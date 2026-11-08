La Francia si prepara ad affrontare un altro sabato di proteste con 70.000 agenti schierati.

La Francia sta vivendo un’altra giornata di proteste per il quarto fine settimana consecutivo, con 70.000 agenti di polizia e gendarmi schierati e Parigi come principale epicentro della tensione.
Secondo fonti del governo francese, le manifestazioni indette in Francia per questo sabato, per il quarto sabato consecutivo, in difesa del potere d’acquisto e dei servizi pubblici, hanno registrato un calo di partecipazione, con 7.000 persone in 68 manifestazioni in tutto il paese fino alle 14:00, quando le proteste nelle principali città non erano ancora iniziate.
Se confermato, il dato riflette la tendenza al ribasso delle ultime settimane.
Analogamente, alla stessa ora del sabato precedente, si contavano 15.000 partecipanti in 65 manifestazioni, rispetto ai 37.000 manifestanti in 108 eventi il 24 ottobre e ai 67.000 partecipanti in 198 manifestazioni il 17 ottobre.
A questo proposito, le autorità hanno descritto la situazione sul territorio come “generalmente calma e sotto controllo “.
Alle 14:00 erano stati effettuati 18 arresti, rispetto ai 27 della stessa ora della settimana precedente, e oltre 15.600 controlli preventivi.
Il governo prevede che tra 130.000 e 170.000 persone parteciperanno alle proteste indette in tutta la Francia, di cui circa 60.000 nella capitale, mentre la manifestazione nel centro di Lione è stata vietata dalle autorità.
A Parigi, organizzazioni sindacali e studentesche hanno indetto una manifestazione autorizzata a partire dalle 14:00 tra Place de la République e Place de la Nation, mentre i Gilet Gialli hanno organizzato un raduno in Place de la Concorde, vietato dalla prefettura di polizia. Uno dei coordinatori del movimento, Benjamin Ball, aveva lanciato il giorno prima un appello alla “disobbedienza civile di massa”.
A Parigi, organizzazioni sindacali e studentesche hanno indetto una manifestazione autorizzata a partire dalle 14:00 tra Place de la République e Place de la Nation, mentre i Gilet Gialli hanno organizzato un raduno in Place de la Concorde, vietato dalla prefettura di polizia. Uno dei coordinatori del movimento, Benjamin Ball, aveva lanciato il giorno prima un appello alla “disobbedienza civile di massa”.
70.000 agenti appena schierati
Mentre le proteste in Francia raggiungono il primo mese, fino a 70.000 agenti di polizia e gendarmi sono dispiegati in tutto il paese, con la maggior parte delle tensioni concentrate a Parigi.
In questo contesto, le proteste si verificano due giorni dopo la grande giornata di protesta nazionale indetta giovedì dai sindacati e due giorni prima dell’incontro previsto tra il Primo Ministro Sébastien Lecornu e i rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e degli studenti.
Lunedì pomeriggio incontrerà i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e universitarie per affrontare le loro richieste e parteciperà poi a una riunione dedicata alla riforma di Parcoursup, la piattaforma di accesso all’università, contestata dalle mobilitazioni studentesche iniziate sei settimane fa.
All’incontro parteciperanno i Ministri dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore, nonché rappresentanti di sindacati, imprese, associazioni di genitori, parlamentari e funzionari universitari.
Fonte: Hispan Tv
Traduzione: Luciano Lago
Un commento su “La Francia si prepara ad affrontare un altro sabato di proteste con 70.000 agenti schierati.”
Sabato ci sono state ancora manifestazioni in Italia, in molte città e abbastanza partecipate, ma visto che non sono avvenuti gravi incidenti mi sembra che le puttanelle mediatiche italiote-occidentaloidi, in televisione e sui quotidiani sempre meno venduti, abbiano avuto la consegna di parlarne il meno possibile, diciamo di sottostimare la caso, visto che la “scaletta” la fanno attraverso “agenzie” e centrali opache i servizi segreti, prevalentemente stranieri, come la cia il mossad e il mi6.
Grande spazio è invece dedicato, dalle puttanelle mediatiche, alle azioni imputate agli hacker “russi”, anche se mi è capitato di sentire che ci sono anche gli ukronazi, ma ovviamente in quel caso senza approfondire adeguatamente il tema … Il grande spazio mediatico dedicato dal puttanificio mediatico alla “guerra ibrida” e agli hacker “russi”, ci lascia intendere che sia una “false flag”, orchestrata dai soliti servizi segreti in funzione bellicista e anti-russa, con la grave violazione che ha colpito anche la “privacy” del vigliacco liberale tajani, diffondendo i dati personali suoi e dei suoi parenti sul “dark web” … Ma pensate che crimine! Io non frequento il “dark web” (è un mio limite!) ma mi piacerebbe capire a quanto ammonta il patrimonio di tajani – che difende sempre ricchetti, ricchi ed evasori fiscali – e ovviamente della sua tribù e spero che gli hacker l’abbiano scoperto.
Cari saluti