Oskar Lafontaine: “L’Europa sta pagando le ambizioni di Washington di diventare una super potenza mondiale e la codardia dei suoi stessi leader”

DWN in una conversazione con Oskar Lafontaine sul declino economico della Germania, la guerra per procura tra Russia e NATO in Ucraina – e perché chiede il ritiro delle truppe americane dalla Germania.

Notizie economiche tedesche: cosa succede dopo l’esplosione dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2?

Oskar Lafontaine: L’esplosione dei due gasdotti è una dichiarazione di guerra alla Germania ed è patetico e codardo che il governo federale voglia nascondere l’incidente sotto il tappeto.

Berlino dice di sapere qualcosa ma non può dirlo per motivi di sicurezza nazionale.

I passeri lo fischiano ai quattro venti da tempo: gli USA o hanno effettuato direttamente l’attacco o almeno hanno dato il via libera.

Senza la conoscenza e il consenso di Washington, la distruzione dei gasdotti, che sono un assalto al nostro Paese, paralizzano la nostra economia e vanno contro i nostri interessi geostrategici, non sarebbe stata possibile.

È stato un atto ostile contro la Repubblica Federale – non solo contro di essa, ma anche contro l’Europa– cosa che chiarisce ancora una volta il fatto che dobbiamo liberarci dalla tutela americana.

Notizie economiche tedesche: nel tuo nuovo libro “Ami, è ora di andare!”, chiedi il ritiro delle truppe americane dalla Germania. Non è irrealistico?

Oskar Lafontaine: Certo, non accadrà dall’oggi al domani, ma l’obiettivo dovrebbe essere chiaro: il ritiro di tutte le strutture militari statunitensi e delle armi nucleari dalla Germania e la chiusura della base aerea di Ramstein.

Dobbiamo lavorare con insistenza per questo e allo stesso tempo costruire un’architettura di sicurezza europea, perché la NATO guidata dagli Stati Uniti è obsoleta, come aveva giustamente riconosciuto nel frattempo anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Questo perché la NATO non è più un’alleanza difensiva, ma uno strumento per rafforzare la pretesa degli Stati Uniti di rimanere l’unica super potenza mondiale. Ma dovremmo formulare i nostri interessi e non sono affatto congruenti con quelli degli Stati Uniti.

Notizie economiche tedesche: dici che gli americani sono responsabili dell’esplosione degli oleodotti. Credi seriamente che rinuncerebbero alla Germania senza combattere?

Oscar La Fontaine: No, sarà problematico, ma non vedo alternative. Se noi e gli altri paesi europei continueremo a rimanere sotto la tutela degli Stati Uniti, ci spingeranno oltre il precipizio per proteggere i propri interessi.

Quindi dobbiamo espandere gradualmente il nostro raggio d’azione, preferibilmente insieme alla Francia. Come Peter Scholl-Latour, molti anni fa ho chiesto un’unione franco-tedesca. Allora si potrebbe integrare anche la difesa dei due Stati, come nucleo di un’Europa indipendente.

Per usare un’espressione ormai banale: stiamo vivendo i dolori del parto della fase di transizione da un ordine mondiale unipolare a uno multipolare. E qui sorge la domanda se abbiamo un posto tutto il nostro interesse in questo nuovo ordine mondiale o se ci lasciamo trascinare nei conflitti di Washington con Mosca e Pechino come vassalli degli Stati Uniti.

Possiamo solo perdere.

Notizie economiche tedesche: dobbiamo esaminarlo di nuovo. L’influenza americana sulla politica e sui media tedeschi è immensa. Come intendi guadagnare spazio lì?

Oskar Lafontaine: Ha funzionato anche sotto cancellieri come Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl e Gerhard Schröder. Almeno in alcuni conflitti, avevano in mente gli interessi tedeschi e non li gettavano a mare in un’obbedienza anticipata.

Hai bisogno di spina dorsale anche quando sei a capo di un paese.

L’ immagine del cancelliere Scholz in piedi come uno scolaretto accanto al presidente degli Stati Uniti Biden quando ha annunciato che Nord Stream 2 non avrebbe portato a nulla è stata umiliante.

E poi c’è il ministro degli esteri tedesco che ripete a pappagallo la propaganda americana e il ministro dell’economia che vuole “fare da leader”. Assecondare di più di così non è possibile.

Notizie economiche tedesche: a che tipo di gioco stanno giocando

Baerbock e Habeck?

Oskar Lafontaine: Per quanto riguarda la signora Baerbock, vorrei proteggerla. Lei non gioca. Probabilmente è davvero così semplice.

