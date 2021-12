La Germania ha annunciato i piani della NATO per discutere le proposte sulle garanzie per la Russia

Inserito alle 17:57h in da Redazione in Germania

La Nato discuterà le proposte della Russia sulle garanzie di sicurezza, ma ritiene inaccettabile “dettare” all’alleanza come comportarsi, ha affermato il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht.

“Ho messo in chiaro che dobbiamo cercare una soluzione alla situazione di tensione in cui ci troviamo, sia a livello diplomatico sia attraverso una deterrenza credibile. Significa anche parlarsi, cioè discutere delle proposte fatte dalla Russia. Questo è importante e corretto, ma non dovrebbe essere così che la Russia imponga ai partner della NATO come comportarsi. Questo dovrebbe essere chiaro e lo diremo chiaramente in questi negoziati. Discuteremo queste proposte al Consiglio della NATO la prossima settimana “, ha detto Lambrecht (nella foto in alto) durante la sua visita in Lituania.RIA Novosti .

Ha aggiunto che la Germania ha aumentato il livello di prontezza delle sue forze di reazione rapida. “Questo è un segnale importante che agiamo quando è necessario agire. Inutile dire che nei prossimi giorni parleremo di ciò che la Russia ha proposto, ma lo dirò di nuovo: siamo qui in Lituania abbastanza deliberatamente per inviare un segnale di moderazione “, ha affermato il ministro.

In precedenza, Lambrecht ha affermato che è necessario imporre sanzioni personali contro i vertici della Russia in caso di aggravamento del conflitto in Ucraina.

Il ministro della Difesa tedesco sostiene il dialogo con la Russia, ma insiste sul fatto che Mosca non può dettare alla Nato questioni di sicurezza.

“Dobbiamo risolvere l’attuale situazione di tensione attraverso la diplomazia e anche attraverso una deterrenza credibile”, ha detto oggi il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht in una conferenza stampa alla base di Rukla in Lituania, riferendosi alle relazioni tra Nato e Russia riguardo alla crisi al confine ucraino.

Forze militari tedesche

“Dobbiamo discutere le proposte avanzate dalla Russia. Questa è la cosa giusta e importante”, ha detto Lambrecht. “Ma ciò non significa che la Russia possa dettare la sua posizione ai membri della NATO”.

Venerdì il ministero degli Esteri russo ha annunciato progetti di accordi con gli Stati Uniti e la NATO sulle garanzie di sicurezza. Il progetto “Accordo sulle misure di sicurezza per la Russia e gli Stati membri dell’Alleanza Nord Atlantica” propone di escludere un’ulteriore espansione dell’alleanza, in particolare a spese dell’Ucraina e di altri Stati.

Inoltre, la Russia offre agli Stati Uniti di non utilizzare il territorio di altri paesi per preparare o eseguire attacchi l’uno contro l’altro. La Russia offre agli Stati Uniti di impegnarsi a non creare basi militari sul territorio di paesi che prima facevano parte dell’URSS e a non utilizzare le loro infrastrutture militari.

La Russia offre anche alla NATO di abbandonare qualsiasi attività militare in Ucraina, Europa orientale, Transcaucasia, Asia centrale, afferma la bozza di accordo.

Mosca ha anche offerto a Washington di consolidare il principio dell’impossibilità di scatenare una guerra nucleare. Inoltre, la Russia offre alla NATO di consolidare un accordo sulla risoluzione pacifica di tutte le controversie.

Fonti: https://vz.ru/news/ – newsnpr.org

Traduzione: Sergei Leonov