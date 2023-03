La fine annunciata dell’egemonia occidentale

di Djamel Labidi

Nei pochi mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, il mondo è cambiato. Certo, i cambiamenti si sono accumulati lentamente, prima di apparire tutti insieme, sotto le spinte date dalla Russia al vecchio ordine mondiale e all’egemonia occidentale.

Qualunque cosa accada, che siamo d’accordo o meno con l’azione della Russia in Ucraina, il mondo non sarà mai più lo stesso. Tutti i campi opposti concordano nel riconoscerlo, i leader del mondo occidentale così come quelli del resto del mondo.

L’Occidente è nudo

Grazie alla guerra in Ucraina, i popoli del mondo stanno scoprendo, sbalorditi, che l’Occidente è, militarmente, nudo. Non ha abbastanza armi da dare al regime ucraino. Non ha scorte di munizioni leggere o pesanti da opporre a una Russia che ha una potente industria bellica e che produce massicciamente queste munizioni così come armamenti molto vari.

È stato il generale francese Thierry Bukhard a mettere in guardia, di recente, il 26 febbraio, in un’intervista al “settimanale” francese Le journal di dimanche , contro la carenza di munizioni nei Paesi occidentali. Il Financial Times riferisce che le scorte di armi dell’esercito tedesco sarebbero sufficienti solo per pochi giorni, mentre il capo di stato maggiore tedesco afferma semplicemente di non avere esercito. Gran parte dei serbatoi “Leopard” sono guasti per mancanza di manutenzione. Questo vale anche per quelli acquistati dai paesi europei.

Di fatto, tutti gli eserciti europei sono indigenti e incapaci di affrontare una guerra ad alta intensità. Ciò spiega in parte, oltre al timore di un’escalation, anche la procrastinazione nella fornitura di armi all’Ucraina. Il presidente Macron ha cercato di mascherare, attraverso dichiarazioni contraddittorie, la carenza di armi francesi non appena è stato necessario privarsi, con dolore, a beneficio dell’Ucraina dei cannoni e dei carri armati, in numero ridotto, posseduti dalla Francia.

Anche gli Stati Uniti stanno lottando per fornire munizioni alle forze armate ucraine. Sono arrivati ​​​​al punto di chiedere a Israele e Corea del Sud di rifornirli dalle loro scorte di armi statunitensi, accusando i russi di approvvigionarsi dalla Corea del Nord. Fai come dico e non fare come faccio io.

I paesi occidentali non hanno più lo stesso status militare. Oggi, ad esempio, quando una delegazione del Ministero della Difesa britannico arriva ad Algeri, come di recente, l’evento è ormai banale e passa praticamente inosservato. E quando le delegazioni militari si recano in Francia per incontrare le loro controparti, scommettiamo che devono rendersi conto che l’esercito francese non ha molto da offrire per affrontare una guerra ad alta intensità. I tempi sono cambiati.

Il declino dell’egemonia economica

No, l’Occidente non è più lo stesso. Economicamente, la Cina compete con gli Stati Uniti per il primo posto nell’economia mondiale. Se valutiamo il loro Pil reciproco in dollari nominali, la Cina è ancora seconda, ma se la valutiamo in parità di potere d’acquisto (PPA), è già molto avanti rispetto agli Stati Uniti. I paesi che attualmente costituiscono i BRICS rappresenteranno, nel 2030, il 50% del PIL mondiale, senza contare quelli che vi aderiranno.

Attualmente la propaganda occidentale cerca di rassicurarsi dicendo che la Russia ha un Pil dell’ordine di quello della Spagna, ma come spiegare allora la sua notevole potenza militare e che può fronteggiare tutti gli Stati occidentali. Dobbiamo prendere in considerazione anche qui l’economia reale e la produzione di ricchezza materiale. Inoltre, in termini di PIL a parità di potere d’acquisto, la Russia è la sesta economia mondiale.

In questo nuovo ordine che sta prendendo forma, le nuove prospettive di cooperazione con e tra il resto del mondo, India, Cina, Russia, Brasile, Iran, Asia, Africa, America Latina sembrano ormai senza limiti. Il dollaro inizia a perdere la sua supremazia e con esso la dittatura del sistema finanziario occidentale.

