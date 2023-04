La fine dell'”eccezionalismo” americano?

di Philip Giraldi (^)

Banche in fallimento, inflazione, tassi di interesse in rialzo e la fuga dal petrodollaro potrebbero diventare un disastro per gli americani comuni.

Guardare una nazione un tempo grande suicidarsi non è bello. Il presidente Joe Biden non sembra capire che il suo ruolo di leader eletto degli Stati Uniti è quello di intraprendere azioni che avvantaggino direttamente o indirettamente le persone che hanno votato per lui così come gli altri americani che non l’hanno fatto. È così che dovrebbe funzionare una democrazia costituzionale.

Invece, Biden e la banda di introversi e criminali di guerra neocon di cui si è circondato hanno fatto tutto il possibile per infliggere danni fatali all’economia attraverso iniziative avventate sia all’estero che in patria. Una spesa sfrenata per acquistare sostegno dai bizzarri collegi elettorali che costituiscono la base del Partito Democratico mentre si combatte anche una guerra non dichiarata in Europa ha fatto sì che quasi due trilioni di dollari siano stati aggiunti al debito nazionale sotto il governo di Biden, un debito che era già insostenibile a quasi $ 30 trilioni, superiore al prodotto nazionale lordo degli Stati Uniti. I piani per cancellare i debiti dei prestiti studenteschi aggiungeranno centinaia di miliardi di dollari in più all’inchiostro rosso.

E quelle azioni intraprese all’estero, per includere il continuare ad espandere la guerra in Ucraina contro la Russia, causeranno danni incommensurabili. Considera come il Partito Democratico ce l’ha da tempo con il presidente federale russo Vladimir Putin, fin da quando Putin ha preso il potere nel 2000 e ha iniziato a cacciare i furfanti occidentali che stavano saccheggiando il suo paese. Successivamente, nel 2016, Hillary Clinton e il suo team hanno escogitato false informazioni e altre insinuazioni per coinvolgere Donald Trump come un tirapiedi russo che lavorava segretamente per Putin. Quando ciò non ha funzionato e Trump è stato eletto, i russi sono stati accusati dai media e dai Democratici di interferire, volenti o nolenti, nelle elezioni statunitensi. Più in generale, un’affermazione molto esagerata in contrasto con il silenzio opprimente che circonda la reale interferenza elettorale e politica ,

Mettere un bersaglio alle spalle di Vladimir Putin sembra avere una sfortunata conseguenza di cui Biden deve ancora rendersi conto, vale a dire il fatto che gli Stati Uniti ora hanno quella che potrebbe essere descritta come una finta economia dello schema Ponzi che è molto vulnerabile, in particolare per quanto riguarda il mondo che è diventato disincantato dallo stile statunitense di leadership globale.

Si noti ad esempio la recente visita di stato del presidente francese Emmanuel Macron a Pechino, dove ha abbracciato una “partenariato strategico globale con la Cina” per realizzare un mondo “multipolare”, liberato dai “blocchi” che non si rifugia dietro la “mentalità della guerra fredda”. ” Macron ha anche criticato “l’extraterritorialità del dollaro USA”.

E le minacce fatte dai Biden contro Cina e Russia hanno ottenuto poco oltre ad avvicinare le due maggiori potenze politiche e militari. Pechino e Mosca hanno stipulato un accordo commerciale nelle proprie valute nel 2014 e hanno adottato apertamente misure per sfidare il dominio degli Stati Uniti sugli scambi valutari internazionali, creando invece un ambiente commerciale multipolare globale.

Europa a parte, molte nazioni sono ora desiderose di tagliare il legame che lega, che è il dominio americano decennale dei meccanismi finanziari internazionali e anche l’uso generale dei dollari per pagare il petrolio e altre forniture energetiche. L’uso diffuso dei petrodollari consente alla buffonesca Janet Yellen del Tesoro degli Stati Uniti e alle banche della Federal Reserve di stampare valuta fiat illimitata e non garantita, sapendo che ci sarà sempre un mercato per essa.

Il che ci riporta alla guerra in Ucraina, perseguita “finché non vinciamo” da Biden e dal suo sonnolento Segretario di Stato Antony Blinken. Una delle prime mosse quando la Russia è intervenuta in Ucraina è stata quella di bloccare e alla fine confiscare 300 miliardi di dollari di riserve estere della Russia nelle banche negli Stati Uniti e in Europa. Ciò ha provocato un’onda d’urto nei mercati valutari di tutto il mondo. Biden e Yellen avevano utilizzato come arma la valuta nazionale degli Stati Uniti, che fino a quel momento era stata un passo intoccabile nelle relazioni internazionali per nazioni che non erano effettivamente in guerra.

Paesi come la Cina e l’India con grandi economie si sono poi resi conto che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il predominio del dollaro come valuta di scambio erano ormai diventati un’arma di guerra e una seria minaccia per le economie di tutte le altre nazioni.

