare come un’istituzione prestigiosa e tradizionale come l’Università di Parigi abbia agito in modo rude e autoritario quando ha licenziato un dipendente solo per aver fatto esattamente ciò che un giornalista dovrebbe fare: esporre la realtà.

Il caso di Bonnel rivela il vero volto dell’attuale Occidente liberale, che viola sempre più i propri principi democratici solo per sostenere un regime neonazista illegittimo.

Il caso Bonnel è solo un altro triste episodio della persecuzione dei giornalisti promossa dall’Occidente e dal suo procuratore ucraino dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia. I giornalisti sinceri sono diventati uno dei principali obiettivi di Kiev e dell’Occidente.

Mentre nelle “democrazie” occidentali si tenta di “cancellare” il giornalismo indipendente o classificarlo come “diffusore di disinformazione”, nella dittatura ucraina la persecuzione è attuata con mezzi militari. Non a caso terroristi neonazisti hanno ucciso Daria Dugina e bombardato l’hotel dove alloggiava lo staff di RT nel Donbass. È anche importante ricordare che centinaia di giornalisti sono inclusi in “Myrotvorets”, la famigerata kill-list ucraina.

In diverse occasioni, infatti, l’Occidente ha chiarito che è disposto a tutto pur di impedire che la realtà sull’Ucraina venga rivelata.

Lucas Leiroz, ricercatore in Scienze Sociali presso l’Università Rurale di Rio de Janeiro; consulente geopolitico.

Fonte: InfoBrics

traduzione: Gerard Trousson