La Francia Brucia ma in Italia sindacati, politici e giornalisti girano le spalle e si occupano di “sardine”

da Redazione





di Luciano Lago

La scarsa attenzione dei media e dei paludati opinionisti della stampa italiana verso gli avvenimenti francesi non è casuale ma rientra nella abituale opera di manipolazione e disinformazione in cui i nostri giornalisti di regime sono esperti.

Sembra strano che avvenimenti così sconvolgenti che si verificano nella vicina Francia possano essere quasi totalmente snobbati dalle nostre principali Tv e testate nazionali.

Sono ormai già 15 giorni che avvengono manifestazioni di piazza e scioperi generalizzati nella maggior parte dei servizi pubblici del paese a noi vicino, un caos che ha sommerso i trasporti ed è visibile negli aeroporti come nelle stazioni ferroviarie ma si verifica anche negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle centrali energetiche.

Il tutto avviene per costringere il governo neoliberista di Macron a tornare indietro nelle sue decisioni di tagliare le pensioni, in una sorta di “riforma Fornero” alla Francese ma molto più limitata di quella fatta in Italia.

Contrariamente a quanto accaduto in Italia, anche i sindacati in Francia si sono schierati con la protesta nelle manifestazioni appoggiando le rivendicazioni delle varie categorie che si sentono fortemente penalizzate dalla riforma voluta testardamente da Macron, il “figlioccio” dei Rothshild..

Eppure questa è quasi una non notizia per l’establishment dei media e della politica italiana, probabilamente per evitare che sia fatto un raffronto fra la posizione filo europeista e filo governativa mantenuta allora dai sindacati e dai partiti della sinistra italiana, rispetto al totale appoggio alla protesta da parte dei sindacati francesi.

Sembra che, per i sindacati italiani, le politiche imposte dalla eurocrazia di Bruxelles ed ispirate al peggiore neoliberismo del mercato siano quasi un fattore indifferente nella stretta sui diritti sociali che si è verificata in Italia, in particolare dai governi di Monti, Letta, Renzi e successivi.

La stretta relazione fra direttive europee, politiche neoliberiste del governo nazionale e giro di vite antioperaio e antisociale è stata invece perfettamente recepita in Francia e tutte le parti sociali si sono unite alla protesta che, si badi bene, non investe soltanto il governo Macron, ma anche le politiche dell’eurocrazia di Bruxelles.

In Italia avviene tutto un altro scenario con il governo in mano al PD e ai 5 Stelle, questi ultimi che hanno fatto un dietro front spettacolare rispetto alle loro precedenti posizioni e si trovano oggi totalmente sdraiati sulle politiche dell’eurocrazia di Bruxelles, suscitando il disgusto fra i loro stessi esponenti che ancora conservano un poco di dignità, come Gianluigi Paragone ed altri che si sono volutamente dissociati dal tradimento del programma originario stabilito.

Scontri a Parigi



Tuttavia il sistema dei media e della politica italiana ha trovato un buon diversivo per distrarre dal quanto avviene in Francia e catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica: “le sardine”.

Un movimento che viene definito “spontaneo” di persone di giovani e non più giovani che si radunano nelle piazze, in modo quasi sempre educato e soft, richiedendo di mettere fine al “sovranismo” di Salvini e soci, denunciando il “razzismo” ed il ritorno del “fascismo”, quali principali pericoli per la società, invocando più Europa e la migrazione aperta, porti aperti e integrazione, senza bandiere tranne quelle, ben visibili, azzurre e stellate dell’Eurocrazia di Bruxelles, idolatrata come inevitabile destino dei popoli.

Neppure una parola, da parte dei giovani organizzatori, su problemi quali lavoro che non c’è, precarietà, disoccupazione giovanile record, fuga delle aziende dall’Italia, chiusura di migliaia di piccole attività, dominio finanziario, MES, Banche salvate con denaro pubblico, infrastrutture che crollano e degrado delle città invase da ondate di migranti accampati.

Sarà anzi proprio per questo che i capi e organizzatori del movimento delle “sardine vengono invitati in tutti gli studi televisivi, in tutte le redazioni, intervistati e coccolati, perchè dicono cose scontate e inoffensive come la “lotta all’odio”, al fantasma del fascismo, alla necessità di “essere tolleranti”, di accogliere migranti e profughi, di aprire le frontiere e di chiudere le fonti di informazione che siano dedite (secondo loro) a diffondere odio, razzismo e parole d’ordine pseudo fasciste.

Sardine a Roma



Un vero trionfo per i media conformi al “Pensiero Unico” che possono vantare il sorgere di “un movimento dal basso”, un fenomeno giovanile, una reazione alla deriva sovranista, ecc… Non a caso si precipitano a inserirsi nelle manifestazioni artisti, opinionisti, cantanti e ballerine a dare il loro plauso a un così tanto eclatante fenomeno.

In realtà di spontaneo nelle “sardine” non c’è niente e, come appare a chi approfondisce il fenomeno, tutto è manipolato astutamente dai media, alcuni degli organizzatori hanno collegamenti con vecchi marpioni della politica italiana come Romano Prodi, non si parla di fonti finanziarie ma è facile capire che tutto rientra nei movimenti della “Società Aperta” di marca sorosiana, come appare chiaro che il movimento ha l’obiettivo di fiancheggiare i partiti delle sinistra globalista e filo eurocrazia per contrastare l’ascesa degli pseudo sovranisti alla Salvini o peggio, di forme di dissidenza radicale.

Sardine a Roma programma



In realtà il principale obiettivo del movimento è creare una forma di distrazione e di condizionamento dell’opinione pubblica, allertando su fascismo razzismo e sovranismo come fenomeni deleteri e magnificando il “radioso destino” dei popoli nella Unione Europea e nel sistema turbo capitalista finanziario che ne deriva.

Vengono alla mente le parole pronunciate dall’ex CEO della Goldman Sachs, uno dei padroni della grande finanza, quando questi disse: “noi non ci limitiamo ad attendere gli eventi, noi stessi creiamo i fenomeni, noi facciamo il lavoro di Dio” . Parole profetiche.