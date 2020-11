La Germania limiterà l’ingresso degli imam turchi e assumerà la formazione dei leader musulmani

Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer , ha riferito questo martedì che l’ingresso nel Paese degli imam turchi , che non parlano tedesco e diffondono una dottrina radicale al confine con il jihadismo , sarà limitato d’ora in poi , in coincidenza con una videoconferenza che avranno ha mantenuto diversi capi di governo europei sulla lotta al terrorismo.

Oltre all’austriaco Sebastian Kurz , alla tedesca Angela Merkel , al primo ministro olandese Mark Rutte e al presidente francese Emmanuel Macron , hanno partecipato anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel , e il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen .

Macron ha esortato l’UE ad adottare una “risposta coordinata e rapida contro il terrorismo” dopo i recenti attacchi in Francia e Austria , che a suo avviso include “lo sviluppo di banche dati comuni” e un “rafforzamento delle politiche criminali” . “In tutti i nostri paesi stiamo assistendo a una deviazione del diritto di asilo”, che viene utilizzata “dai trafficanti”, da “reti” o persone “da paesi che non sono in guerra”, ha dichiarato Macron dopo l’incontro, una linea che condivide il ministro tedesco Seehofer, che sollecita anche lo sviluppo di un processo per la formazione degli imam in Germania , affinché la religione dell’Islam possa continuare a essere praticata nel Paese senza dipendere da coloro che finanziano dall’estero gli interessi radicali.

Islamisti in Germania

È quanto ha reso noto Seehofer al round della cosiddetta Conferenza sull’Islam, che si riunisce regolarmente a Berlino e riunisce rappresentanti di gruppi religiosi, governo ed esperti. La formazione dei predicatori in Germania dovrebbe iniziare il prossimo anno nella città di Osnabrück, con l’intenzione di estenderla gradualmente ad altre parti del paese.

“La situazione attuale, in cui gli imam che esercitano in Germania provengono preferibilmente dalla Turchia e da comunità non identificate con l’Islam più liberale, favorisce la diffusione del radicalismo islamico”, considera il ministro, che rafforzerà anche la cooperazione con altri partner come la Francia e Paesi Bassi , per rafforzare la formazione religiosa in Europa.

Se l’Europa vuole essere riconosciuta “come patria dei musulmani”, è necessario evitare “influenze e interferenze da correnti radicali esterne”, ha sottolineato, sostenendo che “la formazione di imam sponsorizzata dal ministero dell’Interno è denaro ben speso per la coesione sociale”. elogiando anche il lavoro del centro di formazione aperto in Germania dall’organizzazione turca Ditib lo scorso anno.

La Germania inizia a muoversi per frenare la diffusione dell’Islam radicale fra gli immigrati controllando i predicatori che arrivano dalla Turchia, patria dei F.lli Mussulmeni.

In Italia questo problema non è stato affrontato, sarà perchè la grande maggioranza delle moscheee, legali e illegali, sono finanziate dal Qatar e dall’Arabia Saudita, da cui arrivano gli Iman che non sono assolutamente controllati. Allo stesso modo non sono controllati gli arrivi da Tunisia e da Libia ed è ormai confermato che, fra i migranti che arrivano, si mescolano terroristi e criminali di ogni specie. L’attentato di Nizza, perpetrato da un tunisino sbarcato a Lampedusa, lo ha dimostrato chiaramente.

Fonte: ABC.es

Traduzione e nota: Luciano Lago