Gli Stati Uniti affermano che la guerra in Ucraina ha unito l’Europa e la NATO. È sbagliato. È esattamente il contrario, almeno nel medio e lungo termine. La verità è che questa guerra ha rivelato e rafforzato il dominio totale degli Stati Uniti sull’Europa, il suo schiacciamento da parte di una potenza extraeuropea. Mostrava un’Europa soggetta al predominio degli interessi americani. È anche uno degli elementi significativi della fine, in prospettiva, dell’egemonia occidentale. Che gli Stati Uniti riescano a distruggere, come tutto il mondo li sospetta, il gasdotto Nord Stream, a porre definitivamente fine alla fornitura di energia di questo gasdotto alla Germania, uno dei loro principali alleati, poi che impongono ai loro alleati costi energetici proibitivi, che ne indeboliscono così, senza remore, la loro economia,

Questo è uno degli aspetti del disordine e dell’irresponsabilità dei leader americani nel contesto della fine del loro regno incontrastato. Se la loro responsabilità per questo attentato fosse confermata, avrebbero commesso un atto di estrema gravità, un atto di sabotaggio, un atto di terrorismo internazionale.

È sorprendente non vederlo abbastanza sottolineato in Occidente, e in primo luogo dai leader tedeschi. Avrebbero avuto paura degli americani? Gli americani hanno così aperto il vaso di Pandora, a rischio di una situazione di caos generale, dove tutti si riterrebbero autorizzati a distruggere i gasdotti e gli oleodotti, i cavi sottomarini dell’avversario, i cavi telefonici, i cavi delle comunicazioni internet, le autostrade dell’informazione. Sembra, con il pericolo di una guerra nucleare, l’evento più preoccupante per il futuro.

I media

Uno dei segni più evidenti del declino dell’egemonia occidentale è il degrado dell’etica della comunicazione e dell’informazione in molti media occidentali. L’evoluzione era iniziata nei decenni precedenti, nello stesso momento in cui gli Stati Uniti affermavano il proprio dominio incontrastato sul mondo. Con il conflitto ucraino è peggiorato terribilmente.

L’informazione è solo propaganda. E la propaganda è brutale, grossolana, caricaturale, senza sfumature, e soprattutto terribilmente aggressiva. Conduttori televisivi, editorialisti, giornalisti, ti daranno senza batter ciglio, per le perdite russe, cifre così enormi che farebbero supporre la scomparsa dell’esercito russo. Insistiamo sul fatto che “Putin sta mentendo”, senza dire perché e quando non ha fatto quello che ha detto. Rilanciamo con cura, regolarmente, il tema del giudizio di Putin quando sappiamo benissimo che non ha senso. Ma l’essenziale non c’è, si tratta di svalutarlo e con esso la Russia, cercando di inferiorizzare il Paese sottintendendo che rischia di essere sconfitto e sottomesso, come ha fatto l’Occidente per altri Paesi.

Vengono avanzate cifre astronomiche per la fortuna personale di Putin, senza che venga offerta alcuna prova ad eccezione di alcuni video bizzarri delle presunte proprietà del presidente Putin, come volantini di hotel patinati. Solo il commento off dice che questo appartiene a lui. Ma cosa diavolo se ne farebbe di una fortuna di cui non può godere vista la sua visibilità, le sue schiaccianti responsabilità e la sua presenza su tutti i fronti. Guarda caso, le cifre della sua fortuna avanzate sono di circa 300 miliardi di dollari, esattamente l’ammontare dei fondi statali russi congelati dagli Stati Uniti e da altri paesi europei e di cui vorrebbero appropriarsi, e di cui piangono l’Unione Europea e il presidente Zelensky fuori a richiedere lo stanziamento all’Ucraina dei fondi russi “per la sua ricostruzione”.

Ricordiamo che le stesse tecniche e gli stessi temi erano stati usati contro i presidenti Saddam e Gheddafi. Nonostante la differenza di dimensioni e potenza dell’avversario, questa volta con la Russia, vengono riciclati. Inconsapevolezza dell’equilibrio di potere, delirio o desiderio di sminuire l’avversario? Tutto suona

come deja vu, deja vu. Allo stesso modo, gli Stati Uniti ei loro alleati avevano insistito sul fatto che Saddam e Gheddafi mentissero quando hanno accettato i termini delle Nazioni Unite e che i sostenitori dell’intervento temevano che ciò lo avrebbe impedito. Allo stesso modo, il tema del loro processo è stato costantemente evocato.

Quindi, quando i popoli del mondo ricordano all’Occidente questi conflitti precedenti all’Ucraina, si allontanano dall’argomento, come i leader occidentali dicono loro con fastidio. La gente non si sbaglia. Indicano semplicemente che il passato spiega il presente, e che lì c’è la continuità dello stesso conflitto, quello condotto dall’Occidente a mantenere la sua egemonia mondiale.

I peggiori orrori

Sui set si raccontano i peggiori orrori della Russia, senza freni. I giornalisti hanno parlato impassibili dei 200.000-700.000 bambini ucraini deportati in Russia, dei bambini “di quattro anni” stuprati. L’unica cosa che non è stata ancora detta è che i russi sono… cannibali.

I televisori occidentali sono diventati luoghi dove spettegolare, dove fantasticare. Coerenza, logica, verosimiglianza non contano, l’immaginazione è illimitata. Siamo di fronte a un’informazione nel suo insieme che è a senso unico e del tutto cospirativa.

Ma a volte ci sono intoppi, momenti in cui la verità emerge all’improvviso, in modo del tutto involontario. Fu questo generale francese, il generale Nicolas Richoux, ad esclamare, infastidito da certe riserve fatte negli Stati Uniti dal Partito Repubblicano sul finanziamento della guerra in Ucraina: “L’esercito americano è in procinto di pagare l’esercito russo per 5 % del suo budget (40 miliardi di dollari su 800 miliardi, NB), comunque! Chi potrebbe essere contrario a un simile risultato negli Stati Uniti! ( Canale di notizie LCI , 7 gennaio 2023)

Per spiegare la grande popolarità di Putin tra il suo popolo, l’intera intellighenzia organica occidentale, accademici, editorialisti, analisti civili e militari ovviamente legati ad agenzie di intelligence e altri servizi, viene a dire che è lo spirito di sottomissione dei russi, caratteristiche dell’anima slava . Si chiede conferma agli “esuli politici” russi, di cui ogni media Tv vuole avere un rappresentante. Lo fanno con alacrità. Ne aggiungono anche di più. Qui, come altrove, durante secoli di egemonia, l’Occidente ha sempre prodotto questo tipo di élite occidentaliste e l’odio di sé che portano. Questa è la prova che l’ideologia occidentale ha funzionato ovunque come ideologia dominante.

Putin e suoi ufficiali

“La vera bugia”

Gli americani continuano a diffondere in Occidente le loro nuove tecniche informative, quelle della teoria della “vera menzogna”1 , secondo il quale si ritiene che “la menzogna può essere utile”, quando può prevenire un evento dannoso. Così la Cina è stata accusata di avere “l’intenzione” (enfasi sulla parola) di fornire armi alla Russia e gli Stati Uniti si sono detti “convinti” (enfasi ancora sulla parola) che la Cina fornisca informazioni satellitari alla Wagner. Sulla base di queste concezioni di una verità virtuale o potenziale, conclusioni, previsioni di una semplice analisi, o semplici ipotesi potrebbero essere considerate informazioni in quanto “potrebbero aver luogo”. Osserva attentamente la propaganda e vedrai che è, per la maggior parte, costruita su questo modello.

Dov’è il tempo delle grandi testate giornalistiche occidentali che servivano da riferimento per la loro oggettività dei fatti, anche in tempo di guerra. Hanno diffuso l’influenza occidentale tra le élite occidentalizzate sedotte da una libertà di tono e una qualità di dibattiti che esistevano poco nel loro paese.

Sulla questione dell’informazione, l’Occidente, e soprattutto gli americani, stanno commettendo un errore strategico: che i media possono fare qualsiasi cosa, e che si tratta semplicemente di impadronirsi delle menti della gente. In questo si sbagliano. I fatti sono testardi. L’opinione non può essere prefabbricata, e ancor meno contro gli interessi di una nazione. L’opinione del resto del mondo sull’Occidente ne è la prova. È ostile all’Occidente nonostante il notevole sforzo della propaganda occidentale ad esso rivolto. Se nei paesi occidentali questa propaganda ha un impatto efficace è che molti, nella popolazione, credono ancora di trovare i propri interessi, un vantaggio e privilegi sugli altri popoli attraverso l’egemonia occidentale. Ma anche lì, tanti, sempre di più, si convincono del contrario.

Il disordine

In realtà l’Occidente è allo sbando. Si è isolato, o meglio continua, cieco, ad isolarsi dal resto del mondo. Anche i termini che ora usa riflettono questo isolamento. Non parla più, o molto raramente, della comunità internazionale. Non vede più il mondo. L’Occidente è sempre più solo. L’Occidente si unisce all’Occidente e si autoapplaude. L’ultima visita del presidente Zelensky ai parlamenti degli Stati Uniti, del Regno Unito, a Bruxelles, al Parlamento europeo, ne è un’immagine suggestiva. La gente si è precipitata a fare una foto con il presidente Zelensky, la gente ha applaudito freneticamente il torero, il gladiatore, mentre ucraini e russi si sono uccisi a vicenda a Bakhmout.

L’Occidente si ripiega sempre più su se stesso, senza rendersene conto. Non associa più altri paesi del mondo al suo destino. Quando parla di sé, dice apertamente l’Occidente, e a volte anche semplicemente la NATO. Fa una buona separazione tra sé e le altre nazioni del mondo. Dice che sta difendendo grossolanamente i suoi interessi. I leader ucraini aggiungono il “mondo civilizzato”, per distinguerlo “dai barbari”. Superamento dei neofiti.

L’Occidente è preoccupato

Oggi l’Occidente è preoccupato. Osserva ogni giorno il minimo segno di divergenza o allontanamento tra Cina e Russia, o di rivolta in questi paesi. Abbatte… palloni meteorologici.

Siamo lontani dalla grande epoca di un Occidente sicuro di sé, sicuro di sé, dalla grande epoca dell’ideologia occidentale, quando l’Occidente pensava a se stesso come al mondo, quando rivendicava la libertà, la democrazia, il liberalismo, dove era convinto del potere, dei valori da lui proclamati, della soluzione di tutti i problemi umani.

Oggi ha fatto cadere i suoi totem. Ha attaccato il sacrosanto principio della proprietà privata rubando il denaro affidato alle sue banche da stati sovrani e confiscando i beni di persone per il solo motivo che sono cittadini di un paese straniero con cui tuttavia si dichiarano non belligeranti . Lui stesso ha attaccato la sua sacrosanta regola della “libera e leale concorrenza”, calpestandola cinicamente per soddisfare i suoi interessi. Ha così attaccato il principio della libertà di espressione e della concorrenza in materia di informazione, vietando, fin dall’inizio della guerra in Ucraina, mezzi alternativi di informazione, e in particolare i media russi, che un tempo avevano la reputazione di “fare e non agire come stati totalitari”. Sta addirittura pensando di presidiare i social network. Attaccò il principio della libertà del commercio e degli scambi economici, dandosi il diritto sovrano, al di fuori di ogni decisione di diritto internazionale, di sanzionare economicamente Paesi e popoli, di interdire porti e aeroporti alle loro navi e ai loro aerei. Insomma, lui stesso ha negato tutti i valori che diceva di voler diffondere nel mondo, e in nome dei quali giustificava i suoi interventi armati.

I grandi leader che sfidano l’Occidente

Un altro segno di declino è che l’Occidente non produce più grandi leader. Capi di stato o di governo come Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson, Mrs. Liz Truss, ecc… ovviamente non hanno la statura di uno Xi Jining, di un Vladimir Poutine, di un Narendra Modi o di un Erdogan, qualunque cosa si possa sentire su di loro.

In Ucraina, è l’attore che è stato ritenuto il più adatto a questo ruolo di capo di stato.

Le élite dominanti dell’Occidente sono fuori da un progetto universalista, una nuova visione del futuro del mondo. Questa visione si trova ora nel campo opposto, quello di un mondo liberato da ogni forma di egemonia, di un mondo liberato dalla dittatura del dollaro e dal ricatto delle sanzioni economiche, un mondo di nazioni con uguali diritti, dove la Sovranità è la garanzia del rispetto reciproco oltre che della libertà dei cittadini, insomma un mondo dove la democrazia internazionale permette lo sviluppo della democrazia nazionale.

Gli incessanti riferimenti occidentali alla democrazia, alla libertà e ai diritti umani appaiono ormai come slogan vuoti, poco credibili, un disco rotto che il mondo non occidentale accoglie con uno sguardo insieme garbato e dubbioso. Non hanno più successo se non nelle minoranze occidentaliste che sopravvivono qua e là. Sebbene l’Occidente abbia coccolato queste élite, dando copertura mediatica ai loro rappresentanti intellettuali più fedeli, non hanno più altra funzione che rassicurarle, rendendole così cieche alle nuove realtà del mondo.

Un altro sintomo di un Occidente gelido, che si chiude su se stesso, è questa timorosa paura dell’emigrazione. Siamo lontani da questo sereno Occidente che nel 1975 chiese a Helsinki la fine della “cortina di ferro”, l’apertura delle frontiere e la libera circolazione delle persone e delle merci. Siamo anche molto lontani dal periodo in cui i Bush potevamo riunire 35 stati, in nome della democrazia, per attaccare l’Iraq.

Stiamo ovviamente vivendo oggi in un periodo di profondo cambiamento storico, forse il più grande che sia avvenuto nell’era moderna. Questi periodi di mutazione, di trasformazione sono i più pericolosi. La fine dell’egemonia occidentale sarebbe solo giustizia. Sarebbe vantaggioso per tutti, compresi i popoli occidentali le cui relazioni sarebbero normalizzate con altri popoli.

Ma non dobbiamo rallegrarci troppo per il momento di questo sviluppo storico. La storia ci ha insegnato quanto siano pericolose le forze in declino perché lo percepiscono come una tragedia, come la loro fine. L’umanità può riuscire in questa svolta senza sprofondare in un confronto globale? Per il mondo di oggi, almeno per i leader più consapevoli, tutte le questioni della geopolitica si riducono a questa: essere o non essere.

Fonte: Le Quotidien

Traduzione: Gerard Trousson