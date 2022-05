La fuga di notizie degli Stati Uniti che incolpa “Israele” per l’assassinio di Khodaei fa arrabbiare le autorità di occupazione





Gli Stati Uniti incolpano “Israele” per l’assassinio di domenica di un alto ufficiale della Guardia Rivoluzionaria; Allo stesso tempo, i funzionari israeliani esprimono rabbia e avvertono delle conseguenze.

Una fuga di notizie sul New York Times che ha smascherato la responsabilità di “Israele” nell’assassinio del membro dell’IRGC colonnello Sayad Khodaei giovedì ha fatto infuriare i funzionari israeliani, con un potente avviso del comitato della Knesset che ha avvertito che tali fughe di notizie potrebbero danneggiare la collaborazione USA-Israele.

Stati Uniti, disputa israeliana

Il colonnello Sayad Khodaei , 50 anni, è stato colpito a morte da colpi di arma da fuoco fuori dalla sua casa in una tranquilla strada residenziale di Teheran domenica, quando due uomini armati in motocicletta si sono avvicinati alla sua auto e gli hanno sparato cinque proiettili.

L’Iran ha incolpato “Israele” per l’assassinio, che per anni somigliava agli altri suoi obiettivi contro gli iraniani su terra, mare, aria e cyberspazio.

Il New York Times ha riferito che i funzionari dell’intelligence israeliana avevano trasmesso informazioni sull’assassinio di Khodaei.

Il rapporto non specificava quale paese rappresentasse il funzionario dell’intelligence, ma l’establishment della sicurezza israeliano, secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth , crede che la fonte fosse americana ed è furioso per la fuga di notizie.

Secondo altri media, i funzionari israeliani chiedono risposte alle loro controparti statunitensi, poiché il rapporto del NYT attribuisce la responsabilità dell’omicidio a “Israele” e assolve gli Stati Uniti da qualsiasi coinvolgimento.

Vale la pena ricordare che i funzionari israeliani hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che il rapporto possa portare a un aumento degli attacchi iraniani contro obiettivi israeliani.

Funerali Teheran dell’ufficiale iraniano Sayad Khodaei

È l’accordo sul nucleare?

“Israele” è fermamente contrario all’accordo nucleare e alcuni analisti iraniani vicini al governo ritengono che l’attacco avesse lo scopo di far deragliare i colloqui sul nucleare in un momento critico e minare ogni possibilità di un accordo tra Iran e Stati Uniti sulla questione del Guardie, secondo NYT .

“Israele” e gli omicidi

L’occupazione israeliana ha una storia di assassinii di scienziati nucleari iraniani con sparatorie in auto da parte di uomini armati su motociclette. Tuttavia, a differenza dei precedenti attacchi all’interno dell’Iran, che hanno preso di mira principalmente le strutture nucleari e le infrastrutture militari, questo assassinio sembrava essere un raro esempio di “Israele” che prendeva di mira i membri delle Guardie all’interno dell’Iran.

Dopo l’assassinio di Khodaei, il dipartimento di pubbliche relazioni dell’IRGC ha annunciato l’arresto di una rete di spionaggio legata all’intelligence israeliana.

Lo scorso aprile, tre spie israeliane del Mossad sono state arrestate nelle province del Sistan e del Baluchestan su ordine del giudice. Secondo l’intelligence iraniana, le spie sono state coinvolte nella diffusione di informazioni e documenti riservati.

Allo stesso modo, la direzione della sicurezza iraniana ha anche annunciato a marzo lo smantellamento di una rete di spionaggio che lavora per “Israele” nell’Iran occidentale.

Il ministero dell’intelligence iraniano ha annunciato nel luglio 2021 di aver arrestato agenti che erano membri di una rete che lavorava per l’occupazione israeliana e di aver sequestrato un deposito di armi e munizioni destinate all’uso in rivolte e terrore nel paese.

