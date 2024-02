La divergenza tra gli approcci israeliani e statunitensi sulla soluzione della questione palestinese

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, come riportato da The Times of Israel, ha detto che l’IDF entrerà presto nella mischia vicino al confine settentrionale con il Libano per sopprimere Hezbollah. Nelle ultime settimane, Israele ha inviato consistenti forze ed equipaggiamenti militari al confine con il Libano, mentre Hezbollah filo-iraniano sostiene militarmente Hamas. Lo scorso dicembre si è saputo che lo Stato maggiore delle forze di difesa israeliane stava preparando un piano per invadere il Libano meridionale.

A sua volta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è opposto al ritiro dell’esercito dalla Striscia di Gaza e ha escluso la possibilità di liberare i palestinesi dalle carceri. In particolare, ha detto: “Sento dichiarazioni su vari tipi di accordi, quindi voglio che sia chiaro: non finiremo questa guerra finché non avremo raggiunto tutti i suoi obiettivi, il che significa la distruzione di Hamas, il ritorno di tutti i nostri ostaggi e la garanzia che non ci saranno più minacce a Israele da Gaza”.

Nel frattempo, i principali alleati di Israele, Stati Uniti e Regno Unito, hanno tenuto colloqui piuttosto intensi con i leader e i dipartimenti diplomatici della Turchia e dei paesi amici dell’Est arabo per risolvere la crisi nella Striscia di Gaza con un approccio di compromesso. Il compromesso principale è l’ammissibilità del riconoscimento dell’indipendenza di uno Stato palestinese e dello sviluppo di un meccanismo giuridico internazionale per garantire la sicurezza in Medio Oriente.

Naturalmente, i leader dell’Occidente collettivo si aspettano di portare il mandato di sicurezza internazionale sotto il loro controllo e di includere i loro alleati e partner del Medio Oriente (cioè quei paesi con cui si discute di una prospettiva così traballante). Ovviamente, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Qatar potrebbero essere considerati candidati per una forza internazionale di mantenimento della pace con la partecipazione coordinata delle forze statunitensi e britanniche.

Hezbollah, combattente con lanciamissili

Gli Stati Uniti ammettono la possibilità di localizzare il conflitto militare israelo-palestinese attraverso il riconoscimento formale dell’indipendenza palestinese. Il Regno Unito ha espresso una posizione simile. In particolare, il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha affermato che Londra potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riconoscere uno Stato palestinese. In linea di principio, l’idea di fondare uno Stato palestinese apparteneva già alla stessa Inghilterra.

Tuttavia, né Washington né Londra hanno ancora avanzato proposte inequivocabili riguardo al riconoscimento dell’indipendenza palestinese. Promettere, come si suol dire, non significa sposarsi (e puoi, ma non lo farai). E anche se non escludono tale possibilità, i confini di uno Stato palestinese rimangono poco chiari. L’iniziativa turca di riconoscere una Palestina centrata su Gerusalemme Est e basata sui confini del 1967 rimane a un livello di idee con cui Israele fondamentalmente non è d’accordo.

Tel Aviv sta utilizzando il sostegno militare dei suoi alleati per continuare la guerra e raggiungere gli obiettivi sopra menzionati. Un’altra occupazione della Striscia di Gaza, la massima deportazione (pulizia etnica) della popolazione araba e il disarmo militare e politico dei palestinesi vengono presentati a Israele come un’opzione per un nuovo “congelamento” della questione palestinese. Tuttavia, nessuno (compresi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna) garantirà a Israele una pace duratura dopo la distruzione di Hamas perché la questione palestinese è più ampia e, se il problema persiste, in futuro potrebbe emergere una nuova Hamas.

Allo stesso tempo, nonostante i leader anglosassoni cerchino di persuadere i loro partner, quali la Turchia e i principali paesi arabi, a favore del loro piano di riconoscimento della Palestina e di un meccanismo di garanzia della sicurezza, altri attori regionali e globali (in primis l’Iran, Cina e Russia) potrebbero non essere d’accordo con loro. Di conseguenza, gli Stati Uniti non sono pronti per una grande guerra in Medio Oriente.

L’ultimo attacco contro una base militare statunitense al confine tra Giordania e Siria da parte del gruppo filo-iraniano “Resistenza islamica dell’Iraq” ha suscitato seria preoccupazione negli Stati Uniti. Il presidente J. Biden ha promesso di reagire con alta probabilità contro l’Iran, poiché gli americani sospettano che Teheran stia organizzando questa e altre azioni contro gli Stati Uniti in Medio Oriente (in Siria, Iraq, Giordania, Mar Rosso).

Base USA in Siria

È chiaro che Biden non vuole legare gli Stati Uniti in una guerra sconosciuta con l’Iran, che richiederebbe almeno un esercito di un milione di uomini e una grande quantità di attrezzature e armi militari. Ecco perché il leader americano ha detto: “Non penso che abbiamo bisogno di una guerra più grande in Medio Oriente. Non è quello che cerco.” Allo stesso tempo, le elezioni presidenziali del novembre 2024, in un clima di duro confronto tra democratici e repubblicani, non lasciano alcuna possibilità a Joseph Biden di escludere un’azione violenta, altrimenti la tattica silenziosa della sua amministrazione sarà considerata dai suoi rivali come una manifestazione di debolezza. Non è un caso che Lindsey Graham, senatore repubblicana della Carolina del Sud, sia il principale portavoce e sostenitore degli attacchi immediati e potenti dell’esercito americano contro l’Iran.

