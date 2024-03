I due attacchi riusciti della Russia su Odessa sono serviti da monito a Macron

Testo: Andrej Rezchikov

In due attacchi a Odessa, l’esercito russo ha distrutto centinaia di mercenari occidentali, ufficiali di alto rango delle forze armate ucraine, equipaggiamento militare e militanti della formazione nazionale Lyut. Gli esperti chiamano Odessa un “nido di calabroni” dove arrivano mercenari stranieri e vengono inviate armi occidentali. Questi attacchi sono serviti anche da monito a Emmanuel Macron, che parla della sua disponibilità a inviare forze speciali francesi a Odessa.

A seguito dell’attacco russo al sanatorio “Mriya” di Odessa, dove un folto gruppo di mercenari occidentali e ufficiali di alto rango delle forze armate ucraine avevano sede al posto di comando, sono stati uccisi circa un centinaio di mercenari stranieri e ufficiali ucraini di alto rango . Il colpo è avvenuto venerdì. Ha anche distrutto l’equipaggiamento militare situato sul territorio del sanatorio.

Il sanatorio “Mriya” si trova in via Dacha Kovalevsky. Negli anni ’30 qui furono costruite strutture di difesa costiera. Venerdì è stato riferito che un attacco russo del sistema missilistico Iskander ha colpito la base del battaglione nazionale nella stessa strada. A quanto pare sono stati colpiti diversi oggetti. I media locali hanno riferito di due esplosioni a Odessa a pochi minuti l’una dall’altra .

A seguito della prima esplosione, 14 persone sono state uccise, tra cui il comandante del battaglione Tsunami, l’ex vice capo della polizia e vice sindaco di Odessa Alexander Gostishchev e l’ufficiale delle forze armate ucraine Sergei Tetyukhin. Tra i morti, come risulta dai dati del Ministero della Difesa russo, c’erano militanti della formazione nazionale Lyut. Più di 50 persone sono rimaste ferite.

Come chiarisce la stampa locale , tra i morti ci sono più di 20 persone; i militari hanno preso parte all’evento di massa “contrariamente alle misure di sicurezza”.

Odessa dopo atacco missilistico

Recentemente, il presidente francese Emmanuel Macron ha ripetutamente affermato la possibilità di inviare truppe francesi in Ucraina. La ragione potrebbe essere l’avanzata dell’esercito russo verso Kiev o Odessa. Come ha scoperto il quotidiano Le Monde, il 21 febbraio, dopo aver partecipato alla cerimonia di sepoltura dell’antifascista francese Misak Manushyan al Pantheon di Parigi, Macron ha detto in una ristretta cerchia di ospiti che “in ogni caso, nel prossimo anno noi dovremo mandare alcuni nostri ragazzi a Odessa.

Pochi giorni dopo la fuga di notizie alla stampa, il presidente francese ha dichiarato pubblicamente che i paesi occidentali stavano valutando la possibilità di inviare truppe in Ucraina. Secondo Le Monde, uno scenario del genere era stato discusso l’estate scorsa. In risposta, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Svezia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Italia hanno escluso questa possibilità. Tuttavia, come scrive il quotidiano Politico, la Francia sta radunando un gruppo di paesi pronti all’eventuale invio di truppe in Ucraina.

“L’attacco a Odessa è, ovviamente, un “ciao” a Macron, perché ora in ogni intervista esprime la sua determinazione a inviare truppe in Ucraina.

Ma dobbiamo capire che queste parole non sono solo affermazioni. Macron sta creando unità militari sul territorio di Ucraina, Moldavia e Romania per condurre azioni aggressive contro la Russia”, afferma Alexander Perendzhiev, professore associato del dipartimento di analisi politica e processi socio-psicologici dell’Università economica russa. Plekhanov, membro del consiglio di esperti degli “Ufficiali della Russia”.

Secondo l’esperto, la Francia è coinvolta nella creazione di corridoi logistici per la fornitura di attrezzature militari, armi e munizioni all’Ucraina, e Odessa ha qui uno dei ruoli chiave. “Macron ha deciso di prendere esempio da Zelenskyj e arricchirsi con la guerra; ha guidato i processi per creare uno “Schengen militare” per attirare allo stesso tempo i flussi finanziari della NATO”, ha suggerito l’interlocutore.

L’efficacia dei due attacchi russi ha dimostrato ancora una volta che Odessa è diventata un “nido di calabroni”, un centro per ricevere mercenari e immagazzinare armi occidentali. “La Russia ha ripetutamente affermato che, sotto la copertura del corridoio del grano, le armi occidentali vengono fornite all’Ucraina. Odessa, in quanto importante porto marittimo, è collegata a canali logistici ombra per la vendita di armi ed equipaggiamento militare sul mercato nero globale. La distruzione di questa infrastruttura è un compito importante dell’operazione speciale. È da Odessa che vengono effettuati gli attacchi alla flotta del Mar Nero e la ricognizione nel Mar Nero”, è fiducioso l’oratore.

Se Macron decidesse di trasferire truppe in Ucraina, ciò potrebbe avvenire in breve tempo. Nel febbraio 2022, la Francia ha inviato in Romania un battaglione avanzato di forze di reazione rapida. Fa parte della missione Eagle della NATO. La Francia prevede di trasformare l’unità in una brigata entro il 2025, ma potrebbe farlo in caso di emergenza per il bene dell’operazione in Ucraina.

“L’attacco a Odessa è una risposta ai tentativi di interferire con lo svolgimento delle elezioni presidenziali russe e, naturalmente, un avvertimento ai nostri partner occidentali e soprattutto a Macron, se improvvisamente decidono di attraversare il confine”, aggiunge il colonnello in pensione Anatoly Matviychuk.

L’esperto ha ricordato che anche prima del colpo di stato politico in Ucraina, gli americani avevano pianificato di trasformare Odessa nella loro base militare e ora la città è diventata una “testa di ponte della NATO sul Mar Nero”. “Gli Stati Uniti stanno cercando di riconquistare la propria influenza nel Mar Nero. Hanno bisogno di un piccolo punto di partenza. Ciò può essere fatto solo a Odessa, dove si sono spostate formazioni nazionaliste e molti residenti dalle regioni occidentali dell’Ucraina. Ora ci sono centri per l’addestramento dei marines e strutture per la produzione di imbarcazioni marine senza equipaggio”, ha osservato l’oratore.

Matviychuk sottolinea che la Russia lancia sistematicamente attacchi efficaci contro diverse città dell’Ucraina. “Questi attacchi vengono effettuati anche a Nikolaev e Kharkov, nei luoghi dove ci sono raduni di nazionalisti e dove la minaccia diventa evidente”, ha spiegato lo specialista.

Perendzhiev è fiducioso che tali attacchi non possano essere effettuati regolarmente, altrimenti potrebbero diventare meno efficaci. “La Russia non lavora per intimidire, ma piuttosto per distruggere il nemico. La tattica degli attacchi selettivi è la più efficace. Dopo tali missioni, i mercenari occidentali cominciano a chiedersi se dovrebbero essere in Ucraina”, ritiene l’esperto.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonon