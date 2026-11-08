La Francia si prepara ad affrontare un altro sabato di proteste con 70.000 agenti schierati.

La Francia sta vivendo un’altra giornata di proteste per il quarto fine settimana consecutivo, con 70.000 agenti di polizia e gendarmi schierati e Parigi come principale epicentro della tensione.

Secondo fonti del governo francese, le manifestazioni indette in Francia per questo sabato, per il quarto sabato consecutivo, in difesa del potere d’acquisto e dei servizi pubblici, hanno registrato un calo di partecipazione, con 7.000 persone in 68 manifestazioni in tutto il paese fino alle 14:00, quando le proteste nelle principali città non erano ancora iniziate.

Se confermato, il dato riflette la tendenza al ribasso delle ultime settimane.

Analogamente, alla stessa ora del sabato precedente, si contavano 15.000 partecipanti in 65 manifestazioni, rispetto ai 37.000 manifestanti in 108 eventi il ​​24 ottobre e ai 67.000 partecipanti in 198 manifestazioni il 17 ottobre.

🇫🇷Francia despliega 70 000 agentes ante nuevas protestas contra el Gobierno



▶️Francia vive otra jornada de protestas contra el alto costo de la vida. Los chalecos amarillos llaman a la desobediencia masiva y estudiantes y docentes convocan una nueva huelga. pic.twitter.com/W9KdNmRKNG — HispanTV (@Nexo_Latino) November 7, 2026

A questo proposito, le autorità hanno descritto la situazione sul territorio come “generalmente calma e sotto controllo “.

Alle 14:00 erano stati effettuati 18 arresti, rispetto ai 27 della stessa ora della settimana precedente, e oltre 15.600 controlli preventivi.

17h17, à Paris, les manifestants se dirigent vers la place de la Nation d’où on aperçoit des nuages de gaz lacrymogènes #7novembre #manifestation pic.twitter.com/JpB0MLe8ty — Violette Belloux (@violettebelloux) November 7, 2026

Tension en cours à Bordeaux. Les centaures sont de sortie



Les véhicules blindés interviennent aux côtés des unités mobiles pour sécuriser les axes clés du centre-ville.



Ce recours aux moyens lourds vise à disperser les groupes hostiles et empêcher la reprise des accès… — Actu Monde – Média clair & direct (@PAT_SB79) November 7, 2026

Il governo prevede che tra 130.000 e 170.000 persone parteciperanno alle proteste indette in tutta la Francia, di cui circa 60.000 nella capitale, mentre la manifestazione nel centro di Lione è stata vietata dalle autorità.

A Parigi, organizzazioni sindacali e studentesche hanno indetto una manifestazione autorizzata a partire dalle 14:00 tra Place de la République e Place de la Nation, mentre i Gilet Gialli hanno organizzato un raduno in Place de la Concorde, vietato dalla prefettura di polizia. Uno dei coordinatori del movimento, Benjamin Ball, aveva lanciato il giorno prima un appello alla “disobbedienza civile di massa”.

A Parigi, organizzazioni sindacali e studentesche hanno indetto una manifestazione autorizzata a partire dalle 14:00 tra Place de la République e Place de la Nation, mentre i Gilet Gialli hanno organizzato un raduno in Place de la Concorde, vietato dalla prefettura di polizia. Uno dei coordinatori del movimento, Benjamin Ball, aveva lanciato il giorno prima un appello alla “disobbedienza civile di massa”.

70.000 agenti appena schierati

Mentre le proteste in Francia raggiungono il primo mese, fino a 70.000 agenti di polizia e gendarmi sono dispiegati in tutto il paese, con la maggior parte delle tensioni concentrate a Parigi.

In questo contesto, le proteste si verificano due giorni dopo la grande giornata di protesta nazionale indetta giovedì dai sindacati e due giorni prima dell’incontro previsto tra il Primo Ministro Sébastien Lecornu e i rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e degli studenti.

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce fil 🧵 consacré à l’acte IV de la mobilisation « avec la jeunesse et contre la vie chère ». Il est 14h30, le cortège vient de s’élancer depuis la place de la République. @Le_Figaro — Jean Kedroff (@JeanKedroff) November 7, 2026

Lunedì pomeriggio incontrerà i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e universitarie per affrontare le loro richieste e parteciperà poi a una riunione dedicata alla riforma di Parcoursup, la piattaforma di accesso all’università, contestata dalle mobilitazioni studentesche iniziate sei settimane fa.

All’incontro parteciperanno i Ministri dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore, nonché rappresentanti di sindacati, imprese, associazioni di genitori, parlamentari e funzionari universitari.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago