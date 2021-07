La dittatura macronista trema

di Claude Janvier (*)

Sabato 17 luglio 2021 : più di 250.000 persone in piazza in Francia. A Parigi, più di 150.000 persone hanno marciato dal Consiglio di Stato al Ministero della Salute, sotto l’egida di Florian Philippot, presidente del movimento “Les Patriotes”, con cui mi congratulo personalmente per la sua lunga lotta contro l’oppressione. Nicolas Dupont-Aignan vice, Francis Lalanne – un artista impegnato -, Maître Fabrice Di Vizio, Richard Boutry (1) , gilet gialli, informatori e i tanti collettivi (2) tutti denunciando la disastrosa gestione dello Stato contro il Covid-19. Giorno memorabile.

Nessuna violenza, nessun caos, nessuna distruzione, solo buon umore e fratellanza. Quali che siano i colori politici, tutti uniti contro il pass sanitario imposto. Vaccinati, non vaccinati, tutti uniti contro il terrorismo sanitario virale. Essendo stato presente, posso certificarlo e documentarlo.

Nessuna finestra saccheggiata. Impossibile trasformare le immagini delle finestre rotte con i teppisti che si danno a i saccheggi a loro piacimento, per screditare il movimento. Non è BFM TV ?

Tuttavia fortunatamente la pagina bianca viene salvata dall’inevitabile Christophe Castaner. L’hai dimenticato? L’ex ministro dell’Interno. Colui che in 1 anno, 8 mesi e 20 giorni, si è reso responsabile della sanguinosa repressione delle manifestazioni dei gilet gialli. Ricorda: 13 morti, 27 feriti, mani strappate, oltre 150 feriti gravi, oltre 2.000 feriti. Che curriculum!

Essendo presidente del gruppo LREM all’Assemblea nazionale, ha appena scritto all’amico Richard Ferrand, presidente dell’istituzione un tempo democratica, affinché quest’ultimo chieda alla procura di Parigi di avviare un procedimento contro Martine Wonner. Tra presidenti, dobbiamo sostenerci a vicenda…

Manifestazioni di protesta in Francia

Il reato in questione ? Una frase di Martine Wonner su quanto fosse necessario invadere gli uffici dei deputati. Solo che dobbiamo contestualizzare la frase: “…Non accetteremo mai questa dittatura”. Dobbiamo rifiutare la segregazione tra vaccinati e non vaccinati, dobbiamo rifiutare lo stigma ” , ha lanciato alla piattaforma montata vicino al ministero della Salute… “. “…Andate alla sede dei parlamentari, andate a invadere i loro uffici per dire che non siete d’accordo… ” Huffpost 17 luglio 2021: Manifestazione a Parigi contro il pass sanitario: lo slittamento di Martine Wonner. (3)

Martine Wonner rifiuta la segregazione tra vaccinati e non vaccinati così come lo stigma, e non posso che congratularmi con lei per questa posizione che condivido senza riserve.

Ma l’occasione era troppo buona per Castaner per farsi avanti per difendere la sua poltrona eiettabile. Da parte mia, non ho percepito la sua sentenza come un incitamento all’odio, ma piuttosto un incitamento a comunicare con il suo vice, per ricevere una risposta alla sua richiesta. Cosa che è gentilezza elementare.

Perché dobbiamo ammettere che quando si tratta di comunicazione, i nostri cari deputati che, vi ricordo, vi rappresentano, non rispondono quasi mai alle e-mail. A parte la risposta automatica: “L’ abbiamo ricevuto e ti risponderemo al più presto …”, è un deserto totale di reazioni. È noioso, soprattutto da parte dei funzionari eletti che dovrebbero ascoltare i cittadini.

In ogni caso, lo sfogo parlamentare contro Martine Wonner così come la copertura mediatica avvenuta meno di 24 ore dopo il suo discorso lascia sognare. Per una domenica i politici e i media mettono il turbo.

Qualche frase di un deputato e il potere vacilla. Così fragili sono le dittature. Continuiamo a spingere e a mostrare i nostri disaccordi con il pass sanitario e la vaccinazione obbligatoria, e vedremo la fine dell’oppressione. Non ci arrenderemo.

Note:

1-Richard Boutry lancia La Une TV: launetv.com

2-Togli le maschere. Xavier Legay: https://baslesmasques.com/p/qui-sommes-nous , Reazione 19: Master Brusa: https://reinfocovid.fr/ . Complimenti anche a tutti gli informatori che erano presenti.

3-news.yahoo.com/manifestation-paris-contre-pass , sputniknews.com/castaner-souhaite-saisir-la-justice-apres-les-propos-de-la-deputee-wonner-contre-le-pass-sanitaire

4-*Coautore con Jean-Loup Izambert del libro “ Il virus e il presidente ”. Edizione IS

Traduzione: Gerard Trousson

Fonte: Rete Internazionale