La Francia di Macron: la migliore destinazione europea per la violenza illegale e la repressione della polizia

da Redazione

Gli arresti preventivi e le incriminazioni senza giusta causa sono ormai eventi quotidiani. Stufa di vegliare sulle proteste, la polizia, sovradimensionata e con nervi a fior di pelle, preferisce spezzarle e reprimerle con durezza.

Il 30 gennaio 2019, già un anno fa, il Consiglio d’Europa, attraverso il suo Commissario per i diritti umani, ha espresso ” preoccupazioni molto serie ” sul tipo di ferite provocate ai manifestanti dei Gilets Jaunes (i giubbotti gialli) dalle forze di polizia francesi. Più tardi, nel febbraio 2019, anche il Parlamento europeo e le Nazioni Unite hanno fortemente condannato l’uso sproporzionato della violenza della polizia in Francia.

Un anno dopo, entro il 51 ° giorno di protesta contro le misure neoliberiste del governo di Emmanuel Macron, che coinvolge membri di quasi tutte le professioni (infermieri, elettricisti, avvocati, medici, insegnanti, professori e ricercatori universitari, lavoratori portuali, fognari, lavoratori del gas , autisti, macchinisti della metropolitana, radiologi, postini, ispettori del lavoro e così via), qual è il risultato?

Un anno dopo il quadro è spaventoso, a maggior ragione quando si parla di democrazia.

Ci sono stati tre morti: un’anziana signora colpita alla sua finestra da una granata; un giovane uomo spinto nel fiume Loira e non salvato dall’annegamento dalle forze di polizia presenti, che a loro volta hanno nascosto il fatto per settimane; e un uomo inchiodato al terreno, la cui laringe è stata rotta ed è morto per soffocamento durante un controllo di identità, quando questo metodo di arresto risulta proibito a Los Angeles e New York e in tutta Europa);

trentacinque persone sono state accecate da colpi di “granate esplosive”; [presumibilmente in un occhio]

le mani di cinque manifestanti sono state strappate da granate esplosive ;

318 manifestanti hanno riportato gravi ferite alla testa ;

circa 6.000 persone sono state ferite nel corso degli scontri con la polizia.

Negli ultimi due anni, circa ogni sei mesi, il Ministero degli Interni ha ordinato circa 40.000 granate che possono essere lanciate a 472 km / h (armi di guerra di categoria A2), migliaia di lanciatori di flashball a colpo singolo e semiautomatici (vietati in tutti i paesi democratici , ma in Francia circa 13.000 colpi sono stati sparati solo nel 2019) ,oltre a lanciatori di gas lacrimogeni e più recentemente 25 milioni di proiettili di fucile d’assalto.

A Parigi vengono impiegati veicoli blindati , mentre centinaia di motociclisti della polizia, ciascuno con un autista e un passeggero che trasporta un manganello, vengono utilizzati per “accompagnare” i dimostranti ogni settimana; con l’unico scopo di aggredire le persone.

La Francia è in guerra. No! Il governo di Macron è in guerra con i suoi cittadini

PROVOCAZIONE E UMILIAZIONE

Peggio ancora, negli ultimi dodici mesi, la politica del Ministero degli Interni è cambiata radicalmente. Dal 1968 , i prefetti della polizia erano stati incaricati di evitare il contatto diretto con i manifestanti e le loro ferite. Difendi ma non attaccare mai (“colpire un manifestante a terra è ferirlo”). La dispersione veniva fatta a distanza.

Nell’ultimo anno sono stati incoraggiati il contatto diretto e la repressione fisica , applicati dalle forze di polizia autoregolamentate e spinte al limite a causa della mancanza di ferie e di straordinari. Ogni giorno porta una nuova escalation nella violenza. Per legge, la polizia e la gendarmeria hanno il monopolio legale della violenza purché la violenza sia: (a) debitamente autorizzata dalla gerarchia, (b) obiettivamente giustificata; (c) proporzionale al pericolo; e (d) di natura difensiva.

Nell’ultimo anno, l’uso della violenza è stato applicato al di fuori di questi parametri, cioè illegalmente. È stata applicata in modo sistematico e massicciamente sproporzionato e aggressivo in queste manifestazioni in un modo che è stato denunciato dalle organizzazioni internazionali . Laddove lo stato di diritto viene disprezzato, la democrazia scompare.

Nuovi metodi sono ora anche concepiti e usati contro qualsiasi membro del pubblico che si unisca a una dimostrazione o a uno sciopero: ad esempio, l’uso di droni , sofisticate apparecchiature video e agenti di polizia sotto copertura si infiltrano persino in gruppi di manifestanti a volte mascherati da “black block” per effettuare provocaziomni .

