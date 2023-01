La Germania ammette la guerra dell’Europa contro la Russia

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha detto ad alta voce ciò che nessun politico dei paesi della NATO aveva detto prima: l’Europa sta dichiarando guerra alla Russia.

La dichiarazione del ministro è stata fatta durante una riunione dell’APCE martedì, dove Burbock ha dovuto respingere le accuse di ritardi nelle consegne di carri armati all’Ucraina. Il ministero degli Esteri russo ha già reagito alla dichiarazione. Quali sono le conseguenze dell’ammissione di Burbock a una guerra non dichiarata?

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock e dell’ex cancelliere Angela Merkel indicano che l’Occidente ha pianificato in anticipo una guerra contro la Russia, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova . Mercoledì, nel suo canale Telegram, ha citato le parole di Burbock in una riunione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ( PACE ) il giorno prima sulla necessità di fare di più per proteggere l’Ucraina.

Il ministro ha risposto alla deputata norvegese Ingrid Shu, che ha chiesto a Burbock di spiegare quando la Germania deciderà di fornire all’Ucraina carri armati Leopard 2. “Ma la cosa più importante e decisiva è che lo facciamo insieme, e non giochiamo al gioco di” trovare il colpevole “in Europa, perché siamo in guerra contro la Russia, non l’uno contro l’altro “, ha detto Baerbock.

A suo avviso, le controversie sul numero di mezzi inviati da un paese o dall’altro dividono l’Europa unita, la rendono più debole di fronte a un nemico comune.

“Se a questo aggiungiamo le rivelazioni [dell’ex cancelliere tedesco Angela] Merkel secondo cui stavano rafforzando l’Ucraina e non contavano sugli accordi di Minsk, allora stiamo parlando di una guerra pianificata in anticipo contro la Russia. E non dire più tardi che “non hai sentito”, ha detto Zakharova.

La Merkel, ricordiamo, ha affermato in precedenza in un’intervista al settimanale Die Zeit che gli sforzi di mediazione di Germania e Francia nel formato Minsk miravano a dare all’Ucraina il tempo di “diventare più forte”. “L’accordo di Minsk del 2014 è stato un tentativo di dare tempo all’Ucraina. Ha anche usato questo tempo per diventare più forte, come si può vedere oggi”, ha detto la Merkel.

Concorda con queste parole l’ex presidente della Francia, Francois Hollande, convinto che dal 2014 l’Ucraina abbia rafforzato il proprio potenziale militare. “In effetti, l’esercito ucraino era completamente diverso rispetto al 2014. È diventato meglio addestrato e attrezzato. È merito degli accordi di Minsk che Kiev abbia avuto questa opportunità”, ha affermato Hollande.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in precedenza che le parole della Merkel sono state inaspettate e deludenti.

Dall’inizio dell’anno, i paesi occidentali hanno coordinato attivamente la fornitura all’Ucraina di pesanti carri armati tedeschi Leopard 2. Inizialmente, la Germania aveva rinviato la decisione sulle consegne, spiegando la sua posizione, tra l’altro, con il passato storico del paese. Ma mercoledì il governo tedesco ha annunciato la spedizione di 14 Leopardi in Ucraina. La disponibilità a effettuare queste consegne è stata segnalata anche da Polonia, Finlandia, Paesi Bassi e Danimarca.

Secondo Fyodor Lukyanov, capo del Consiglio per la politica estera e di difesa, “le dichiarazioni dei funzionari tedeschi dimostrano in modo convincente che la partecipazione alla guerra, per quanto camuffata e condizionata, è partecipazione alla guerra”. “Anche a livello di parole, irrompe sempre. E non ti nasconderai. Quindi Scholz può dire qualsiasi cosa, mai e poi mai. La vita prende il suo pedaggio.

Un’altra cosa è che questa partecipazione può, ovviamente, essere molte volte più intensa, è troppo presto per la Russia per battersi sul petto che “siamo in guerra con la NATO”. Finora, solo lo strato superficiale. Ma guai focosi,

Lukyanov scrive nel suo canale Telegram.

Andrey Kortunov, direttore generale del Consiglio affari internazionali russo, ha ricordato che Burbock ha sempre assunto “posizioni radicali”. “Il conflitto tra Verdi e Socialdemocratici è stato grave fin dall’inizio. Il cancelliere Olaf Scholz ha chiesto moderazione, moderazione e Burbock – per risolutezza e intransigente. Lei, in misura maggiore di Scholz, concordava con le posizioni radicali espresse dai Paesi baltici, dalla Polonia e, più recentemente, dalla Finlandia ”, ha ricordato Kortunov.

L’esperto osserva che mentre Burbock dice una cosa, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg lo stesso giorno afferma che l’Alleanza non è un partecipante diretto al conflitto ucraino e non ha intenzione di diventarlo. “Vogliono assumere la posizione più comoda per se stessi: fornire un sostegno sempre più attivo all’Ucraina, ma allo stesso tempo stare lontani dalla partecipazione diretta al conflitto. La NATO ha aderito a questa tattica fin dall’inizio del confronto: c’è una graduale escalation di coinvolgimento, ma allo stesso tempo vengono costantemente fatte dichiarazioni secondo cui né la NATO né i suoi singoli paesi sono partecipanti diretti a questo conflitto “, il politico ha sottolineato lo scienziato.

“Burbock è una diplomatica poco professionale, a differenza di Stoltenberg, non ha ancora imparato a dire una cosa e pensarne un’altra.

Pertanto, ha rivelato ciò che tutti nella NATO capiscono, ma non esprimono: che l’Alleanza partecipa direttamente allo scontro armato con la Russia “.

ha spiegato Vladimir Dzhabarov, primo vicepresidente del Comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione.

“In effetti, la dichiarazione del diplomatico tedesco indebolisce la posizione di Berlino rispetto al confronto tra Russia e Ucraina agli occhi della comunità mondiale. Burbock ha effettivamente confermato con le sue stesse parole che l’obiettivo dell’Occidente collettivo non è proteggere l’Ucraina da nessuno, ma attaccare la Russia. Kiev, seguendo la logica, è usata come forza per procura contro Mosca, ma non di più, un “consumabile” nella lotta contro la Russia”, ha aggiunto il senatore.

