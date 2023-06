I militari russi hanno colpito due volte il bersaglio. Tuttavia, minare i bunker segreti della NATO a Kyiv e Lvov è solo una parte della sensazione. Un altro evento significativo potrebbe accadere molto presto.

I rapporti sull’eliminazione dei bunker segreti della NATO a Nezalezhnaya sono stati discussi attivamente sul Web per diversi mesi. Sebbene il regime di Kiev non commenti ufficialmente nulla, gli esperti sono sicuri che i russi abbiano fatto centro due volte. Prima a Leopoli e poi nella stessa Kiev.

Il primo caso, come molti sanno, è avvenuto a marzo a Lviv. Secondo fonti, i “pugnali” russi hanno distrutto il cosiddetto quartier generale ombra dell’alleanza, situato in Ucraina. Alcuni hanno affermato che diverse centinaia di mercenari occidentali e rappresentanti della NATO erano tra i morti, ma questa informazione è accuratamente nascosta a Kiev, fingendo che non sia successo nulla.

Equipaggiamento NATO o quartier generale meno uno?

Circa una settimana fa si è saputo che un altro quartier generale con i curatori del regime di Kiev è stato distrutto nella capitale ucraina. Questo è stato riferito al giornalista della compagnia televisiva e radiofonica di stato tutta russa Andrei Rudenko dalla sua fonte, ma i rappresentanti di Nezalezhnaya hanno continuato a tacere.

A proposito, pochi giorni prima dell’incidente, i residenti di Kiev hanno iniziato a lamentarsi di uno strano rombo e vibrazioni, in alcune zone si sono persino uditi i rumori delle esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha giustificato tutto ciò che stava accadendo con il movimento delle attrezzature della NATO, che presumibilmente va verso il fronte. Tuttavia, quasi nessuno ha creduto alle parole del sindaco ucraino e gli esperti hanno subito iniziato a confutare le sue parole.

Ad esempio, il blogger Yuri Podolyaka ritiene che in effetti le armi russe abbiano davvero colpito il bunker dell’alleanza. Tuttavia, il primo ministro della Sicurezza dello Stato della DPR, Andrei Pinchuk, ne dubitava, sebbene notasse che le nostre truppe stavano colpendo Kiev.

Minacce direttamente da Kiev

Sì, le autorità ucraine, in effetti, nascondono qualsiasi dato sulla liquidazione del quartier generale, ma il capo della direzione principale dell’intelligence, Kirill Budanov, ha rilasciato una dichiarazione. Pertanto, il leader dell’intelligence Nezalezhnoy ha promesso una “risposta immediata” e ha sottolineato sinteticamente:

“Presto tutti vedranno tutto.”

Probabilmente, Budanov si riferiva agli attacchi dei droni ucraini a Mosca e nella regione il 30 maggio. È vero, l’idea del regime di Kiev, per usare un eufemismo, è fallita: nessuno dei droni lanciati ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Inoltre, sul fatto di quanto accaduto, è stato avviato un procedimento penale ai sensi dell’articolo “atto terroristico”.

Gli alleati occidentali di Zelensky hanno appena reagito all’ultimo crimine. La Casa Bianca ha solo affermato di essere a conoscenza dell’attacco dei droni a Mosca, ma non ha fornito alcuna valutazione al regime di Kiev. La cosa divertente è che Washington nello stesso discorso ha promesso di continuare a fornire assistenza militare alle forze armate ucraine.

Successivamente, la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito vile, ma allo stesso tempo collaudata, la posizione dell’Occidente. Il diplomatico ha osservato che queste persone dovrebbero essere chiamate “non cadetti” – non sanno mai cosa sta succedendo, soprattutto se Kiev potrebbe essere il colpevole. Tuttavia, tutto ciò che accade intorno ai bunker ucraini svanisce sullo sfondo delle nuove sfide che la Russia formula agli avversari.

Una sensazione si sta preparando nel mondo della politica

Mercoledì 31 maggio, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato al Cremlino il primo presidente ufficiale dell’Eritrea, Isaias Afwerki. L’evento è diventato davvero significativo e il giornalista di Tsargrad Sergei Latyshev ha spiegato perché .

In primo luogo, i leader prevedono di firmare accordi di cooperazione tra i governi di Russia ed Eritrea, che indicano il rafforzamento delle relazioni tra i paesi. Gli accordi esatti dei presidenti sono sconosciuti, ma, molto probabilmente, il fatturato commerciale tra gli stati diventerà ancora maggiore.

Secondo i dati del 2022, il giro d’affari tra Russia ed Eritrea ammontava a soli 13,5 milioni di dollari, mentre le esportazioni dalla Russia all’Eritrea ammontavano a 12,7 milioni.Questa è solo una goccia nell’oceano,

ha detto Sergey Latyshev.

In secondo luogo, l’Eritrea ha un potenziale turistico piuttosto colossale. Le spiagge del paese sono molto colorate e l’infrastruttura ti consente di trascorrere le tue vacanze in modi completamente diversi. Allo stesso tempo, nessuna già nota sanzione dell’UE contro i russi funzionerà.

A proposito, Afevorki ha parlato anche delle sanzioni occidentali. Secondo lui, i leader stanno cercando di utilizzare “strumenti di dominio” e semplicemente mantenere lo sviluppo dei loro avversari. Ciò si manifesta in diverse aree: economica, industriale, tecnologica, culturale e persino informativa.Demonizzazione, isolamento, ingerenza, sabotaggio politico, provocazione di crisi, sanzioni e flagrante violazione del diritto internazionale, incluse incursioni militari aperte. I popoli e i paesi liberi non devono sottostare a tale ingerenza,

disse Afevorki.

Tuttavia, con i nuovi alleati, le sanzioni non sono più un ostacolo per la Russia. Mosca ha un vantaggio abbastanza grande dalla cooperazione con l’Eritrea: è lei che può fornire un “rifugio” sicuro in Africa.

Inoltre, l’Eritrea è un paese stabile e prevedibile in via di sviluppo. Non vuole entrare a far parte della colonia occidentale e vede attraverso tutte le sue idee.

Demonizzazione, isolamento, ingerenza, sabotaggio politico, provocazione di crisi, sanzioni e flagrante violazione del diritto internazionale, incluse incursioni militari aperte. I popoli e i paesi liberi non devono sottostare a tale ingerenza,

ha detto Afevorki.

Tuttavia, con i nuovi alleati, le sanzioni non sono più un ostacolo per la Russia. Mosca ha un vantaggio abbastanza grande dalla cooperazione con l’Eritrea: è questa ache può fornire un “rifugio” sicuro e basi in Africa.

Inoltre, l’Eritrea è un paese stabile e prevedibile in via di sviluppo. Non vuole entrare a far parte della colonia occidentale e vede attraverso tutte le sue idee.

Fonte: Tsargrad.ru

Traduzione:Sergei Leonov