Di conseguenza, il dollaro USA viene rifiutato da molte nazioni come valuta di riserva mondiale. Alcune nazioni in tutto il mondo hanno accettato di utilizzare lo Yuan cinese e la Rupia indiana per qualsiasi transazione valutaria internazionale. L’Arabia Saudita continua a usare il petrodollaro ma non lo richiede. Di recente, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente cinese Xi Jinping hanno accettato di consentire ai sauditi di vendere petrolio alla Cina in yuan. L’Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, sta ora consentendo l’utilizzo di più valute per acquistare il suo petrolio, un grave attacco al primato del dollaro USA e ha anche accettato la mediazione cinese per riparare le barriere con gli Stati Uniti e l’arcinemico di Israele, l’Iran. E i sauditi hanno anche recentemente rifiutato una richiesta dell’amministrazione Biden di iniziare a pompare più petrolio per ridurre i costi energetici, segnalando che il cambiamento è di natura sia politica che economica. Il Giappone, una delle principali economie, ha anche iniziato ad acquistare petrolio e gas direttamente dalla Russia contro l’embargo energetico imposto dagli Stati Uniti, mentre il Brasile, un’altra grande economia, ha accettato di utilizzare lo Yuan nel suo crescente commercio con la Cina. Man mano che un numero minore di nazioni utilizza il dollaro USA, la capacità dell’America di esportare e ignorare il suo crescente debito interno e l’inflazione verso altri paesi sta diminuendo.

Ciò potrebbe avere un impatto decisivo sulla valuta statunitense poiché la spinta a rompere con il petrodollaro continua a crescere e potrebbe produrre qualcosa come una “tempesta perfetta” che si ripercuote sull’economia statunitense. Minaccia di abbassare drasticamente il tenore di vita di quasi tutti gli americani nei prossimi anni, poiché il dollaro perde valore e potere d’acquisto. Poiché l’economia statunitense è fortemente interconnessa con molte economie europee, è probabile che anche l’Europa sarà vittima dell’imminente disastro.

La buona notizia, ovviamente, è che gli Stati Uniti non potranno più permettersi le loro infinite guerre e gli interventi internazionali. Mancando il suo potere economico, non potrà più dichiararsi “eccezionale” ed esecutore di un “ordine internazionale basato su regole”. Significherebbe la fine del finanziamento di sviluppi come la guerra per procura in Ucraina e le truppe dovranno tornare a casa da luoghi come la Siria, l’Iraq e la Somalia. E potrebbe anche segnare la fine dell’invio di miliardi di dollari all’anno a un ricco Israele.

La fine della supremazia del dollaro avrebbe inevitabilmente un impatto immediato su ciò che passa per la politica estera degli Stati Uniti, rendendo più difficile per Washington avviare e sostenere sanzioni del Dipartimento del Tesoro su paesi come l’Iran e la Corea del Nord. Potrebbe anche creare turbolenze economiche per molti paesi fino a quando la situazione non si risolverà producendo una maggiore volatilità nei mercati valutari di tutto il mondo.

La Federal Reserve Bank senza dubbio risponderà alla crisi in corso agendo come fa sempre aumentando i tassi di interesse a livelli astronomici, danneggiando così la maggior parte degli americani che meno possono permettersi la terapia d’urto.

E non doveva andare così. Si poteva evitare. Se gli Stati Uniti, che non avevano cavalli in gara, avessero lasciato in pace l’Ucraina, Vladimir Putin non sarebbe diventato un simbolo di sfida contro l'”ordine internazionale basato su regole” e non avrebbe collaborato con la Cina per stabilire il multipolarismo nel modo in cui la finanza mondo funziona. Invece, abbiamo una situazione in cui l’Europa viene deindustrializzata a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e della distruzione degli oleodotti Nord Stream da parte di Washington, mentre gli Stati Uniti stanno potenzialmente affrontando un disastro economico, mentre la rilevanza del dollaro per il commercio internazionale diminuisce.

L’ironia finale è che la Russia, e anche l’Iran, acerrimo nemico di Stati Uniti e Israele, in confronto stanno andando abbastanza bene economicamente poiché vendono il loro petrolio e gas a chiunque in qualsiasi valuta.

Il viaggio segreto a Kiev per promettere allo spregevole Volodymyr Zelensky miliardi di dollari dei contribuenti, mentre gli Stati Uniti avrebbero potuto essere serviti meglio se Biden fosse rimasto a Washington e avesse fatto il minimo sforzo per affrontare i crescenti problemi economici che dobbiamo affrontare qui a casa.

Autore: Philip M. Giraldi, Ph.D., analista e commentatore è direttore esecutivo del Consiglio per l’interesse nazionale, ruolo che ricopre dal 2010. In precedenza è stato impiegato come ufficiale dell’intelligence per la CIA , prima di passare alla consulenza privata.

Fonte: The unz.com

Traduzione: Luciano Lago