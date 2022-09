La Germania e l’UE hanno ricevuto una dichiarazione di guerra

di Pepe Escobar .

Il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream (NS) e Nord Stream 2 (NS2) nel Mar Baltico ha portato minacciosamente il “capitalismo dei disastri” a un livello completamente nuovo di tossicità.

Questo episodio di guerra ibrida industriale/commerciale, sotto forma di attacco terroristico alle infrastrutture energetiche in acque internazionali, segnala il crollo assoluto del diritto internazionale, incastonato in un ordine “a modo nostro o all’autostrada” “basato su regole”.

L’attacco ai due gasdotti ha comportato la detonazione di cariche esplosive multiple in rami separati vicino all’isola danese di Bornholm, ma in acque internazionali.

Era un’operazione sofisticata, eseguita di nascosto nelle basse profondità dello stretto danese. Ciò esclude a priori i sottomarini (le navi che entrano nel Baltico sono limitate a un pescaggio di 15 metri). Come per qualsiasi nave “invisibile”, potevano bighellonare solo con il permesso di Copenaghen: le acque intorno a Borholm erano piene di sensori, il che riflette il timore di un’incursione di sottomarini russi.

Lunedì i sismologi svedesi hanno registrato due esplosioni subacquee, una delle quali si stima contenesse 100 kg di tritolo. Eppure fino a 700 kg avrebbero potuto essere utilizzati per far saltare in aria tre nodi di gasdotti separati. Una tale quantità non avrebbe potuto essere trasportata in una volta sola dai droni subacquei attualmente disponibili nei paesi limitrofi.

La pressione sui gasdotti è diminuita esponenzialmente. I tubi sono ora pieni di acqua di mare.

I tubi su NS e NS2 possono essere riparati, ovviamente, ma non prima dell’arrivo del generale Winter. La domanda è se Gazprom – che sta già puntando su diversi grandi clienti eurasiatici – si preoccuperebbe, soprattutto considerando che le navi di Gazprom potrebbero essere esposte a un possibile attacco navale Nato nella regione Baltic.

Funzionari tedeschi affermano già che NS e NS2 possono “potenzialmente” essere fuori servizio “per sempre”. L’economia ei cittadini dell’UE avevano un disperato bisogno di questa fornitura di gas. Eppure l’eurocrazia di Bruxelles – che governa gli stati nazione – non ha voluto seguire, perché dettata dall’impero del caos, della menzogna e del saccheggio. Possiamo dire che questa euro-oligarchia dovrebbe un giorno essere giudicata per tradimento.

Allo stato attuale, l’irreversibilità strategica è già evidente; la popolazione di diversi paesi dell’UE pagherà un prezzo enorme e subirà gravi conseguenze derivanti da questo attacco, a breve, medio e lungo termine.

Cui bono?

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha ammesso che si trattava di un “caso di sabotaggio”. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha ammesso che “non è stato un caso”. Berlino è d’accordo con gli scandinavi.

Confronta ora con l’ex ministro della Difesa polacco (2005-2007) Radek Sikorski, un russofobo sposato con una rabbiosa “analista americana”, Anne Applebaum, che ha felicemente twittato “Grazie, USA”.

È sempre più curioso sapere che, contestualmente al sabotaggio, è stato parzialmente aperto il Baltic Pipe dalla Norvegia alla Polonia, un “nuovo corridoio di approvvigionamento del gas” al servizio dei “mercati danese e polacco”: in effetti, è una cosa di poco conto , visto che qualche mese fa i loro sponsor facevano fatica a trovare benzina, e ora sarà ancora più difficile, con costi molto più alti.

L’NS2 era già stato attaccato, in pieno giorno, durante la sua costruzione. A febbraio, le navi polacche hanno attivamente tentato di impedire alla nave posatubi Fortuna di completare la NS2. I tubi sono stati posati a sud di Bornholm, hai indovinato.

La NATO, dal canto suo, è stata molto attiva nel campo dei droni subacquei . Gli americani hanno accesso ai droni subacquei norvegesi a lungo raggio che possono essere modificati con altri modelli. È anche possibile che per il sabotaggio siano stati impiegati sommozzatori professionisti della marina, sebbene le correnti di marea intorno a Bornholm siano un problema serio.

Il quadro generale rivela un Occidente collettivo in assoluto panico, con le “élite” atlantistiche pronte a tutto – bugie oltraggiose, omicidi, terrorismo, sabotaggio, guerra finanziaria a tutto campo, sostegno ai neonazisti – per impedire la loro caduta in un abisso, geopolitico e geoeconomico.

La disattivazione di NS e NS2 rappresenta la chiusura definitiva di ogni possibilità di accordo di fornitura di gas tedesco-russo, con l’ulteriore vantaggio di relegare la Germania nello status inferiore di vassallo assoluto degli Stati Uniti.

Quindi questo ci porta alla questione chiave di quale apparato di intelligence occidentale ha progettato il sabotaggio. I principali candidati sono ovviamente la CIA e l’MI6, con la Polonia come capro espiatorio e la Danimarca che gioca un ruolo molto dubbio: è impossibile che Copenaghen non sia stata almeno “informata” dell’intelligence.

Ancora altrettanto lungimiranti, i russi facevano domande sulla sicurezza militare del Nord Stream già nell’aprile 2021.

Il vettore cruciale è che potremmo trovarci di fronte al caso di un membro UE/NATO coinvolto in un atto di sabotaggio contro l’economia trainante dell’UE/NATO. È un casus belli. A parte la spaventosa mediocrità e codardia dell’attuale amministrazione berlinese, è chiaro che il BND – il servizio segreto tedesco – così come la marina tedesca e gli industriali esperti prima o poi faranno i conti.

