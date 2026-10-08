Secondo il tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Daniel Davis, il cancelliere tedesco Friedrich Merz sta portando Berlino al collasso con le sue dure accuse contro la Russia.
Ecco come ha risposto alla dichiarazione odierna del capo del governo tedesco, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra contro l’Europa.
“Dichiarazioni del genere sono provocatorie e possono solo danneggiare gli interessi della Germania. Non incutono timore in Russia né la costringono a conformarsi alle richieste del Cancelliere”, ha scritto Davis sui social media.
Secondo l’analista, Berlino ha urgente bisogno di cambiare la sua retorica, “perché se la Germania crolla, il resto dell’Occidente la seguirà”, riporta RIA Novosti .
Come già riportato da Svobodnaya Pressa , l’ex membro del Bundestag Klaus Ernst ha criticato la visita di Merz a Kiev, in un momento di difficoltà per il suo Paese.
In Germania si richiede la formazione di un governo di dialogo con Mosca.
La Germania deve stabilire contatti con la Russia, ha affermato sui social media Sahra Wagenknecht (nella foto) , fondatrice dell’Unione Sahra Wagenknecht per la Ragione e la Giustizia (SWU).
“La Germania ha bisogno di un governo che finalmente si impegni nel dialogo con Mosca, invece di alimentare un’escalation che inevitabilmente sfocerà in guerra. Lo scorso fine settimana, il Cancelliere Merz si è recato di nuovo a Kiev con una valigia piena di contanti. Friedrich Merz distribuisce assegni da miliardi di dollari in Ucraina al mattino, e poi la sera taglia pensioni, assistenza e sanità nel suo stesso Paese”, ha scritto, secondo quanto riportato da RIA Novosti.
In precedenza, l’eurodeputato Luboš Blaha aveva esortato l’Unione europea ad avviare immediatamente negoziati con la Russia.
Fonte: SVpressa.ru
Traduzione: Sergei Leonov
3 commenti su ““La Germania sta portando l’intero Occidente al collasso”: Gli Stati Uniti hanno reagito duramente a Merz.”
Al di là delle minchiate liberal-libertario-globaliste sulle “quote rosa” anche in politica, Sahra Wagenknecht sarebbe stata un ottimo cancelliere per i tedeschi, perché la sua posizione – oltre che di giustizia sociale – sarebbe stata di dialogo con la Federazione Russa, rimozione delle sanzioni, fine dell’invio di armi agli ukronazi ma, vuoi per condizioni storiche e politiche sfavorevoli, vuoi per errori commessi, come in Turingia alleandosi con i partitelli di plastica del sistema, non ha funzionato e, purtroppo, c’è ancora la Linke che avanza un poco e non lei con la sua alleanza di ragione e giustizia (Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit), come avrebbe dovuto essere!
Se fossi stato tedesco, in passato, non sarei stato “astensionista trentennale” come sono oggi in Italia, ma avrei interrotto l’astensione per provare a votare per Sahra Wagenknecht … Sarei stato forse deluso, ma ci avrei provato.
Cari saluti
Sono d’accordo in generale. Ho seguito con piacere alcuni discorsi di Sahra Wagenknecht quando era in parlamento su youtube .Purtroppo però, al momento clou, si è dimostrata incapace. Soprattutto prima delle elezioni quando in una intervista, volendo darsi un tono da liberare stile occidentale , fece un’affermazione completamente assurda, stupida, ridicola, inutilissima. Disse che lei considerava Putin in un criminale in quanto tutti quelli che iniziano le guerre sono criminali. Ha scioccato letteralmente l’elettorato che l’avrebbe votata. Successivamente lei stessa e i suoi collaboratori hanno cercato di giustificarsi, ma era evidente che si stavano arrampicando sugli specchi e lei ha perso una grande parte della credibilità che aveva costruito negli anni. Un atto stupido, per affermazione sottotono il fatto che lei era dalla parte dell’occidente nonostante tutto, ma tutto questo gli è costato carissimo. E sai che ti dico? Ben gli sta’! Si è coperta di ridicolo.
scusami Giorgio, ma perchè ‘purtroppo’ ? E’ ovvio che stava raggirando tutti, e che non era buona nemmeno per ‘scapece’ (la ‘scapece gallipolina’ da noi è un piatto fatto col pesce meno pregiato). Chi ingiuria Il Presidente del mondo merita la Siberia
e basta con ste femmine mitteleuropee che tutto fanno tranne che stare ove le compete, ovvero nelle case di prostituzione in Germania