E Habeck è completamente sopraffatto nel suo ufficio.

German business news: Nel tuo libro citi Machiavelli: “Non è chi per primo prende le armi che istiga il disastro, ma chi lo costringe.” Ti riferisci al conflitto ucraino?

Oskar Lafontaine: Ovviamente mi riferisco anche al conflitto in Ucraina, iniziato al più tardi con il putsch sul Maidan a Kiev nel 2014.

Da allora, gli Stati Uniti ei loro vassalli occidentali hanno armato l’Ucraina e l’hanno sistematicamente preparata alla guerra contro la Russia.

L’Ucraina divenne così un membro de facto, non de jure, della NATO.

Questa storia è accuratamente ignorata dai politici occidentali e dai media mainstream.

Tuttavia, è stata una violazione imperdonabile del diritto internazionale che l’esercito russo abbia invaso l’Ucraina. Le persone muoiono ogni giorno e tutti, sia Mosca, Kiev o Washington, che hanno la responsabilità del fatto che non c’è ancora l’armistizio, portano un pesante fardello di colpa.

Per più di 100 anni, è stato l’obiettivo dichiarato della politica degli Stati Uniti impedire a qualsiasi costo che le imprese e la tecnologia tedesche si fondessero con le materie prime russe.

È perfettamente chiaro che, visti i precedenti, abbiamo a che fare con una guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia che è stata preparata da molto tempo.

Il fatto che l’SPD in particolare abbia tradito l’eredità di Willy Brandt e la sua politica di distensione e non abbia nemmeno seriamente insistito sul rispetto dell’accordo di Minsk, è molto grave.

Notizie economiche tedesche: E? Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi di guerra?

Oskar Lafontaine: Sì e no. Hanno avuto un enorme successo nel rompere le relazioni tra la Federazione Russa e l’UE. Sono anche riusciti a mettere da parte l’UE e la Germania come loro potenziali rivali geostrategici ed economici per il momento.

Stanno ora determinando le politiche degli Stati dell’UE ancor più di prima del conflitto ucraino, anche grazie a politici compiacenti a Berlino e Bruxelles.

Possono vendere il loro gas sporco di fracking e l’industria della difesa statunitense sta facendo ottimi affari.

D’altra parte, non sono riusciti a “rovinare la Russia”, come ha affermato la signora Baerbock, come uno dei loro portavoce, rovesciando Putin e installando un governo fantoccio a Mosca per ottenere un migliore accesso alle materie prime russe, come è stato il caso ai tempi di Eltsin.

E ho l’impressione che ora gli Stati Uniti si siano resi conto che qui stanno mordendo il granito. Nonostante le massicce consegne di armi all’Ucraina e l’invio di numerosi “consiglieri militari”, la potenza nucleare russa non può essere sconfitta militarmente.

Inoltre, le sanzioni occidentali si stanno rivelando un boomerang, danneggiano gli stati occidentali più della Russia e porteranno alla deindustrializzazione, alla disoccupazione e alla povertà.

Notizie economiche tedesche: quindi d’ora in poi diminuirà?

Oskar Lafontaine: Dobbiamo urgentemente garantire che il conflitto ucraino finisca. E ciò accadrà solo se gli Stati Uniti abbandoneranno il loro piano di mettere in ginocchio la Russia prima di prendere la Cina di petto. Per questo serve un’iniziativa europea e deve venire dalla Francia e dalla Germania.

Se non lo facciamo, e se non raggiungiamo presto un accordo con la Russia per quanto riguarda le nostre importazioni di materie prime ed energia, allora l’economia in Germania e in Europa andrà in malora e i partiti di destra in Europa diventeranno sempre più forti.

Oskar Lafontaine, nato a Saarlouis nel 1943, è stato sindaco di

Saarbrücken, primo ministro del Saarland, presidente dell’SPD, candidato cancelliere e ministro federale delle finanze nel corso della sua vita politica.

Nel marzo 1999 si è dimesso da tutti i suoi precedenti incarichi politici nell’SPD a causa delle critiche al corso di governo di Gerhard Schröder.

È stato il presidente fondatore del partito DIE LINKE, nato su sua iniziativa dal PDS e dal lavoro elettorale alternativo e la giustizia sociale (WASG), presidente della fazione di sinistra nel Bundestag tedesco e candidato principale nelle campagne elettorali statali della Saarland nel 2009, 2012 e 2017 Dal marzo 2022, dal 2009 guida il gruppo parlamentare del Partito della sinistra nel parlamento statale del Saarland.