Questo attacco è tutt’altro che isolato. Il 22 settembre c’è stato un tentativo contro Turkish Stream da parte di sabotatori di Kiev. Il giorno prima in Crimea sono stati trovati droni navali con identificatori inglesi, sospettati di far parte del complotto. A ciò si aggiungono gli elicotteri americani che qualche settimana fa hanno sorvolato i futuri nodi del sabotaggio; una nave da “ricerca” britannica che si aggira nelle acque danesi da metà settembre; e la NATO che twittava di testare “nuovi sistemi senza pilota in mare” il giorno del sabotaggio.

Mostrami i soldi (gas)

Mercoledì il ministro della Difesa danese ha avuto un incontro di emergenza con il Segretario generale della NATO. Dopotutto, le esplosioni sono avvenute molto vicino alla Zona Economica Esclusiva (ZEE) della Danimarca. Questo incontro può essere descritto nella migliore delle ipotesi come un kabuki grezzo; Esattamente lo stesso giorno, la Commissione Europea (CE), l’ufficio politico de facto della NATO, ha avanzato la sua consueta ossessione: più sanzioni contro la Russia, compreso il tetto massimo al fallimento dei prezzi del petrolio.

Nel frattempo, i giganti dell’energia europei sono destinati a perdere molto con il sabotaggio.

Tra questi ci sono i tedeschi Wintershall Dea AG e PEG/E.ON, la società olandese NV Nederlandse Gasunie e la francese ENGIE. Poi c’è chi ha finanziato NS2: ancora Wintershall Dea oltre a Uniper; l’austriaco OMV; ENGIE di nuovo; e la British e Dutch Shell. Wintershall Dea ed ENGIE sono entrambi comproprietari e creditori. I loro azionisti arrabbiati vorranno risposte serie da un’indagine seria.

C’è di peggio: tutti i colpi sono consentiti sul fronte del terrore degli oleodotti. La Russia sarà in allerta rossa non solo per Turk Stream ma anche per Siberian Force. Idem per i cinesi e il loro labirinto di oleodotti in arrivo nello Xinjiang.

Indipendentemente dalla metodologia e dagli attori coinvolti, questa è una vendetta – in anticipo – per l’inevitabile sconfitta collettiva dell’Occidente in Ucraina. E’ un forte monito anche per i Paesi del Sud: ricominceranno. Ma l’azione genera sempre reazione: d’ora in poi, “cose ​​divertenti” potrebbero accadere anche agli oleodotti statunitensi e britannici in acque internazionali.

L’oligarchia europea sta raggiungendo un avanzato processo di disintegrazione fulminea. La loro finestra di opportunità per tentare almeno di svolgere un ruolo di attore geopolitico strategicamente autonomo è ora chiusa.

Questi eurocrati ora devono affrontare una grave situazione. Quando sarà chiaro chi sono gli autori del sabotaggio nel Baltico e quando capiranno tutte le conseguenze socioeconomiche che cambieranno la vita dei cittadini dell’UE, il kabuki dovrà smettere. In particolare la sottotrama, già in corso, che la Russia ha fatto saltare in aria il proprio gasdotto mentre Gazprom potrebbe semplicemente chiudere le porte per sempre.

E ancora una volta la situazione peggiora: Gazprom minaccia di citare in giudizio la compagnia energetica ucraina Naftofgaz per bollette non pagate. Ciò comporterebbe la fine del transito del gas russo dall’Ucraina all’UE.

Come se tutto ciò non bastasse, la Germania è contrattualmente obbligata ad acquistare almeno 40 miliardi di metri cubi di gas russo all’anno fino al 2030.

Per rifiutare ? Non possono: Gazprom ha diritto a essere pagata anche senza consegnare il gas. Questo è lo spirito di un contratto a lungo termine. Ed è già così: a causa delle sanzioni, Berlino non riceve tutto il gas di cui ha bisogno ma deve comunque pagare.

Tutti i diavoli sono lì

Ora è evidente che i guanti di velluto imperiali vengono rimossi quando si tratta di vassalli. Indipendenza dall’UE: verboten. Cooperazione con la Cina: verboten. Connettività commerciale indipendente con l’Asia: verboten. L’unico posto per l’UE è quello di essere sottomessa economicamente agli Stati Uniti: un sordido remix degli anni 1945-1955. Con una svolta neoliberista perversa: noi possederemo la tua capacità industriale e tu non avrai nulla.

Il sabotaggio di NS e NS2 è parte integrante del sogno imperiale di dividere in mille pezzi la massa continentale eurasiatica per impedire un consolidamento transeurasiatico tra Germania (che rappresenta l’UE), Russia e Cina: $ 50 trilioni di PIL, basato sugli acquisti parità di potere (PPP), rispetto a $ 20 trilioni per gli Stati Uniti.

Dobbiamo tornare a Mackinder: il controllo della massa continentale eurasiatica costituisce il controllo del mondo. Le élite americane ei loro troiani in tutta Europa faranno tutto il possibile per non cedere il controllo.

In questo contesto, le “élite americane” includono la “comunità dell’informazione” squilibrata, straussiana e infestata dai neocon, così come le grandi società energetiche, farmaceutiche e finanziarie che le pagano e traggono profitto non solo dall’approccio della guerra eterna dello stato profondo, ma che vogliono anche fare colpo con il Great Reset inventato a Davos.

I ruggenti anni Venti cominciarono con un omicidio, quello del generale Soleimani. Far saltare in aria gli oleodotti fa parte del sequel. Ci sarà un’autostrada per l’inferno fino al 2030. Per prendere in prestito da Shakespeare, l’inferno è decisamente vuoto e tutti i diavoli (atlantisti) sono lì.

Pepe Escobar

fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago