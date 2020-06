La Giordania può rivolgersi all’Iran se “Israele” si annette parti della Cisgiordania

Il vento del panico continua a soffiare su Israele. Mentre la stampa israeliana continua a moltiplicare le analisi degli “impatti devastanti” che avranno l’occupazione della Cisgiordania, l’esercito sionista inizia a esaurirsi: sono passate settimane da quando le cosiddette brigate d’élite dell’esercito israeliano stanno cercando di contenere Rivolta palestinese, che ora include tutta la Palestina.

Secondo il sito web ebraico Walla, i servizi di sicurezza e di intelligence del regime israeliano hanno recentemente tenuto un incontro su larga scala con alti funzionari militari e rappresentanti del servizio di intelligence, di Aman, e del servizio di spionaggio, Mossad. L’obiettivo? L’incontro si è concentrato sull’esame dello sviluppo delle capacità militari dei “Palestinesi a Gaza” (Hamas e Jihad islamica) durante il cessate il fuoco con il regime sionista, comprese le capacità balistiche e dei droni e la proliferazione di teste esplosive I missili di Gaza e la loro precisione.

Walla nota che a causa dello sviluppo della capacità militare di Hamas, “il comandante del fronte meridionale dell’esercito israeliano ha delineato diversi scenari relativi al conflitto con la Striscia di Gaza, tenendo conto della possibile partecipazione militare di Gaza agli eventi che si verificano in Cisgiordania “. Il rapporto è chiaro: “L’aumento del potere militare dei gruppi palestinesi è sempre stato motivo di preoccupazione per i servizi di sicurezza e intelligence israeliani. Ma nel contesto di un’annessione della Cisgiordania, questo diventa un grande pericolo perché né Hamas né la Jihad islamica della Palestina rimarranno inattive quando le parti della Cisgiordania annetteranno “.

I partecipanti alla riunione hanno messo in guardia il Primo Ministro Benyamin Netanyahu dalle pericolose conseguenze dell’annessione, affermando che questa decisione potrebbe innescare una nuova intifada in Palestina. “L’annessione rende quasi impossibile mantenere una tregua a Gaza o addirittura calmarsi sul fronte settentrionale con Hezbollah. A luglio, data annunciata dell’annessione, Israele potrebbe trovarsi nel mezzo di uno scontro senza precedenti su più fronti. Solo Hezbollah ha un arsenale di 130.000 missili e armi varie, hanno osservato i partecipanti, che hanno anche sottolineato un problema importante:

“Soffriranno gli inestimabili legami di sicurezza duramente guadagnati con Giordania ed Egitto, i trattati di pace con i due saranno severamente messi alla prova e le azioni israeliane potrebbero costringerli, contro i loro migliori interessi e desideri, ad abrogarli. In effetti, sia in Giordania che in Egitto, un vento anti-israeliano sta cominciando a soffiare all’interno dell’apparato di potere di fronte all’entità dello shock imminente (causato dall’annessione) “, afferma Walla.

L’ex ministro degli Esteri giordano ha recentemente notato che il suo paese “dovrebbe avvicinarsi all’Iran” per affrontare il piano sionista per l’annessione della Cisgiordania a “Israele”.

L’ex ministro degli Esteri giordano Maruan al Muashir ha affermato che “la Giordania dovrebbe avvicinarsi all’ Iran per contrastare il piano sionista di annettere parti della Cisgiordania alla Palestina occupata”. E giustifica questa prospettiva nel modo seguente: “Nel contesto dei cambiamenti significativi creati nella natura delle coalizioni con paesi come gli Stati Uniti e i paesi del Golfo (persico), non ci sono problemi se favoriamo un approccio con l’Iran”.

Al Muashir ha osservato che la Giordania “dovrà prendere provvedimenti per diversificare le sue opzioni e aprire nuove porte nonostante alcune differenze con l’Iran. Se verrà attuata l’annessione della Cisgiordania, il governo giordano non dovrà più insistere sulla soluzione dei due stati come unica via d’uscita dal conflitto israelo-palestinese, perché questo problema non sarà più attuale e quindi dobbiamo lavorare rafforzare i palestinesi “. Molti osservatori vedono attraverso questa proposta un appello per armare la Cisgiordania e Gaza contro “Israele” usando l’asse della Resistenza.

L’ex diplomatico giordano ha anche aggiunto che “il popolo palestinese è ora pienamente consapevole delle trame dei nemici contro di loro. Le statistiche mostrano che la tendenza alla migrazione è aumentata in tutti i paesi arabi, ad eccezione dei giovani palestinesi. Ciò significa che questi giovani combatteranno fino alla fine per le loro terre. Non puoi contare sul candidato democratico Joe Biden. È vero che si oppone all’annessione e l’ha annunciato ufficialmente, ma è anche vicino a “Israele”. Abbiamo bisogno di una soluzione duratura ed è lì in Palestina. ”

Per mesi, il regime israeliano è stato oggetto di pesanti critiche da parte della Giordania e dell’Egitto che, nonostante i cosiddetti accordi di pace con Tel Aviv, lo hanno avvertito del suo piano di annettere parti della Cisgiordania. Almeno due volte, il re di Giordania ha recentemente messo in guardia contro il piano israeliano di annettere la Cisgiordania, mentre l’Egitto ha fatto la stessa cosa due giorni fa attraverso il ministero degli Esteri. Questo stato di cose fa nascere il seguente commento del giornalista di Haaretz:

“La presenza militare dell’Iran in Siria continua a crescere, nonostante tutti gli sforzi di” Israele “, e ci sono ottime opportunità per l’Iran di cooperare con la Giordania, in particolare nella provincia siriana di Daraa nel sud. Un’annessione della Cisgiordania chiuderebbe anche i cieli di quel paese e porterebbe via da Israele una base posteriore per attacchi alla Siria e all’Iraq. Poiché l’Iran ha effettuato attacchi informatici contro “Israele” e recentemente ha varcato una nuova soglia pericolosa, la possibilità che la Giordania si rivolga a quel paese è un mega-rischio che “Israele” non può permettersi di correre “.

