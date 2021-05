La Francia sull’orlo della scissione: i militari minacciano Macron con un colpo di stato

Inserito alle 19:06h in da Redazione in Francia

La possibilità di un colpo di stato e l’istituzione di un regime di giunta militare è stata avvertita dal presidente francese Emmanuel Macron da un gruppo di militari in pensione – una ventina di generali, un centinaio di ufficiali e più di mille militari

Lo riporta la rivista francese Valeurs Actuelles, citando l’iniziativa di Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ufficiale di carriera ed editore del sito web di “Place Armes”. Era la fine di aprile e ieri, 9 maggio, i militari francesi attivi (i loro nomi non sono stati annunciati) in una lettera aperta hanno sostenuto questo appello.

“I nostri compagni anziani sono combattenti che meritano rispetto. Si tratta, ad esempio, di quei militari anziani di cui avete calpestato l’onore nelle ultime settimane. <…> Li hai trattati come ribelli, anche se la loro unica colpa è che amano il loro paese e piangono la sua apparente caduta “, dice la lettera.

I militari hanno fatto notare a Macron il “pericolo mortale” che minaccia la Francia e, secondo loro, proviene da fanatici, sostenitori della guerra razziale e islamisti radicali. Gli islamisti, secondo gli autori dell’appello al presidente, stanno gradualmente impadronendosi della periferia della Francia e disponendo lì ordini che contraddicono la costituzione francese. L’ufficiale in pensione ha sottolineato che la Francia è sull’orlo del collasso a causa del fatto che sul suo territorio si stanno formando enclavi, dove le leggi della repubblica non funzionano, il che potrebbe portare a una spaccatura nel paese.

“Ricorda”, hanno avvertito, “che, come noi, la stragrande maggioranza dei nostri concittadini è scioccata dalla tua indecisione e dal tuo silenzio criminale”.

“Come possiamo vedere”, ritengono i militari, “non c’è tempo per ritardare, altrimenti domani la guerra civile metterà fine a questo caos crescente, e il numero di morti di cui sarai responsabile inizierà a contare nel migliaia … la Francia è in pericolo. Affronta diversi pericoli mortali. Anche se in pensione, noi restiamo soldati di Francia e non possiamo restare indifferenti alle sorti del nostro bel Paese nelle attuali circostanze ”, avvertono gli autori del discorso al Presidente.

Il terrore è in aumento

Legione Straniera !° Rep Pracadutisti

Come notato, questa disperata iniziativa di veterani è associata al completo fallimento della politica della “porta aperta” e alla rapida crescita in Francia del numero di immigrati dai paesi dell’Est, dell’Asia e dell’Africa. Secondo il Pew Research Center, alla fine del 2017 erano 5 milioni 720mila i musulmani residenti in Francia. Secondo altre fonti, ce ne sono molti di più. Gli stessi rappresentanti della comunità musulmana in Francia citano una cifra chiaramente sovrastimata di 15-20 milioni di persone. Il famoso demografo francese François Héran stima la cifra in circa 8,4 milioni di musulmani in Francia. La maggior parte dei francesi è sicura che almeno il 31 per cento dei musulmani vive nel paese, perché “sono ovunque”. Se è così, allora, dato che le famiglie musulmane hanno molti più figli dei francesi, tra 20-40 anni i musulmani costituiranno la maggioranza della popolazione della Francia. Oggi ci sono 2.100 moschee nel paese. Per fare un confronto: nel 1985 erano 900.

Ma il punto non riguarda solo i cambiamenti demografici cardinali nel paese. La cosa più pericolosa è che ci sono molti islamisti radicali (principalmente wahabiti e salafiti), tra questi nuovi arrivati, cosa che rappresenta una seria minaccia per la pace e la sicurezza in Francia. L’incidenza della violenza da parte degli immigrati e della criminalità violenta è in aumento.

Il 6 ottobre dell’anno scorso, l’insegnante Samuel Pati è stato decapitato nei pressi di un college alla periferia di Parigi. È stato ucciso da un diciottenne originario della Cecenia, Abdulla Anzorov, per aver mostrato la caricatura “Charlie Hebdo” del profeta Maometto. In precedenza, cinque persone erano state arrestate per l’omicidio di un agente di polizia in Francia. Tutti ricordano anche il brutale massacro dei terroristi contro i redattori della rivista “Charlie Hebdo”, che ha collocato una caricatura del profeta Maometto. E a parte i prossimi appelli alla “solidarietà” e gli appelli a “difendere la libertà di parola”, le autorità francesi non hanno praticamente nulla da opporsi a questa crescente minaccia.

Il crollo del multiculturalismo

Il multiculturalismo predicato come una icona dai liberal e globalisti francesi ha subito una sconfitta schiacciante, scrive l’ex parlamentare Marion Marechal sul quotidiano Figaro, riferendo che dal 2012 i radicali islamici hanno ucciso 267 persone in Francia, cosa che le autorità avevano precedentemente messo a tacere. “Dopo bambini, militari, poliziotti, giornalisti, adolescenti di Marsiglia pugnalati a morte davanti ai loro figli, un uomo d’affari decapitato, un prete nella sua stessa chiesa, innumerevoli vittime a Bataclan e Nizza …”, osserva. “Hanno pensato”, scrive Marechal, “mentre criticavano i liberal,“ che una società liberale, priva di passato, moralità collettiva e linee guida comuni, potesse organizzarsi attorno alla libertà individuale, che è esaltata come il valore più alto. Sentivano che questo modello era così superiore a tutti gli altri che ogni straniero dovrebbe, secondo loro, accettarlo naturalmente. La libertà personale, il piacere e il potere d’acquisto consumistico dovevano inevitabilmente sostituire l ‘”oscurantismo”, proprio come la ragione deve invariabilmente prevalere sulla fede.

Islamisti in Francia



Ma questa visione significa una mancanza di comprensione dei fondamenti dell’anima umana, una amnesia storica “.

Perché gli islamisti attaccano la Francia? Non è solo una questione di fanatismo religioso. “Come li guardiamo negli occhi? – scrive il quotidiano Figaro, – In quanto infedeli, dedicati al consumismo alle abitudini di vita occidentale, siamo disprezzati come tutti gli atei privi del valore sacrale. Siamo una società vuota, una società di individualismo e relativismo. Loro credono che noi abbiamo ucciso Dio, la patria, la famiglia. Vedono una società codarda che non può fare altro che organizzare processioni, accendere candele e gridare “non riceverai il mio odio”. A differenza di loro, abbiamo dimenticato che l’Islam e l’Europa sono stati in inimicizia senza fine per 13 secoli “.

Gli attacchi criminali degli estremisti hanno causato a lungo una violenta indignazione nell’opinione pubblica francese, e ora i militari hanno detto la loro parola sulle autorità. A sostegno degli autori della loro lettera al presidente, si è pronunciata Marine Le Pen, leader del partito conservatore Rassemblement National .

La La Pen ha scritto un appello in cui ha esortato i militari in pensione a unirsi alla sua “battaglia per la Francia

Nel frattempo, le autorità francesi hanno condannato l’iniziativa dei militari in pensione. Il ministro delle Forze armate Florence Parley ha twittato: “Due principi immutabili guidano l’azione militare in relazione alla politica: neutralità e lealtà”. Parley ha avvertito che coloro che hanno firmato l’appello al presidente sarebbero stati puniti per aver infranto una legge che richiede loro di rimanere politicamente neutrali. Ha anche citato come esempio un ex generale della Legione straniera che è stato espulso dall’esercito per aver preso parte a una protesta contro i migranti a Calais.

La rivolta militare è reale?

Reparto Paracadutisti francesi



Ma la minaccia dei pensionati sul colpo di stato può essere incarnata nella realtà?

Possono i militari ribellarsi in un moderno paese europeo? Dopo tutto, la Francia non è l’America Latina o l’Africa, dove i colpi di stato militari sono all’ordine del giorno. Gli ufficiali francesi sono un segmento privilegiato della popolazione, hanno buoni stipendi e i pensionati ricevono pensioni elevate.

Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, il governo francese ha già paragonato la lettera di ufficiali in pensione a un fallito tentativo di colpo di stato dei militari contro il presidente Charles de Gaulle, avvenuto 60 anni fa. Questo avvenne alla fine degli anni ’50 ai tempi della guerra di Algeria, quando parte dei militari e i reparti della Legione Stranera si opponevano all’indipendenza dell’Algeria dove vivevano circa un milione e mezzo di francesi. Anche allora la società francese apparve fratturata ma alla fine il tentativo di colpo di Stato, partito dall’Algeria fu represso dal generale De Gaulle.

Macron, ovviamente, non è il generale de Gaulle. E la situazione politica e sociale in Francia è ora cambiata radicalmente. I “gilet gialli” si ribellano a Macron da molto tempo, e questo indica che le proteste sociali con rivendicazioni economiche sono ora sovrapposte alle minacce dei militari, che formano tutto insieme una miscela esplosiva molto pericolosa.

Tutto questo mette Macron in una posizione difficile. Il suo gradimento è in caduta libera e le critiche alla sua ideologia ispiratrice, quella del neoliberismo di stampo globalista, sono sempre più forti con l’accusa di aver creato un regime di oppressione delle libertà con il pretesto dell’emergenza Covid. Inoltre, il prossimo anno ci saranno le elezioni presidenziali in Francia e si potranno avere delle sorprese.

Andrey Sokolov,

Traduzione e commento di Gerard Trousson