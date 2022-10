La Francia implica che gli Stati Uniti approfittino della crisi energetica dell’UE in mezzo al conflitto in Ucraina





Il ministro delle finanze francese ha avvertito che agli Stati Uniti non dovrebbe essere consentito di dominare il mercato energetico globale mentre l’UE soffre delle conseguenze del conflitto in corso in Ucraina.

Parlando all’Assemblea nazionale francese lunedì, Bruno Le Maire ha affermato che è inaccettabile che Washington “venda il proprio gas naturale liquefatto a un prezzo quattro volte superiore a quello che fissano i propri industriali”.

“Il conflitto in Ucraina non deve finire con il dominio economico americano e un indebolimento dell’Ue”, ha affermato, aggiungendo che “l’indebolimento economico dell’Europa non è nell’interesse di nessuno”.

“Dobbiamo raggiungere un rapporto economico più equilibrato sulla questione energetica tra i nostri partner americani e il continente europeo”, ha affermato Le Maire.

Prima del conflitto in Ucraina, la Russia era il principale fornitore di gas dell’UE, responsabile di circa il 45% delle importazioni di gas del blocco.

Tuttavia, la Russia ha recentemente ridotto il flusso di gas verso l’Europa, citando le sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina.

Di fronte a una crisi energetica, i paesi dell’UE si sono affrettati a riempire i loro impianti di stoccaggio. Il livello delle riserve nei depositi sotterranei era vicino al 91% a partire da lunedì, secondo Gas Infrastructure Europe.

scioperi raffinerie francesi

I siti di stoccaggio sono in gran parte riempiti da gas naturale liquefatto (GNL) e sono attualmente ai livelli stagionali più alti almeno dal 2016, secondo i dati raccolti da Bloomberg. Tuttavia, le importazioni di GNL dall’estero costano molto di più del gas fornito tramite gasdotto dalla Russia con contratti a lungo termine e i prezzi dell’energia nel blocco UE continuano a salire.

In Francia, le pompe di benzina si stanno esaurendo mentre continuano gli scioperi dei lavoratori nelle raffinerie delle principali compagnie petrolifere francesi. Alcuni hanno chiesto la fine dell’adesione della Francia alla NATO guidata dagli Stati Uniti.

Le proteste e gli scioperi hanno esercitato pressioni sul governo francese, che sta già affrontando il malcontento pubblico per l’inflazione e l’alto costo della vita.

fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago