Il deputato della Duma di Stato Sheremet ha ricordato alla Marina degli Stati Uniti che non è sicuro scherzare nel Mar Nero

SIMFEROPOL, 7 novembre – RIA Novosti. Il deputato della Duma di Stato della regione della Crimea, Mikhail Sheremet, ha affermato che gli Stati Uniti non devono “comportarsi male” e testare la forza del passaggio delle navi russe attraverso le loro acque territoriali vicino alla costa della Crimea.

La USS Porter, armata di missili da crociera, e la nave comando Mount Whitney della US Navy, si trovano nel Mar Nero . Le forze e i mezzi della flotta russa del Mar Nero hanno iniziato a controllare le loro azioni.

“Non consigliamo alle navi americane di seguire le orme del cacciatorpediniere britannico e violare i confini delle nostre acque territoriali al largo della costa della Crimea, cercando di mostrare sostegno all’Ucraina. È assolutamente pericoloso comportarsi male vicino ai nostri confini. Non dovreste torcere le onde vicino a barili di polvere”, ha detto Sheremet.

Secondo lui ogni tentativo di provocazione “sarà stroncato sul nascere”.

“La Russia non è interessata ai conflitti. Sosteniamo sempre il dialogo. Nessun problema o vertenza può essere risolto con mezzi militari. È meglio esprimere tutte le tue rivendicazioni al tavolo dei negoziati e non con mezzi armati. Usiamo le nostre armi esclusivamente per difesa e tutela”, ha sottolineato il deputato…

Commentando le visite in corso di navi da guerra americane, tra cui un cacciatorpediniere missilistico guidato, nel Mar Nero, il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, ha osservato che l’esercito russo era ben consapevole che tali navi “hanno a bordo sistemi d’arma di precisione a lungo raggio” e non sono state schierate vicino alle coste della Russia “per una crociera turistica”.

Parlando con i media russi, il ministro ha affermato che l’esercito nazionale stava monitorando da vicino tutte queste missioni e presumeva che “in qualsiasi momento, qualsiasi provocazione fosse possibile” citando un “recente incidente con una nave britannica”.

Navi russe nel Mar Nero

Alla fine di giugno, il cacciatorpediniere britannico Defender ha attraversato il confine russo nei pressi di Capo Fiolent (Crimea). La nave di frontiera russa, dopo ripetuti avvertimenti, aveva sparato colpi di avvertimento e il caccia Su-24M aveva sparato bombardamenti di avvertimento lungo il percorso del cacciatorpediniere. Il Ministero della Difesa britannico e la Cancelleria del governo avevano affermato che il cacciatorpediniere non era stato colpito e non si trovava nelle acque territoriali russe.

Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la provocazione con la partecipazione di Defender subito dopo il vertice Russia-Usa è stata intrapresa per mostrare la mancanza di rispetto dell’Occidente per la scelta del popolo di Crimea. Ha notato che non solo gli inglesi, ma anche gli americani hanno partecipato a questa provocazione nel Mar Nero: i loro aerei da ricognizione hanno cercato di registrare le azioni di risposta dell’esercito russo.

Il presidente ha notato che lo sviluppo militare del territorio della vicina Ucraina suscita profonda preoccupazione per la Russia – questo riguarda i reali interessi vitali del paese e del popolo.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov