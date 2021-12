La Fed farà crollare i mercati finanziari globali per il loro grande reset?

di F.William Engdahl.

Sembra sempre più probabile che la Federal Reserve statunitense e le potenze globali utilizzino il drammatico aumento dell’inflazione come scusa per far crollare i mercati finanziari statunitensi e far scoppiare la più grande bolla finanziaria della storia.

L’enorme aumento dell’inflazione dopo i blocchi politici dannosi e trilioni di dollari in spese di emergenza da parte di Trump e Biden, insieme alla continuazione di politiche della Fed senza precedenti sui tassi di interesse vicini a zero e l’acquisto di miliardi di obbligazioni per mantenere la bolla gonfiata un po’ più a lungo – servono per preparare il terreno per un imminente crollo del mercato. Contrariamente a quanto ci viene detto, tutto è deliberato e gestito.

Le interruzioni della catena di approvvigionamento dall’Asia ai normali trasporti su Tir in Nord America stanno alimentando la peggiore inflazione degli ultimi quattro decenni negli Stati Uniti. Il palcoscenico è pronto per le banche centrali per abbattere il sistema del debito sovraccaricato e prepararsi per il loro Grande Reset del sistema finanziario globale.

Tuttavia, non si tratta di inflazione come processo misterioso o “temporaneo”.

Il contesto è essenziale. La decisione di far collassare il sistema finanziario arriva tra le misure pandemiche globali su larga scala che hanno devastato l’economia globale dall’inizio del 2020. Arriva quando le potenze della NATO, guidate dall’amministrazione Biden, fanno precipitare il mondo in una potenziale guerra mondiale per errore di calcolo. Scaricano armi e consiglieri in Ucraina, provocando una risposta dalla Russia. Stanno intensificando la pressione sulla Cina su Taiwan e intraprendendo guerre per procura contro la Cina in Etiopia, nel Corno d’Africa e in innumerevoli altri luoghi.

L’imminente collasso del sistema del dollaro, che trascinerà la maggior parte del mondo nella sua caduta a causa dei legami con il debito, si verificherà quando le principali nazioni industriali si impegneranno completamente nell’autodistruzione economica attraverso il loro Green New Deal nell’UE, negli Stati Uniti e oltre. Le ridicole politiche “zero emissioni di carbonio” volte a eliminare gradualmente carbone, petrolio, gas e persino il nucleare hanno già portato la rete elettrica dell’UE sull’orlo di gravi blackout quest’inverno, poiché la dipendenza inaffidabile per quanto riguarda l’energia eolica e solare costituisce una parte importante della griglia.

Il 31 dicembre, Il nuovo governo “verde” tedesco sta supervisionando la chiusura forzata di tre centrali nucleari che producono l’equivalente di elettricità per tutta la Danimarca. Eolico e solare non possono in alcun modo colmare le lacune. Negli Stati Uniti, le politiche erroneamente denominate “Build Back Better” di Biden hanno spinto i prezzi del carburante a livelli record. Alzare i tassi di interesse in questi tempi devasterà il mondo intero, il che sembra essere proprio il piano.

I falsi dati sull’inflazione negli Stati Uniti



Dall’inizio degli anni ’70, quando il presidente Nixon chiese al suo amico Arthur Burns, allora capo della Federal Reserve, di trovare un modo per sbarazzarsi dei dati sull’inflazione mensile ai consumi politicamente dannosi che riflettevano l’impennata dei prezzi del petrolio e del grano, la Federal Reserve usò quella che chiamava “inflazione di fondo”, cioè l’aumento dei prezzi al consumo meno energia e alimentazione.

All’epoca, l’energia rappresentava un peso significativo dell’11% nei dati sull’inflazione. Il mangime aveva un peso del 25%. Presto: Nel 1975, un aumento del 400% dei prezzi del petrolio da parte dell’OPEC e un aumento del 300% dei prezzi mondiali del grano a causa di scarsi raccolti nella regione sovietica, l'”inflazione di fondo” è scesa in modo significativo, con benzina e il loro pane . Pochissime persone reali possono vivere senza energia o senza cibo. L’inflazione di fondo è una truffa.

Wall Street, paura e nervosismo fra gli operatori per l’esplosione della bolla finanziaria del debito

Nel 1975, la Burns Fed aveva eliminato i grandi costi delle abitazioni e altri fattori, lasciando un indice dei prezzi al consumo che rappresentava solo il 35% del paniere iniziale di prodotti misurati. A quel tempo, l’inflazione giornaliera reale era fuori controllo. Nel mondo reale, la benzina negli Stati Uniti è ora del 58% più costosa rispetto al 2020 e negli ultimi 12 mesi i prezzi del cibo sono aumentati in media di oltre il 6%. Oggi, l’indice dei prezzi al consumo per gli Stati Uniti non tiene conto del costo di acquisto e finanziamento di case, tasse sulla proprietà o manutenzione e miglioramento della casa. Questi fattori sono saliti alle stelle negli Stati Uniti nell’ultimo anno.

Il gonfio mercato azionario statunitense

I mercati di Wall Street, dove le azioni stanno ora toccando i massimi storici, aiutate dai tassi di interesse vicini allo zero e dai $ 120 miliardi di acquisti mensili di obbligazioni della Fed, sono a un punto tale che un’inversione di politica da parte della Fed, ora attesa all’inizio del 2022, potrebbe innescare un’uscita di panico dalle azioni per “uscire finché possibile”. Ciò probabilmente innescherà la vendita di panico e un crollo del mercato che farà valanga e spingerà il recente crollo delle azioni e degli immobili di Evergrande in Cina per ulteriori perdite.

Dalla crisi finanziaria globale del settembre 2008, la Federal Reserve e altre importanti banche centrali come la BCE nell’UE e la Banca del Giappone hanno praticato tassi di interesse zero senza precedenti e spesso acquistano obbligazioni in parte del “quantitative easing” per salvare importanti istituzioni finanziarie e banche di Wall Street e dell’UE. Aveva poco a che fare con la salute dell’economia reale. È stato il più grande salvataggio nella storia di banche e fondi finanziari senza cervello. Il prevedibile risultato delle politiche senza precedenti della Fed e di altre banche centrali è stata l’inflazione artificiale della più grande bolla azionaria della storia.

In qualità di presidente, Donald Trump ha costantemente indicato nuovi massimi record nelle azioni dell’S&P 500 come prova del boom dell’economia, anche se da esperto uomo d’affari sapeva che si trattava di una bugia.

L’aumento era dovuto alla politica di tasso zero della Fed. Le aziende hanno preso in prestito a tassi bassi, non per aumentare i loro investimenti in fabbriche e attrezzature, ma per riacquistare le proprie quote sul mercato. Ciò ha avuto l’effetto di far salire le azioni di società come Microsoft, Dell, Amazon, Pfizer, Tesla e centinaia di altre. Era una manipolazione che i dirigenti aziendali, che possedevano milioni di azioni della propria azienda sotto forma di opzioni. Hanno fatto miliardi in alcuni casi, pura speculazione finanziaria.

Quanto è grande la bolla del mercato azionario statunitense oggi? Nell’ottobre 2008, subito dopo la crisi di Lehman, la capitalizzazione delle azioni statunitensi era di 13 trilioni di dollari. Oggi supera i 50 trilioni di dollari, un aumento di quasi il 400% e più del doppio del PIL totale degli Stati Uniti. Apple Corp. da solo rappresenta $ 3 trilioni.

Tuttavia, con enormi carenze di manodopera, blocchi negli Stati Uniti e enormi interruzioni delle catene di approvvigionamento commerciali, in particolare dalla Cina, l’economia sta affondando e la falsa legge sulle “infrastrutture” del progetto Biden farà ben poco per ricostruire l’infrastruttura economica vitale delle autostrade, le frane per le piogge , impianti di trattamento delle acque e reti elettriche. Per milioni di americani, dopo il crollo immobiliare nel 2008, l’acquisto di azioni era la migliore speranza di reddito da pensione. La Fed sta pianificando un crollo del mercato azionario nel 2022, ma questa volta servirà a innescare una vera e propria Grande Depressione, peggiore di quella degli anni ’30,

Crack del dollaro

Il gioco del riacquisto di azioni

Negli ultimi quattro trimestri, le società dell’S&P 500 hanno riacquistato $ 742 miliardi di azioni proprie. È probabile che il quarto trimestre del 2021 registrerà un aumento record di tale cifra, poiché le aziende si affrettano a pompare le proprie azioni in previsione di una tassa Biden sui riacquisti di azioni societarie. Dall’inizio del 2012, le società dell’S&P 500 hanno riacquistato quasi $ 5,68 trilioni di azioni proprie. Non è un piccolo cambiamento. Lo slancio è così folle che nel bel mezzo di una decisione di Microsoft il mese scorso di riacquistare sempre più azioni, il CEO di Microsoft Satya Nadella si è sbarazzato di oltre il 50% delle sue azioni Microsoft in un giorno. . Ma le azioni si sono mosse a malapena perché la stessa Microsoft era impegnata a riacquistare azioni.

Questo mostra il livello artificiale di irrealtà nell’attuale mercato statunitense. Gli addetti ai lavori sanno che il mercato sta per crollare. Elon Musk di Tesla ha appena venduto 10 miliardi di dollari delle loro azioni, presumibilmente per pagare le tasse.

Per rendere il mercato azionario ancora più vulnerabile a un crollo del panico una volta che è chiaro che la Fed aumenterà i tassi di interesse, secondo i dati di ottobre c’è quasi $ 1 trilione di debiti a margine, un debito per coloro che acquistano azioni prendendo in prestito denaro da loro intermediari. Non appena inizierà un importante crollo del mercato, probabilmente all’inizio del 2022, i broker chiederanno il rimborso del loro debito marginale, noto come “margin call”. Questo a sua volta accelererà la vendita forzata per raccogliere fondi.

Una pausa?

Si discute molto su quando la Fed ridurrà i suoi acquisti di buoni del Tesoro USA e obbligazioni ipotecarie legate al governo. Questi acquisti sono stati enormi. Dall’inizio dell’isteria pandemica nel febbraio 2020, le disponibilità totali di tali titoli della Federal Reserve sono più che raddoppiate, da $ 3,8 trilioni a $ 8 trilioni alla fine di ottobre 2021. Ciò ha mantenuto i tassi dei mutui artificialmente bassi e ha alimentato il panico nell’acquisto di case, quando i cittadini si rendono conto che le tariffe basse stanno per finire. Quello che la Fed chiama “tapering”, riducendo a zero l’acquisto mensile di obbligazioni mentre aumenta i tassi di interesse chiave, un doppio smacco. è enorme,

Già a novembre la Fed ha iniziato a ridurre i suoi acquisti mensili di supporto al mercato. ” Alla luce degli ulteriori progressi sostanziali che l’economia ha compiuto verso gli obiettivi del Comitato di massima occupazione e stabilità dei prezzi “, ha affermato il FOMC. Ha annunciato che avrebbe ridotto l’importo degli acquisti di titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca a novembre e dicembre.

Sin dai tempi della guerra del Vietnam, sotto il presidente Lyndon Johnson, il governo degli Stati Uniti ha manipolato i dati sull’occupazione e l’inflazione per dipingere un quadro molto migliore di quello che esiste. L’economista privato John Williams di Shadow Government Statistics stima che il tasso di disoccupazione effettivo negli Stati Uniti, lontano dal 4,2% riportato a novembre, sia in realtà superiore al 24,8%. Come osserva Williams: “ L’aumento dell’inflazione riflette la creazione estrema di offerta di moneta, la spesa in deficit federale estrema e l’espansione del debito federale, le interruzioni della pandemia e la carenza di approvvigionamento; non riflette un’economia surriscaldata “. I deficit del bilancio federale sono al massimo storico di $ 3 trilioni all’anno e non c’è fine in vista.

L’aumento dei tassi in questa fase precaria sgretolerebbe il fragile sistema finanziario statunitense e globale, aprendo la strada a una crisi in cui i cittadini potrebbero cercare aiuto di emergenza sotto forma di valuta digitale e un grande reset. Va notato che tutti i principali crolli del mercato azionario negli Stati Uniti dall’ottobre 1929, compresi quelli del 2007-2008, sono stati il ​​risultato di azioni deliberate della Fed, mascherate con il pretesto di “contenere l’inflazione”. Questa volta i danni potrebbero essere notevoli.

A settembre, l’Istituto di finanza internazionale con sede a Washington ha stimato che i livelli di debito globale, che includono il debito di governi, famiglie, imprese e banche, è aumentato di $ 4,8 trilioni a $ 296 trilioni alla fine di giugno, $ 36 trilioni in più rispetto a prima della pandemia. Di questo totale, 92 trilioni di dollari sono dovuti a mercati emergenti come Turchia, Cina, India e Pakistan. L’aumento dei tassi di interesse scatenerà crisi di default in tutto il mondo poiché i mutuatari non sono in grado di rimborsare. Questa situazione è stata creata deliberatamente dalle banche centrali, guidate dalla Fed, sin dalla crisi del 2008 spingendo i tassi di interesse a zero o addirittura negativi. L’aumento dei tassi di interesse scatenerà crisi di default in tutto il mondo poiché i mutuatari non sono in grado di rimborsare. Questa situazione è stata creata deliberatamente dalle banche centrali, guidate dalla Fed, sin dalla crisi del 2008 spingendo i tassi di interesse a zero o addirittura negativi.



Fonte: https://journal-neo.org

Traduzione: Luciano Lago