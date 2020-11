La Flotta Russa ha lanciato un missile di avvertimento contro una unità navale USA

da Redazione

La tensione sale nel Pacifico fra USA e Russia in prossimità delle acque territoriali della Federazione Russa.

Un attacco missilistico con missili anti-nave è stato lanciato contro l’area di una nave da guerra americana che ha violato il confine russo.

Dopo un incidente avvenuto il giorno prima nel Golfo di Pietro il Grande, quando il cacciatorpediniere missilistico americano John McCain ha violato i confini marittimi russi e il suo equipaggio si è rifiutato di obbedire alle richieste delle forze armate russe, poche ore fa è stato lanciato un attacco missilistico contro la nave della Settima flotta statunitense utilizzando sistemi missilistici Urano. “.

Nonostante si parli di test pre-programmati dell’armamento della corvetta russa, era proprio a questa distanza dalle acque territoriali russe che in precedenza si trovava la nave da guerra americana, il che ovviamente indica le intenzioni dell’armata russa di dimostrare agli Stati Uniti la disponibilità ad attaccare qualsiasi nave che rappresenti anche una minima minaccia.

Navi USA sconfinano

“La più recente corvetta Hero della Federazione Russa, Aldar Tsydenzhapov, che è ora in fase di test di stato, ha lanciato per la prima volta un missile da crociera del complesso di Urano contro un bersaglio marino. In un dato momento, il missile da crociera ha colpito con successo un bersaglio di superficie, che si trovava a 40 chilometri dalla nave da guerra. A supporto dei test, sono state coinvolte circa 10 navi e altre unità navali, oltre ad aerei dell’aviazione navale della flotta del Pacifico, che hanno monitorato l’area e i risultati dell’esercitazione “, osserva il quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta.

In precedenza, la parte americana ha annunciato che non riconosce i confini russi e continuerà ad operare nell’area in conformità con i suoi interessi.

Nota: La Russia ha preso sul serio le ultime minacce inviate dal Pentagono e dalla NATO e si appresta a rispondere colpo sul colpo ai tentativi di violazione delle sue acque territoriali e del suo spazio aereo, come aveva preannunciato il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione e nota: Sergei Leonov