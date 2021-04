La Francia, che si vanta della sua “libertà di espressione”, inchina le spalle alla sua sionizzazione forzata

di Ali Abunimah.

Con ‘Libé’ non va bene criticare Israele.

Il quotidiano francese Liberation (o “Libé”) è stato co-fondato da Jean-Paul Sartre sulla scia della grande mobilitazione del maggio 1968. Lanciato nel 1973, si vanta ancora di prendere “ogni giorno la parte dei cittadini e dei loro diritti contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione, individuale o collettiva ”.

Tuttavia, come molte istituzioni che affermano di essere liberali e garanti della libertà, questo desiderio di sfidare i potenti a favore degli oppressi passa in secondo piano quando si parla di Palestina.

Almeno questo è quanto la nota autrice americana, Sarah Schulman , ha scoperto dopo essere stata intervistata per Liberation all’inizio di marzo, in occasione della pubblicazione in francese del suo libro del 2016, “ Il conflitto non è un’aggressione ”.

Tuttavia, risulta che l’intervista è stata lasciata cadere da Liberation, e Schulman ha appreso successivamente che era dovuto in parte per causa delle sue critiche agli attacchi israeliani a Gaza.

“‘Conflict is not Abuse’ è composto da circa un terzo sulla Palestina e più specificamente sulla guerra contro Gaza nel 2014”, ci ha spiegato Schulman. “Sarebbe impossibile discutere il libro senza parlare della crudeltà israeliana e del sostegno americano a questa grave ingiustizia”.

The Electronic Intifada ha visto due versioni della scrittura dell’intervista: una prima bozza e una versione finale. La Carta di Libe consente ai giornalisti di inviare ai propri partecipanti testi dell’intervista ancora inediti per verificarne l’accuratezza.

Quando gli aggressori fanno le vittime

Nell’intervista per Liberation al giornalista freelance Cyril Lecerf Maulpoix, la Schulman spiega i temi centrali del suo libro, in particolare la sua esplorazione dei modi più adatti – e meno punitivi – per risolvere i conflitti e garantire la giustizia.

Sostiene che il conflitto è una lotta per il potere senza la quale le ingiustizie non possono essere superate, anche se le parti sono ineguali in termini di potere e responsabilità in una data situazione. In un conflitto, tuttavia, le parti hanno sempre la capacità di agire e interagire, in particolare prevenendo una caduta nella violenza.

L’abuso, d’altra parte, è l’esercizio del potere dall’alto. Può essere vissuto nella sfera personale o domestica, ma esiste anche a un livello più ampio: il razzismo, l’islamofobia o l’antisemitismo sono abusi sistemici che nessun individuo può smantellare.

Sarah Shulman giornalista e scrittrice

La Schulman osserva che gli aggressori spesso cercano di sottrarsi alla responsabilità invertendo i ruoli: si dipingono come le vittime mentre presentano le loro vittime impotenti come una minaccia pericolosa.

I suoi esempi includono Michael Brown ed Eric Garner, i cui assassinii da parte della polizia statunitense nel 2014 hanno stimolato il movimento “Black Lives Matter” e la violenza di Israele contro i palestinesi.

“Volevo mostrare che dalla scala più intima alla relazione geopolitica tra uno stato e una popolazione, puoi vedere lo stesso paradigma, dove nel contesto di un conflitto l’aggressore si descrive come se fosse stato attaccato semplicemente perché qualcuno sta resistendo a loro “, Spiega Schulman in quella che doveva essere la bozza finale di Lecerf Maulpoix.

Oltre a parlare della giustificazione di Israele per la sua violenza contro i palestinesi, Schulman estende questo quadro alla Francia, dove il presidente Emmanuel Macron sta attualmente conducendo una guerra contro la minoranza musulmana nel Paese, all’insegna della difesa della laicità. Contro lo spettro di ” Islamo-sinistra “e il cosiddetto” separatismo musulmano “.

“Stiamo vivendo un periodo molto repressivo, in cui i nuovi “fascisti” della dittatura finanziaria si stanno diffondendo ovunque e gli aggressori affermano di essere vittime perché viene imposto un cambiamento”, ha detto Schulman in quella che era la bozza originale della redazione.

“Possiamo vederlo anche in Francia nel panico intorno alla cosiddetta ‘sinistra islamo’”, aggiunge, sottolineando con evidente ironia, “suppongo di essere una ebrea islamo-di sinistra”.

Tutto questo era apparentemente al di là di ciò che Libé poteva sopportare …

“Troppo radicale …”

Una settimana fa, circa tre settimane dopo l’intervista, Schulman ha ricevuto un messaggio di scuse da Lecerf Maulpoix.

“Dopo aver inviato due versioni diverse, il redattore capo della sezione” Idee “alla fine ha deciso di non pubblicare l’intervista per ragioni che trovo ancora complicate da capire”, scrive Lecerf Maulpoix. “Alcune ragioni provengono da quello che io percepisco essere una motivazione politica (su elementi considerati troppo radicali, come il ruolo della polizia, Israele e Gaza)”, ha aggiunto.

Il giornalista ha scritto a Schulman della sua frustrazione per la sua incapacità di rispondere alle richieste dei redattori, nonostante “alcune riscritture per soddisfare le loro opinioni”.

Le due bozze consultate da The Electronic Intifada, che sono in francese, sono ben scritte e trasmettono le idee di Schulman in modo chiaro e conciso.

La versione finale menziona ancora Israele e Gaza, anche se nel complesso è probabilmente un po ‘attenuata – forse un riflesso degli sforzi infruttuosi del giornalista per calmare la riluttanza del giornale.

Cécile Daumas, direttrice della sezione “Idee” di Liberation , non si è neppure degnata di rispondere alle richieste di commento di The Electronic Intifada. Senza alcuna spiegazione dal giornale, Schulman è lasciato a trarre le proprie conclusioni.

“So che ci sono sforzi a livello internazionale per equiparare erroneamente la critica a Israele e il sostegno ai diritti dei palestinesi con l’antisemitismo, e immagino che Liberation sia caduta in questo pantano”, ha detto.

Traduzione: Gerard Trousson