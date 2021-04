La Francia potrebbe fornire aiuto alle Forze Armate Ucraine in caso di offensiva nel Donbass

Nonostante il fatto che la Francia sia attivamente impegnata alla stabilizzazione della situazione nel Donbass (è uno dei membri del “quartetto di Normandia” ndr.), si è appreso delle intenzioni dei militari francesi di fornire aiuto alle Forze Armate Ucraine in caso di offensiva contro le autoproclamate Repubbliche Popolari (di Donetsk e di Lugansk ndr.).

Al momento, ci sono informazioni, secondo le quali, la Francia sarebbe pronta ad offrire aiuto ai militari ucraini mediante mezzi aerei da combattimento, anche se, per il momento, su tale affermazione non ci sono ancora conferme ufficiali.

Tuttavia, dal quotidiano francese “Le Figaro” si apprende che venerdì 16 aprile il presidente francese Emmanuel Macron riceverà all’Eliseo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sullo sfondo delle tensioni in Ucraina”.

Truppe ucraine vicino confine Crimea

Al momento, la situazione nel Donbass è molto tesa, soprattutto perché sul posto sono state dislocate il grosso delle forze dell’esercito ucraino con l’aggiunta di equipaggiamenti, il che conferma che Kiev sta pianificando di lanciare un’offensiva. Secondo i dati disponibili sul portale Avia.pro, l’offensiva dell’esercito ucraino sarebbe prevista per la seconda metà di aprile.

Secondo gli esperti se la Francia vorrà unirsi alle Forze Armate Ucraine, la Russia adotterà sicuramente misure adeguate per proteggere la regione.

Nota: Come si suol dire: “La storia è maestra ma non ha scolari”, se confermato, ai francesi potrebbe non essere bastata la disfatta cocente di Napoleone quando tentò di conquistare la Russia.