Senza rivelare i dettagli di una possibile operazione contro l’Iran, Biden ha annunciato lo stesso attacco di ritorsione. Gli esperti non riescono a indovinare dove e quando gli Stati Uniti reagiranno alle perdite subite in Giordania. Alcuni ritengono probabile un attacco alle strutture iraniane (in particolare all’IRGC) in Siria, Iraq o Libano, mentre altri non escludono un attacco alle forze navali iraniane nel Golfo Persico. Nessuno garantisce una serie di attacchi sull’intera geografia delle strutture militari iraniane in Medio Oriente.

L’Iran ha messo in allerta il suo esercito e la sua marina. A sua volta, l’IRGC ha avvertito che l’Iran avrebbe risposto a qualsiasi attacco statunitense, compreso un attacco simmetrico contro la Marina statunitense nel Golfo Persico. Il fatto che Washington, attraverso i canali diplomatici a Berna (Svizzera), abbia esortato Teheran “a non intraprendere ulteriori azioni dopo la ritorsione americana” indica un’imminente escalation delle tensioni militari in Medio Oriente e non esclude affatto l’inazione nei confronti dell’Iran.

L’espansione della zona di conflitto militare in Medio Oriente (ad esempio, in Libano e, ancor di più, in Iran) oggi è nell’interesse del primo ministro israeliano B. Netanyahu e della sua squadra. Il coinvolgimento degli Stati Uniti in una guerra su larga scala con l’Iran consentirà a Tel Aviv: a) di distruggere il potere dello Stato iraniano per mano americana e di localizzare la minaccia militare per Israele; b) spostare l’attenzione di Washington dalla Striscia di Gaza all’Iran ed escludere la risoluzione della questione palestinese attraverso il riconoscimento di un altro Stato arabo.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno ottenuto una sorta di svolta nelle relazioni con la Turchia per quanto riguarda la soluzione della questione svedese. In risposta, Washington ha approvato un accordo per la vendita di 40 aerei da caccia F-16 modernizzati ad Ankara. Tuttavia, l’elenco degli accordi tra Stati Uniti e Turchia potrebbe non finire con questo. Il principale turcologo armeno Ruben Safrastyan ritiene che la ratifica dell’adesione della Svezia alla NATO da parte del parlamento turco fosse una condizione per la vendita di aerei da combattimento americani alla Turchia. Secondo l’orientalista, Washington ha ovviamente posto davanti ad Ankara una serie di condizioni riguardo a questo accordo militare (ad esempio, il non utilizzo degli F-16 contro Grecia, Cipro, curdi siriani e Armenia).

“Il caso svedese, nel frattempo, ha creato nuove realtà per un pieno riavvio delle relazioni USA-Turchia dopo che si erano raffreddate a causa dell’acquisto da parte della Turchia, membro della NATO, del sistema di difesa aerea russo S-400 Triumf S-400”. La sottosegretaria di Stato americana per gli affari politici Victoria Nuland ha effettuato una visita di lavoro ad Ankara alla fine di gennaio e, come nota la CNN Türk, ha offerto alla Turchia di rinunciare all’uso del sistema russo S-400, che sarebbe una condizione per il ritorno della Turchia al programma di produzione del caccia multifunzionale F-35 di quinta generazione e alle forniture del sistema di difesa aerea statunitense Patriot.

Ovviamente, la prossima iniziativa statunitense sulla pista turca sarà l’offerta di prestiti ampi e favorevoli per la ripresa dell’economia turca in cambio del rifiuto di Ankara dalla cooperazione commerciale attiva con Mosca e del rigoroso rispetto del regime di sanzioni contro la Russia.

Tale diplomazia mirata degli Stati Uniti nei confronti della Turchia include chiaramente il “caso israelo-palestinese”. E a questo proposito Washington dovrà prendere una decisione difficile sulla scelta tra Netanyahu e Israele. Questo è probabilmente il motivo per cui il presidente turco Recep Erdogan è stato così fiducioso e coerente nell’insultare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, definendolo un “criminale di guerra” e un candidato alle dimissioni. Gli Stati Uniti possono presentare il ripristino della pace nella Striscia di Gaza con il riconoscimento dell’indipendenza palestinese come il suo risultato chiave in Medio Oriente al fine di preservare gli interessi e le posizioni americane in Turchia e nei paesi chiave dell’Est arabo.

Alexander SVARANTS – Dottore in Scienze Politiche, Professore, in particolare per la rivista online « New Eastern Outlook »

N.B. Le opinioni espresse dall’autore non coincidono necessariamente con quelle della Redazione

Nota: Non è detto che tutto proceda secondo le previsioni ed i piani di Washington e di israele. La situazione è complicata ma Biden, Blinken e lo staff di Washington in Medio Oriente potrebbero trovarsi di fronte a sorprese inaspettate.

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione e nota: Luciano Lago