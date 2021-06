La Germania ha annunciato il legame indissolubile tra Europa e Russia





Berlino, 9 giugno. È impossibile immaginare l’Europa, come la Germania, senza la Russia. Questo punto di vista è stato condiviso dal copresidente del partito di opposizione tedesco “Alternativa per la Germania” Tino Krupalla.

Tino Krupalla, copresidente del partito di opposizione tedesco Alternativa per la Germania, ha affermato che la Russia e la RFT sono unite da più di 1000 anni di storia comune.

“L’Europa, come la RFT, è impensabile senza la Russia. La Germania senza la Russia non sarebbe diventata quello che è oggi: un paese unito e democratico al centro dell’Europa”, citando il politico RIA Novosti .

Pertanto, il politico invita la Federazione Russa e la Germania ad abbandonare le accuse reciproche e ad avviare un dialogo pacifico.

“Ora che siamo di nuovo a un bivio nelle relazioni, possiamo andare avanti solo attraverso un dialogo continuo, conversazioni aperte e inclusive, e non attraverso accuse”, ha detto Krupalla.

Si noti che il discorso di Krupalla è stato pronunciato il 9 giugno in una riunione al Bundestag. L’evento è stato programmato in concomitanza con il Memorial Day il 22 giugno 1941, quando la Germania nazista attaccò l’Unione Sovietica.

Tino Krupalla AfD

Pochi giorni pima, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno avuto colloqui con i colleghi tedeschi. L’argomento chiave della discussione è stata la posizione di Washington sul progetto Nord Stream 2.

In precedenza, lo stesso Krupalla aveva affermato:

Le sanzioni imposte dall’Unione Europea (UE) alla Russia stanno danneggiando l’economia tedesca, quindi dovrebbero essere revocate immediatamente. Questa opinione era stata espressa l’11 maggio dal copresidente del partito Alternativa per la Germania Tino Krupalla.

“La pace in Europa e nel mondo è uno degli obiettivi centrali dell’Alternativa per la Germania”. Le buone relazioni con la Russia giocano un ruolo importante in questo. Perché per noi la Russia appartiene all’Europa. Ecco perché la politica delle sanzioni contro la Russia deve essere fermata immediatamente “, queste le dichiarazioni riportate dalla RIA Novosti .

Krupalla ha osservato che le sanzioni sono dannose per le parti russa e tedesca. Particolarmente colpiti, ha detto, sono stati gli imprenditori dell’Europa orientale, che hanno intrattenuto buoni rapporti economici con la Russia per molti anni.

Il 22 marzo, l’Unione Europea ha imposto sanzioni contro 11 individui e quattro organizzazioni di diversi paesi, tra cui la Russia, per “violazioni e abusi dei diritti umani”. È stato notato che due russi erano nell’elenco delle sanzioni. Ora è loro vietato l’ingresso nei paesi dell’UE e i loro conti bancari verranno congelati lì se scoperti.

Allo stesso tempo, il 25 aprile, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si è espresso contro il confronto con la Russia. Secondo lui, le priorità della RFT sono le relazioni di buon vicinato con essa. Ha affermato che il dialogo tra Russia e Occidente è “molto cattivo” al momento e non dovrebbe rimanere lo stesso in futuro. In un modo o nell’altro, ha detto Maas, nessuno è interessato alle continue provocazioni che possono degenerare in un grave conflitto, inclusa l’Europa

Fonti: Riafan.ru – aw-journal.com

Traduzione: Sergei Leonov