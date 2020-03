La Germania si prepara a decretare un coprifuoco nazionale

“Ridurre al minimo i contatti sociali”, la regola imposta dal governo per impedire che la situazione diventi come in Italia.

Anche se il coprifuoco dovrebbe essere evitato, questo potrebbe arrivare in Germania la prossima settimana. Il Ministro aggiunto alla Cancelleria, Helge Brown e il Segretario della Saarland , Tobias Hans (entrambi CDU) istituiranno il coprifuoco se i cittadini non aderiscono alle disposizioni emanate dal governo.

La decisione di coprifuoco può riguardare le persone nella stessa Germania. Helge Brown, capo della Cancelleria federale, ha dichiarato alla rivista Der Spiegel che il comportamento del fine settimana determinerà in gran parte se verrà imposto il coprifuoco.

“Sabato è un giorno decisivo”, ha detto Brown. Nei fine settimana, le persone sono probabilmente “fuori dalla loro famiglia nucleare”. Ad oggi, la Germania ha mantenuto una certa distanza di sicurezza e le persone dovrebbero rimanere a una distanza di circa 1,5 metri l’una dall’altra.

Il cancelliere Angela Merkel (CDU) ha dichiarato in un discorso televisivo che i contatti sociali non necessari dovrebbero essere evitati il ​​più possibile. Tuttavia, la polizia ha ripetutamente riferito di aver dovuto impedire all’affollamento di persone all’aria aperta che si incontravano nel parco, ad esempio, di godersi i primi caldi raggi del sole in primavera. Questo dovrebbe essere evitato anche su richiesta del governo federale e dei virologi.

Pertanto, le persone hanno maggiori probabilità di incontrarsi in gruppo per le strade nei fine settimana. Se tali casi dovessero verificarsi più intensamente, il coprifuoco è probabilmente una realtà. “Ora non è il momento di uscire”, il Primo Ministro Saar Tobias Hans ha avvertito dello stato dell’ARD. Hans quindi sostiene un coprifuoco nazionale in modo che non ci sia confusione.

Pertanto, esorta le persone a continuare a “ridurre al minimo” i loro contatti sociali. Il coprifuoco è già stato imposto in vari paesi e sono state introdotte sanzioni per la violazione di questo, inclusa la reclusione. Lo stato della California negli Stati Uniti ha imposto un tale coprifuoco. In Germania, la città di Friburgo ha introdotto, tra le altre cose, un “coprifuoco limitato”.

Nota: Non era mai avvenuto dalla fine della guerra che in Germania fosse decretato il coprifuoco. Questo potrebbe significare che il governo della Merkel, in grave difficoltà sul piano interno per la perdita di consenso, voglia approfittare della situazione di emergenza per imporre delle decisioni e delle misure che in situazione normale non avrebbe potuto realizzare.