Gli arresti preventivi di persone con, ad esempio, più di un giubbotto giallo nella loro auto, sono diventati all’ordine del giorno . Le ricerche senza giusta causa ora sono eventi di tutti i giorni. Umiliazioni, insulti e provocazioni da parte della polizia, come testimoniano i membri di DIEM25 francesi sono all’ordine del giorno!

Adesso ti vediamo

Sono entrate in vigore nuove leggi che consentono alle persone di essere bandite da vaste aree geografiche e per lunghi periodi di tempo al fine di porre fine alle manifestazioni. Il nuovo crimine di indossare passamontagna durante le manifestazioni è stato emanato, punibile con pene detentive fino a un anno e multe fino a € 15.000. Nel frattempo, la polizia stessa ha ordinato 80.000 passamontagna per i propri ufficiali in modo che possano evitare di essere riconosciuti dai manifestanti (presumibilmente per proteggere l’identità dei poliziotti che applicano violenza indebita contro membri del pubblico).

Benvenuti nella “terra dei diritti umani” come Macron un tempo chiamava la Francia!

Le richieste di dimissioni del Ministro dell’Interno e del governo si sono moltiplicate nell’ultimo anno, provenienti da politici, cittadini regolari, oculisti, organizzazioni per i diritti umani. Ma il governo sta invece aumentando la repressione, anche nei confronti di bambini, disabili e anziani. Le forze di polizia sono incoraggiate dalla loro gerarchia a presentare denunce contro i manifestanti nel tentativo di intimidirli.

Il famigerato caso di una donna disabile su una sedia a rotelle a Tolosa, accusata dalla polizia di aver attaccato i suoi ufficiali durante una manifestazione, mostra quanto sia andata lontano l’assurda situazione. L’autorità incaricata di indagare sulla violenza e sui crimini delle forze di polizia francesi contro i cittadini (IGPN) fa parte dello stesso Ministero degli Interni. Non sorprende che l’IGPN non abbia mai trovato prove sufficienti di azioni illegali da parte di alcuna forza di polizia contro i suoi cittadini .

Fortunatamente, sempre più persone filmano le azioni delle forze di polizia in Francia e le pubblicano sui social network. Questo aiuta a combattere contro questa strategia. Di conseguenza, alcuni parlamentari del partito politico di Macron, stanno ora chiedendo una legge che vieti le riprese delle forze di polizia in azione , un crimine che potrebbe essere punito con una multa di € 15.000.

Lo scopo della strategia del governo è spaventare i cittadini dal manifestare in protesta contro il governo. Le foto dei Gilets Jaunes accecati, sia giovani che anziani, con la testa insanguinata hanno prodotto l’effetto desiderato agghiacciante e molte persone sono ormai troppo spaventate per assistere alle manifestazioni o permettere ai loro familiari di uscire per strada.

Tuttavia Macron non ha familiarità con l’esercizio del potere, e ovviamente non tiene pienamente conto della determinazione della popolazione francese, Macron ha finora fallito nella sua strategia.

Nuove tattiche

I francesi hanno iniziato ad adottare altre forme di protesta: i ballerini dell’Opéra di Parigi hanno ballato la loro rabbia sulle scale esterne del teatro dell’opera; il coro e l’orchestra sinfonica della radio statale hanno inaspettatamente iniziato a eseguire il “Coro degli schiavi” di Nabucco durante i desideri del nuovo anno ai loro datori di lavoro; gli avvocati di protesta hanno gettato i loro abiti neri ai piedi del Ministro della Giustizia e hanno persino iniziato a esibirsi regolarmente in pubblico un hakka alla neozelandese ; gli insegnanti hanno costruito muri di libri di testo scolastici che bloccano l’ingresso degli uffici dei parlamentari locali LREM; e verso la fine di gennaio i cittadini delle città francesi e le grandi città organizzano processioni con le torce accese per rendere impossibile per le forze di polizia identificare chi e dove sparare.

Sotto pressione, messo alle strette e preoccupato per la sua reputazione davanti a Davos, Macron ha indicato che la strategia attualmente impiegata dalla polizia dovrà essere modificata dal Ministro degli Interni. In seguito a ciò il ministro ha immediatamente scaricato la colpa ai suoi prefetti di polizia (in particolare allo zelante prefetto di polizia di Parigi, che è stato nominato da questo stesso ministro degli Interni dopo che il suo predecessore aveva rifiutato di utilizzare i lanciatori di flashball).

Questo avrà delle conseguenze sulla nostra vita quotidiana?

La democrazia è fragile. A volte questo è il caso di violazione dei diritti umani sorprendentemente più vicino a casa di quanto realizzino i nostri colleghi europei, quelli che gettano lo sguardo sull’Iran, sulla Russia o sul Venezuela.

Fonte: DiEM25 Francia https://diem25.org/france-state-violence-where-does-democracy-stop

Traduzione: Luciano Lago