La Francia Brucia. Un anno dopo la Rivolta dei “Gilets Jaunes”

da Redazione

«La rivolta dei gilet gialli è un evento puro: inedito, creativo e incontrollabile. Come ogni insorgere spontaneo del popolo supera le organizzazioni già insediate, scuote i commentatori di professione, sconvolge i governanti al potere. Come ogni lotta sociale collettiva, si inventa giorno per giorno in una creazione politica che non ha un’agenda prestabilita e dove l’auto-organizzazione è l’unica misura del gioco».

Lo sforzo che va fatto, è capire prima di giudicare.

Ritorna alla Terra dei Padri di Modena, l’attivista dei Gilets Jaunes, Pierre Larti, per raccontare il braccio di ferro tra il governo Macron e le piazze della rivolta dei “Gilet Gialli” ed animate dallo sciopero generale in Francia. Uno sciopero a cui hanno aderito la stragrande maggioranza dei lavoratori francesi. Una rivolta popolare, repressa con inusitata durezza dalla polizia, ma che ha raccolto forti adesioni e che mette in crisi non solo il governo Macron ma che rappresenta anche un forte segnale per tutta l’Europa.

Pierre Larti spiegherà il suo punto di vista e gli obiettivi che si propone il movimento. Presso il Circolo La Terra dei Padri a Modena in via N. Biondo, 297 a Modena. Ore 17,30.