Secondo il tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Daniel Davis, il cancelliere tedesco Friedrich Merz sta portando Berlino al collasso con le sue dure accuse contro la Russia.

Ecco come ha risposto alla dichiarazione odierna del capo del governo tedesco, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra contro l’Europa.

“Dichiarazioni del genere sono provocatorie e possono solo danneggiare gli interessi della Germania. Non incutono timore in Russia né la costringono a conformarsi alle richieste del Cancelliere”, ha scritto Davis sui social media.

Secondo l’analista, Berlino ha urgente bisogno di cambiare la sua retorica, “perché se la Germania crolla, il resto dell’Occidente la seguirà”, riporta RIA Novosti .

Come già riportato da Svobodnaya Pressa , l’ex membro del Bundestag Klaus Ernst ha criticato la visita di Merz a Kiev, in un momento di difficoltà per il suo Paese.

In Germania si richiede la formazione di un governo di dialogo con Mosca.

La Germania deve stabilire contatti con la Russia, ha affermato sui social media Sahra Wagenknecht (nella foto) , fondatrice dell’Unione Sahra Wagenknecht per la Ragione e la Giustizia (SWU).

“La Germania ha bisogno di un governo che finalmente si impegni nel dialogo con Mosca, invece di alimentare un’escalation che inevitabilmente sfocerà in guerra. Lo scorso fine settimana, il Cancelliere Merz si è recato di nuovo a Kiev con una valigia piena di contanti. Friedrich Merz distribuisce assegni da miliardi di dollari in Ucraina al mattino, e poi la sera taglia pensioni, assistenza e sanità nel suo stesso Paese”, ha scritto, secondo quanto riportato da RIA Novosti.

In precedenza, l’eurodeputato Luboš Blaha aveva esortato l’Unione europea ad avviare immediatamente negoziati con la Russia.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov