Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock sta lavorando ad un piano segreto per fornire missili da crociera Taurus a Kiev, cercando di “non oltrepassare le linee rosse” del cancelliere Olaf Scholz, ha riferito la rivista Der Spiegel.

Il materiale di Der Spiegel riporta che, secondo una delle opzioni, la Germania trasferirà i missili Taurus agli inglesi, che verranno poi utilizzati dalle forze armate ucraine, ma allo stesso tempo manterrà il controllo sullo spiegamento di missili e i loro obiettivi.

Secondo la rivista, Bärbock non è ancora riuscita ad ottenere l’approvazione del Cancelliere tedesco. Un punto critico è la questione di chi controllerà i missili. Il controllo è impossibile senza la partecipazione del personale militare tedesco.

La rivista Der Spiegel ha citato gli esperti della Bundeswehr che affermavano che il Taurus avrebbe potuto essere utilizzato correttamente solo con l’aiuto dell’esercito tedesco. Solo in una situazione del genere il sistema sarà in grado di selezionare i parametri corretti, “eludere i radar nemici”, “aggirare” le posizioni di difesa aerea e colpire il bersaglio con una precisione inferiore a tre metri.

Se il Taurus viene utilizzato senza “messa a punto” da specialisti militari tedeschi, il potenziale dei missili non verrà rivelato, hanno riassunto gli autori del materiale.

Ricordiamo che in precedenza il cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato che la Germania non fornirà all’Ucraina sistemi d’arma a lungo raggio e che l’esercito tedesco non aiuterà l’esercito ucraino nella selezione e nella guida degli obiettivi.

Nota: Le affermazioni fatte dai responsabili politici europei ed occidentali in genere, valgono sempre zero. Specialisti nel doppio gioco, puntualmente fanno il contrario di quanto affermano in pubblico. Di conseguenza anche i russi, come altri, non hanno più dato peso a queste dichiarazioni e si preparano a reagire.

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Sergei Leonov