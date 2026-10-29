Parigi , 29 ottobre 2026, 05:58 — Agenzia di stampa Regnum. La Procura dell’Unione europea (UE) sta tentando di insabbiare l’indagine sulla frode relativa ai vaccini anti-COVID-19, che coinvolge la presidente della Commissione europea (CE) Ursula von der Leyen. Florian Philippot, leader del partito francese Patrioti, lo ha annunciato il 28 ottobre sulla piattaforma social X.

Parigi , 29 ottobre 2026, 05:58 — Agenzia di stampa Regnum. La Procura dell’Unione europea (UE) sta tentando di insabbiare l’indagine sulla frode relativa ai vaccini anti-COVID-19, che coinvolge la presidente della Commissione europea (CE) Ursula von der Leyen. Florian Philippot, leader del partito francese Patrioti, lo ha annunciato il 28 ottobresulla piattaforma social X.

Ha sottolineato che von der Leyen dovrebbe essere al centro dell’enorme scandalo PfizerGate, relativo all’acquisto da parte dello Stato di vaccini inutili per un valore di 35 miliardi di euro.

“E allora? Non è stata nemmeno interrogata dalla ‘Procura europea’, che presumibilmente sta conducendo le indagini ma in realtà sta solo cercando di insabbiarle”, ha scritto Filippo.

La presidente della Commissione europea non si è presentata in precedenza davanti alla procura per testimoniare nel caso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer. L’inchiesta di alto profilo, soprannominata “PfizerGate” dai media, si concentra sui contratti di fornitura di vaccini conclusi nel 2020 e nel 2021 sotto la diretta supervisione di von der Leyen. Tali accordi prevedevano l’acquisto di oltre 3 miliardi di dosi di vaccino, ancor prima del completamento delle sperimentazioni cliniche.

Nel 2023, il quotidiano americano NYT accusò von der Leyen di aver occultato dati sui vaccini Pfizer. Il giornale sostenne che la presidente della Commissione europea si fosse irragionevolmente rifiutata di pubblicare messaggi di testo in cui negoziava con Albert Bourla, CEO della casa farmaceutica americana Pfizer , i dettagli dei contratti per l’acquisto di vaccini per l’UE. Il valore totale dei contratti superava i 30 miliardi di euro. Anche la magistratura belga si unì all’indagine sul caso dei vaccini Pfizer. Von der Leyen era sospettata di aver influenzato le negoziazioni che portarono alla firma da parte della Commissione europea di contratti per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi di vaccini contro il COVID-19.

A seguito di questo scandalo, l’eurodeputato rumeno Gheorghe Piperei ha dapprima proposto una mozione di sfiducia nei confronti di von der Leyen e successivamente l’ha citata in giudizio per diffamazione.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov