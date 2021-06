La famigerata scuola di spionaggio di Londra che produce molti dei “migliori” giornalisti del mondo

di Alan Macleod*

LONDRA – In una ricerca precedente , MintPress News ha esplorato come un dipartimento universitario, il Dipartimento di studi sulla guerra del King’s College di Londra, funzioni come una scuola per spie.

Le loro posizioni di insegnamento sono occupate da attuali o ex funzionari della NATO, ufficiali dell’esercito e ufficiali dei servizi segreti per addestrare la prossima generazione di spie e ufficiali dei servizi segreti. Tuttavia, ora è possibile svelare quale sia il risultato ancora più preoccupante che il dipartimento produce: i giornalisti e presentatori del mainstream. Un numero spropositato di giornalisti, produttori e presentatori più influenti del mondo, che rappresentano molti dei più noti e rispettati volti mediatici, tra cui il New York Times, la CNN e la BBC, hanno imparato il loro mestiere nelle aule di questo dipartimento di Londra. Da questo fenomeno i dubbi (e le certezze) sui legami tra il quarto potere e le agenzie di sicurezza nazionale.

Scuola di sicurezza nazionale

Sembra che le agenzie di intelligence di tutto il mondo stiano iniziando ad apprezzare sempre di più gli agenti con un forte background accademico. Uno studio relativo ad un comunicato della CIA del 2009 descriveva quanto sia vantaggioso “usare le università come mezzo di formazione dell’intelligence” e scriveva che “l’esposizione a un ambiente accademico, come il dipartimento di studi sulla guerra del King’s College di Londra, può aggiungere diversi elementi che potrebbero essere difficili da fornire all’interno del sistema di governo”.

Il documento, scritto da due membri dello staff del King’s College, si vantava del fatto che la facoltà del dipartimento abbia “un’ampia e completa esperienza di intelligence”. Questa non era un’esagerazione. Gli attuali educatori del Dipartimento di studi sulla guerra includono l’ex segretario generale della NATO , l’ex ministro della Difesa del Regno Unito e ufficiali militari del Regno Unito, degli Stati Uniti e di altri paesi della NATO. “Apprezzo profondamente il lavoro che svolgono per formare ed educare i nostri futuri leader della sicurezza nazionale, molti dei quali sono in questo pubblico” , ha detto l’ allora Segretario alla Difesa degli Stati Uniti (ed ex direttore della CIA) Leon Panetta in un discorso nel 2013 Anche il King’s College di Londra ammette di avere diversi contratti in corso con lo stato britannico, incluso il Ministero della Difesa (MoD), ma si rifiuta di divulgare i dettagli di tali accordi.

Connessioni americane

Sebbene sia un’università britannica, il King’s College è fortemente commercializzato per gli studenti americani, attualmente ci sono solo 1.265 americani iscritti , che rappresentano circa il 4% del corpo studentesco. Molti laureati del Dipartimento di studi sulla guerra continuano a occupare posizioni di rilievo nei principali media americani. Andrew Carey, capo dell’ufficio di Gerusalemme della CNN, ad esempio, ha completato un master lì nel 2012. La copertura di Carey dell’ultimo attacco israeliano a Gaza ha caratterizzato le azioni dello stato dell’apartheid come “risposta” agli attacchi missilistici di Hamas, piuttosto che essere l’istigatore della violenza. Una nota interna trapelata che Carey, che lui ha inviato al suo staff il mese scorso al culmine del bombardamento, ha ordinato loro di includere sempre il fatto che il ministero della Sanità di Gaza è supervisionato da Hamas, per timore che i lettori inizino a credere ai resoconti ben documentati dei giorni di bombardamenti. “Dobbiamo essere trasparenti sul fatto che il ministero della Sanità di Gaza è gestito da Hamas. Di conseguenza, quando citiamo le ultime cifre sulle vittime e le attribuiamo al ministero della Sanità di Gaza, dobbiamo includere il fatto che è gestito da Hamas “, si legge nelle loro istruzioni.

Andrew Carey, CNN Gerusalemme



L’allievo del King’s College diventato capo dell’ufficio della CNN Gerusalemme Andrew Carey ha istruito i giornalisti su come coprire l’ultimo assalto israeliano a Gaza (distorcendo i fatti).

Una volta pubblicati, i suoi commenti hanno suscitato notevole indignazione. “Questa è una pagina direttamente dal manuale di Israele. Serve a giustificare l’attacco ai civili e alle strutture mediche “, ha affermato Dena Takruri, ospite e produttore principale di Al-Jazeera. Anche il New York Times , il quotidiano più influente degli Stati Uniti, ha impiegato ex studenti del Dipartimento di studi sulla guerra. Christiaan Triebert (MA, 2016), ad esempio, è una giornalista nel suo team di investigazioni visive. anche vinto un Premio Pulitzer per “Rivelazioni sulla Russia e le azioni aggressive di Vladimir Putin in paesi come la Siria e l’Europa”.

Assumere studenti delle scuole fantasma per attaccare la Russia sembra essere una tattica comune del Times , poiché ha impiegato anche Lincoln Pigman tra il 2016 e il 2018 nel suo ufficio di Mosca. Anche Josh Smith, corrispondente senior dell’influente agenzia di stampa Reuters ed ex corrispondente dall’Afghanistan, si è laureato presso il dipartimento in questione, così come Daniel Ford del Wall Street Journal . Tuttavia, probabilmente la figura mediatica più influente dell’università è Ruaridh Arrow. Arrow è stato un produttore di molti dei più grandi canali di notizie del Regno Unito, tra cui Channel 4 , Sky News e BBC , dove è stato redattore di servizi mondiali e produttore senior di Newsnight , il programma politico di punta della rete. Nel 2019, Arrow ha lasciato la BBC per diventare un produttore esecutivo per NBC News .

Ruaridh Arrow.

L’invasione britannica

Non sorprende che per un’università con sede a Londra, la principale destinazione giornalistica per i laureati del Dipartimento di studi sulla guerra sia il Regno Unito. In effetti, la BBC , la potente emittente di stato del paese, è piena di studenti di studi di guerra. Arif Ansari, capo delle notizie per la BBC Asian Network , ha completato un master in analisi della guerra civile siriana nel 2017 ed è stato presto selezionato per un programma di sviluppo della leadership, mettendolo a capo di un team di 25 giornalisti che coprono notizie principalmente orientate verso le comunità del Medio Oriente e dell’Asia meridionale in Gran Bretagna.

Molti dipendenti della BBC iniziano a studiare da King anni dopo che le loro carriere sono già decollate e bilanciano la loro vita professionale con la ricerca di nuove qualifiche. Ahmed Zaki , giornalista televisivo di alto livello alla BBC Global News , ha iniziato il suo master sei anni dopo aver iniziato alla BBC . Nel frattempo, Ian MacWilliam , che ha trascorso dieci anni alla BBC World Service , la trasmissione di notizie mondiale ufficiale del paese specializzata in regioni sensibili come la Russia, l’Afghanistan e l’Asia centrale, ha deciso di studiare alla King’s più di 30 anni dopo aver completato il tuo primo titolo. Un altro influente alunno di War Studies in World Service è Aliaume Leroy, produttore dal suo programma Africa Eye.

Anche la nota conduttrice della BBC News Sophie Long si è laureata al dipartimento e ha lavorato per Reuters e ITN prima di entrare nell’emittente statale. “È un segreto di Pulcinella che il Dipartimento di Studi sulla Guerra al King’s College di Londra funzioni come l’ultima scuola per i securocrati anglo-americani. Quindi forse non è una sorpresa che i laureati dei loro vari corsi militari e di intelligence entrino anche in un mondo di giornalismo aziendale che esiste per mascherare i messaggi di queste stesse agenzie di “sicurezza”. ”

Matt Kennard , giornalista investigativo per Declassified UK che ha precedentemente esposto i legami dell’università con lo stato britannico, ha dichiarato a MintPress: “Tuttavia, è un pericolo reale e presente per la democrazia. L’imprimatur dell’università conferisce alla ricerca del dipartimento la patina dell’indipendenza mentre in realtà funziona come il braccio di ricerca non ufficiale del ministero della Difesa del Regno Unito “, ha aggiunto. Lo scrittore israeliano e alunno del King’s College, Neri Zilber è firmato da molti dei principali media.

Il Dipartimento di studi sulla guerra forma anche molti giornalisti e commentatori internazionali, tra cui Nicholas Stuart del Canberra Times (Australia); La scrittrice pakistana Ayesha Siddiqa , il cui lavoro può essere trovato su The New York Times , Al-Jazeera , The Hindu e molti altri punti vendita; e lo scrittore israeliano Neri Zilber , collaboratore di The Daily Beast , The Guardian , Foreign Policy e Politico.

Di cosa si tratta?

