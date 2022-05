La frattura non può più essere nascosta.

Un’era di “Dead Wood”

di Alastair Crooke .

Qual è l’età di Deadwood? È lo iato tra la lenta decomposizione del corpo dell’immediato dopoguerra – il suo zeitgeist, le sue strutture politiche ed economiche – e i germogli della nuova era, appena spuntati dal suolo, ma il cui stelo e le cui foglie non sono ancora visibili.

In un articolo ampiamente diffuso, Simon Tisdall – un decano tra i commentatori dell’establishment britannico – scrive che “sta emergendo la brutta verità: Putin può vincere in Ucraina. Il risultato sarebbe un disastro”.

“Cosa accadrà se le forze ucraine inizieranno a perdere? Cosa accadrà se il Paese è diviso o sull’orlo del collasso? Il prezzo del fallimento – il vero costo di una vittoria di Putin – potrebbe essere sbalorditivo. È potenzialmente insopportabile sia per le fragili democrazie occidentali che per i paesi più poveri, afflitti da crisi simultanee di sicurezza post-pandemia, energia, cibo, inflazione e clima. Eppure, per miope interesse personale su questioni come le importazioni russe di petrolio e gas, e per paura di una più ampia escalation, i leader occidentali stanno schivando scelte difficili che potrebbero garantire la sopravvivenza dell’Ucraina e contribuire a mitigare questi mali. …

il costo della vita alle stelle e più estremismo populista di destra alla Francia, sostenuto dalla Russia. …

Perché mai politici come l’americano Joe Biden, il tedesco Olaf Scholz e il francese Emmanuel Macron dovrebbero tollerare un futuro così pesante e pericoloso quando oggi, prendendo una posizione più dura, potrebbero impedire che si concretizzi molto? »

Si può percepire l’aumento della disperazione; eppure… eppure, tutte queste cupe prospettive abbozzate da Tisdall non sono scolpite nella pietra. Russia e Cina, molto prima del conflitto ucraino, avevano chiarito: “Questo importante punto di svolta globale nella ‘direzione’ globale può essere gestito attraverso negoziati diplomatici; ed è solo in caso di fallimento che si rendono necessarie opzioni tecnico-militari”. In altre parole, Tisdall e la sua gente devono solo rinunciare a negare che “l’ordine mondiale” è un “ordine eterno”. Vale a dire, un passo oltre il “legno morto” accumulato nell’era che passa.

La ‘volontà di cambiare’ è, tuttavia, lungi dall’essere limitata agli ‘altri’. Sì, il “Resto” (gli altri paesi del G10 ) hanno una visione del conflitto ucraino molto diversa rispetto al mainstream occidentale, esposto in modo così conciso nel Guardian. Ma l’ansia nascosta alla base della carica emotiva apocalittica di Tisdall non è la paura del Resto, ma piuttosto la paura dei demoni interiori.

La piramide occidentale invertita e finanziarizzata del derivato “cartaceo” a leva, che riposa precariamente – con la sua base poggiata su una minuscola base collaterale di merci – sta tremando. Le sanzioni occidentali alla Russia hanno scatenato il genio dell’impennata dei prezzi delle materie prime, minacciando di causare danni collaterali sulla montagna del debito. E ancora altri ‘demoni’ perseguitano l’Europa: iperinflazione in erba, contrazione economica, disuguaglianza di ricchezza e, soprattutto, la sensazione che i suoi leader sicuri di sé non siano affatto investiti del popolo, ma lo guardino con disprezzo appena celato.

Macron ha vinto le elezioni francesi (come previsto), ma ha dovuto ammettere che “molti nostri connazionali hanno votato per me non per sostenere le mie idee, ma per bloccare quelle di estrema destra” che Le Pen è stigmatizzato dai media]. In pratica, Macron ha ottenuto solo quattro voti su dieci in Francia e ora deve lottare per mantenere la sua maggioranza in parlamento, contro i partiti nazionalisti e di sinistra in competizione che insieme hanno ottenuto un terzo dei voti ciascuno al primo turno. .

L’establishment europeo che era intervenuto esplicitamente a sostegno di Macron ha tirato un profondo sospiro di sollievo, ma i segnali mostrano che il suo pubblico è imbronciato e arrabbiato. La Francia sta affrontando un periodo di ansia e disordini civili.

Tisdall ignora questi demoni interni, tuttavia, seguitando a vedere l’Ucraina come una questione di sopravvivenza dell'”ordine internazionale basato sulle regole”. Anche il presidente Biden ei leader europei hanno ripetutamente inquadrato il conflitto in questi termini.

“Ma qui sta lo scollamento con gran parte del Sud”, scrive Trita Parsi:

“Durante le mie conversazioni con diplomatici e analisti provenienti da Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina, mi è apparso chiaro […] che le richieste di fare costosi sacrifici tagliando i legami economici con la Russia per mantenere un “ordine basato sulle regole” hanno provocato una reazione allergica. Questo ordine non era basato su regole. Al contrario, ha consentito agli Stati Uniti di violare impunemente il diritto internazionale. Il messaggio dell’Occidente sull’Ucraina ha portato la sua insensibilità a un livello completamente nuovo ed è improbabile che ottenga il sostegno di paesi che hanno spesso sperimentato gli aspetti peggiori dell’ordine internazionale”.

Vertice del G-20

L’espressione emblematica di questi sentimenti è avvenuta durante la riunione del G20 della scorsa settimana. I leader del G7 ei loro alleati (10 in tutto) hanno lasciato il G20 non appena il rappresentante russo ha iniziato a parlare (praticamente). Gli altri 10, invece, hanno continuato a comportarsi come se nulla fosse: il G20 ora diventa G10 + G10 – l’Occidente contro il resto. La frattura non può più essere nascosta.

Avvertito dalla palese violazione delle norme da parte di Putin, Biden proclama che le democrazie di tutto il mondo si uniranno per riaffermare con forza l’ordine internazionale liberale.

Tuttavia, questo è un pio desiderio. Shivshankar Menon, ex consigliere per la sicurezza nazionale dell’India, ha scritto su Foreign Affairs:

“La guerra è senza dubbio un evento sismico che avrà profonde conseguenze per la Russia, i suoi immediati vicini e il resto d’Europa. Ma non rimodellerà l’ordine mondiale e non fa presagire una resa dei conti ideologica delle democrazie contro Cina e Russia… Lungi dal consolidare il “mondo libero”, la guerra ha messo in luce la sua fondamentale incoerenza. In ogni caso, il futuro dell’ordine mondiale non sarà deciso dalle guerre in Europa, ma dalla concorrenza in Asia, su cui gli eventi in Ucraina hanno una portata limitata”.

Fonte: Al-Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago