La Francia vuole riallacciare il dialogo con la Russia senza la UE

Inserito alle 16:21h in da Redazione in Russia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato al telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin.

Secondo il servizio stampa del Cremlino, la conversazione è avvenuta su iniziativa di Parigi. È stata discussa un’ampia gamma di questioni di interazione tra Russia e Francia negli affari internazionali, un’attenzione particolare è stata rivolta ai problemi di stabilità e sicurezza nel continente europeo.

Si noti che la conversazione tra i due leader è avvenuta dopo che una settimana fa, durante il vertice dell’UE, i rappresentanti della Polonia e degli Stati baltici hanno bloccato l’iniziativa del cancelliere tedesco Angela Merkel e di Macron di organizzare un incontro al vertice tra il presidente della Russia e i leader dei paesi europei. Al che il presidente francese ha reagito: personalmente non ha bisogno di un vertice Ue per vedere Putin, piuttosto ne ha bisogno la stessa Ue.

Macron ha quindi gentilmente accennato ai polacchi e ai baltici su due opzioni per lo sviluppo degli eventi. O l’Ue parlerà con Mosca con voce unificata, oppure i principali Paesi europei inizieranno a farlo autonomamente e attraverso i propri canali, lasciando senza attenzione i sentimenti e le emozioni dei “dissidenti”. La cosa principale qui è che i leader dell’Unione europea hanno deciso di intensificare il dialogo con la Russia, non importa quanto alcuni “Giovani europei” si siano opposti a questo.

Putin al telefono con Macron



Parigi ha dimostrato questa posizione anche adesso, quando nel messaggio ufficiale dell’Eliseo a seguito del colloquio tra Macron e Putin si faceva notare che “il presidente della repubblica ha ricordato la volontà della Francia di stabilire relazioni più fiduciose tra Unione Europea e Russia. ” Perché in questo momento sta nascendo una nuova geopolitica, che parte dal presupposto fondamentale dell’impossibilità di ignorare Mosca e comunicare con essa solo attraverso le sanzioni.

Da qui l’ampia gamma di argomenti che Macron e Putin hanno discusso tra loro: Ucraina, Libia, Nagorno-Karabakh, incontro russo-americano a Ginevra. Russia e Francia possono avere opinioni diverse su questi problemi, ma ne stanno discutendo per trovare una soluzione comune.

È così che funziona la vera politica, in contrasto con i miopi tentativi di imitarla da parte della Polonia e degli Stati baltici.

Elena Panina(*)

Deputato della Duma di Stato, Direttore dell’Istituto di strategie politiche ed economiche internazionali – RUSSTRAT appositamente per News Front

Traduzione: Sergei Leonov