Perché così tante figure influenti nei nostri media sono ospitate in un dipartimento ben noto per i suoi collegamenti con il potere statale, perché i suoi membri di facoltà sono militari attivi o ex funzionari governativi e per produrre spie e agenti per varie agenzie di tre livelli ?Il punto non è sostenere che questi giornalisti siano tutti agenti segreti occulti portatori di documenti: non lo sono.

Piuttosto, è per evidenziare i legami allarmanti e stretti tra i servizi di sicurezza nazionale e il quarto potere su cui contiamo per controllare il loro potere e ritenerli responsabili. I giornalisti formati in questo tipo di ambiente hanno molte più probabilità di vedere il mondo allo stesso modo dei loro insegnanti. E forse sarebbero meno propensi a sfidare il potere statale quando verificano i funzionari che stanno esaminando erano i loro compagni di classe i loro insegnanti. Domande come questa abbondano quando esiste un tale fenomeno: perché così tanti giornalisti scelgono di studiare in questo particolare dipartimento e perché così tanti continuano ad essere così influenti?

I futuri corrispondenti vengono esaminati dalle forze dell’ordine, con o senza che tu lo sappia? Quanto sono indipendenti? Ripeteranno semplicemente i punti di discussione della narrativa propagandistica degli stati britannici e americani ? Come si comportano le pubblicazioni del Dipartimento di studi sulla guerra? Sulla questione del controllo dei precedenti, la BBC ha ammesso che, almeno fino agli anni ’90, ha cospirato con l’agenzia di spionaggio nazionale MI5 per assicurarsi che le persone con tendenze di sinistra e/o pacifiste, o opinioni critiche nei confronti della politica estera e dell’impero britannico fossero segretamente bloccate dal reclutamento.

Alla domanda se questa politica sia ancora in vigore, l’emittente ha rifiutato di commentare, citando “problemi di sicurezza”, una risposta che difficilmente rassicurerà gli scettici. “Anche se trovo molto interessante che una singola istituzione accademica possa svolgere un ruolo così importante nel reclutare intellettuali attivisti per il sistema e consegnarli ai media, non è così sorprendente”, afferma Oliver Boyd-Barrett, MintPress , aggiungendo:

Le istituzioni d’élite in passato e certamente ancora oggi sono state importanti campi di gioco per i servizi di intelligence. La storia del moderno stato-nazione in generale, non solo degli Stati Uniti, sembra suggerire che l’unità nazionale – e quindi la sicurezza dell’élite – è vista dalle élite come realizzabile solo attraverso un’attenta gestione e, spesso, la soppressione o la diversione del dissenso (oltre che la manipolazione dei media). In generale, a questo vengono dedicate molte più risorse di quanto molti cittadini, abituati alla propaganda democratica, si rendano conto.

I Bellingcat Boys

Sebbene i giornalisti sopra elencati non siano fantasmi, alcune altre figure del Dipartimento di studi sulla guerra che lavorano nel giornalismo potrebbero essere descritte come tali, in particolare quelle che circondano l’influente e sempre più famoso sito web investigativo Bellingcat . Cameron Colquhoun, ad esempio, ha trascorso quasi un decennio al GCHQ, la versione britannica della NSA, dove era un analista senior che gestiva operazioni informatiche e antiterrorismo. Si è laureato al King’s College di Londra e al Dipartimento di Stato. Questo background non è rivelato nel suo profilo Bellingcat , che lo descrive semplicemente come amministratore delegato di una società di intelligence privata che “conduce ricerca etica” per clienti in tutto il mondo. L’investigatore principale di Bellingcat , Nick Waters, ha trascorso quattro anni come ufficiale dell’esercito britannico, compreso un tour in Afghanistan, dove ha promosso gli obiettivi dello stato britannico nella regione. Successivamente, si unì al Dipartimento di studi sulla guerra e Bellingcat . Per molto tempo, il fondatore di Bellingcat, Eliot Higgins, ha respinto le accuse secondo cui la sua organizzazione sarebbe stata finanziata dal National Endowment for Democracy (NED) del governo degli Stati Uniti. Un’organizzazione controllata dalla CIA , definendo questo come un ridicolo “complotto”. Tuttavia, nel 2017, ha ammesso che era vero.

Un anno dopo, Higgins si unì al Dipartimento di studi sulla guerra come ricercatore in visita associato. Tra il 2016 e il 2019 è stato anche membro anziano del Consiglio Atlantico, il cervello dietro l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). https://twitter.com/EliotHiggins/status/828554441485869056

La storia dei Bellingcat Boy,s esperti in provocazioni e spionaggio

Sembra che Higgins abbia usato il dipartimento dell’università come terreno di reclutamento, commissionando ad altri laureati in studi di guerra, come Jacob Beeders e il già citato Christiaan Triebert e Aliaume Leroy, di scrivere per il suo sito. Bellingcat è molto rispettato dalla CIA. “Non voglio essere troppo drammatico, ma amiamo [ Bellingcat ]”, ha detto Marc Polymeropoulos, ex vice capo delle operazioni dell’agenzia per l’Europa e l’Eurasia. Altri funzionari hanno spiegato che Bellingcat potrebbe essere utilizzato per esternalizzare e legittimare punti di propaganda anti-russi. “Il più grande valore di Bellingcat è che poi possiamo andare dai russi e dire loro ‘ eccolo ‘ [quando chiedono prove]”, ha aggiunto il l’ex capo della stazione della CIA Daniel Hoffman.

Belling catturato

Una recente indagine di Mint Press ha esplorato il modo in cui Bellingcat agisce per mascherare le questioni del dibattito sullo stato della sicurezza nazionale agli occhi del pubblico con il pretesto di essere giornalisti investigativi neutrali. Documenti trapelati di recente mostrano come Bellingcat, Reuterse la BBC abbiano segretamente collaborato con il Foreign and Commonwealth Office (FCO) del Regno Unito per minare il Cremlino e promuovere il cambio di regime a Mosca. Ciò includeva la formazione di giornalisti e la promozione di mezzi di comunicazione esplicitamente anti-russi nell’Europa orientale.

Sfortunatamente, ha osservato l’FCO, Bellingcat era stato “un po’ screditato” poiché diffondeva costantemente disinformazione ed era disposto a produrre rapporti per chiunque avesse denaro. Tuttavia, una nuova proposta al Parlamento europeo pubblicata il mese scorso raccomandava di assumere Bellingcat per aiutare a produrre rapporti che costituiscono la base per punire la Russia per espellere le organizzazioni internazionali e per “contribuire a trasformare la Russia in una democrazia”. In altre parole, rovesciare il governo di Vladimir Putin.

Un nesso giornalistico accademico

Anche il Dipartimento di studi sulla guerra fa parte di questo gruppo pro-NATO e anti-Russia. Oltre a impiegare soldati, spie e funzionari governativi, pubblica rapporti influenti che consigliano i governi occidentali sulla politica estera e di difesa. Ad esempio, uno studio intitolato “Direzione strategica futura della NATO” avverte che gli Stati membri dovrebbero aumentare i loro budget militari e consentire lo stoccaggio delle armi nucleari statunitensi nei loro paesi, “condividendo così l’onere”. Ha anche raccomandato che la NATO raddoppi il suo impegno per opporsi alla Russia, avvertendo che ha urgente bisogno di formare una “politica coerente” sulla minaccia cinese.

Altri rapporti da Gli studi di guerra affermano che la Russia sta conducendo una “guerra dell’informazione e della psicologia” attraverso i suoi canali statali RT e Sputnik, e consigliano che l’Occidente dovrebbe usare i suoi mezzi tecnici per impedire ai suoi cittadini di consumare questa propaganda straniera. Anche gli accademici del King’s College di Londra si sono rivelati cruciali nel tenere in prigione l’editore dissidente Julian Assange. Uno psichiatra che ha lavorato con il dipartimento di War Studies ha testimoniato in tribunale che l’australiano soffriva solo di depressione “moderata” e che il suo rischio di suicidio era “gestibile”, e ha concluso che estradarlo negli Stati Uniti “non sarebbe ingiusto”.

Come scoperto Nella ricerca di Matt Kennard, il Ministero della Difesa britannico aveva fornito 2,2 milioni di sterline (3,1 milioni di dollari) in finanziamenti all’istituto in cui lavorava (sebbene lo psichiatra in questione sostenesse che il suo lavoro non era stato finanziato direttamente dal Ministero della difesa). Il King’s College London commercializza il dipartimento di War Studies sia per gli studenti laureati che per quelli universitari come trampolino di lancio per una carriera nel giornalismo. Nella sua “carriera” per il master in studi di guerra, sezione li dice astudenti interessati che “i laureati continuano a lavorare per ONG, FCO, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, NATO, ONU o perseguono carriere nel giornalismo, nella finanza, nel mondo accademico, nei servizi diplomatici, nelle forze armate e altro”. Inoltre, agli studenti universitari viene detto che:

Acquisirai una comprensione profonda e sofisticata della guerra e delle relazioni internazionali, come materie degne di studio e come preparazione intellettuale per la più ampia gamma possibile di opzioni di carriera, anche nel governo, nel giornalismo, nella ricerca e nelle organizzazioni umanitarie e internazionali.

Corsi come “Nuove guerre, nuovi media, nuovo giornalismo” fondono giornalismo e intelligence e sono supervisionati da accademici di studi di guerra. Forse non sorprende che il dipartimento abbia insegnato a molti politici influenti, compresi capi di stato stranieri e membri del parlamento britannico. Ma almeno c’è una notevole sovrapposizione tra i campi della politica di difesa e della politica. Il fatto che lo stesso dipartimento che forma i massimi funzionari statali e gli agenti delle agenzie segrete sia anche il luogo che produce molti dei giornalisti di cuici fidiamo per confrontarsi con quei funzionari e tenerli sotto controllo è seriamente problematico.

Un malsano rispetto per l’autorità

Sfortunatamente, invece di sfidare il potere, molti media moderni amplificano il loro messaggio senza critiche. Funzionari statali e funzionari dell’intelligence sono tra le fonti meno affidabili, giornalisticamente parlando. Tuttavia, molte delle più grandi storie degli ultimi anni si sono basate esclusivamente su voci di funzionari che non avrebbero mai messo il loro nome sulle loro affermazioni. Il livello di credulità che i giornalisti moderni hanno nei confronti dei potenti è stato riassunto dall’ex corrispondente della CNN dalla Casa Bianca Michelle Kosinski, che ha dichiarato il mese scorso che:

Come giornalista americano, non ti aspetti mai:

Lascia che il tuo governo ti mentisca ripetutamente Che il tuo governo nasconda informazioni che il pubblico ha il diritto di conoscere Chiedi al tuo governo di spiare le tue comunicazioni

Sfortunatamente, la credulità si estende alla collaborazione diretta con l’intelligenza. Le e-mail trapelate mostrano che il reporter per la sicurezza nazionale del Los Angeles Times Ken Dilanian ha inviato i suoi articoli direttamente alla CIA per la modifica prima che fossero pubblicati. Tuttavia, lungi dal danneggiare la sua carriera, Dilanian è ora un corrispondente che si occupa di questioni di sicurezza nazionale per NBC News.. Boyd-Barrett ha affermato che i governi dipendono “dall’aiuto di media mainstream penetrati, collusi e docili che negli ultimi tempi – e nel contesto della massiccia confusione sulle vere e presunte campagne di disinformazione su Internet – sembrano guardiani sempre più fastidiosi. contro il diritto del pubblico di sapere la verità. “

Negli ultimi anni, anche gli organi di sicurezza nazionale hanno aumentato la loro influenza sui giganti dei social media. Nel 2018, Facebook e il Consiglio Atlantico hanno stretto una partnership in base alla quale il gigante della Silicon Valley ha parzialmente esternalizzato il controllo delle notizie dei suoi 2.800 milioni di utenti al Digital Forensics Lab del Consiglio, presumibilmente per aiutare a fermare la diffusione di notizie false online. Il risultato, tuttavia, è stata la promozione di media aziendali “fidati” come Fox News e CNN e la penalizzazione di fonti indipendenti e alternative, che hanno visto precipitare il loro traffico. All’inizio di quest’anno, anche Facebook Ha assunto a Ben Nimmo, ex addetto stampa della NATO e della corrente dei principali membri del Consiglio Atlantico, per essere il suo capo dell’intelligence. Il Policy Director Reddit è anche un ex funzionario del Consiglio Atlantico. Nel frattempo, nel 2019, un alto dirigente di Twitter per la regione del Medio Oriente è stato smascherato come ufficiale in servizio attivo nella 77a brigata dell’esercito britannico, la sua unità dedicata alla guerra online e alle operazioni psicologiche. La cosa più notevole di questo evento è stata la quasi totale mancanza di attenzione che ha ricevuto dalla stampa mainstream. Venendo in un momento in cui l’interferenza straniera online era forse la storia numero uno che dominava il ciclo delle notizie, solo uno dei principali sbocchi, Newsweek., l’ ha menzionato . Inoltre, il giornalista che ha coperto la storia ha lasciato il suo lavoro poche settimane dopo, citando una censura soffocante dall’alto e una cultura di deferenza per gli interessi di sicurezza nazionale.