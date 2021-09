La disfatta afghana di Washington cede l’Eurasia al drago e all’orso





di Spengler

Cina e Russia si preparano a cementare l’alleanza con il ritiro degli Stati Uniti e la minaccia esistenziale comune della jihad alle loro frontiere

NEW YORK – “Evidentemente questa non è Saigon”, ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken mentre gli elicotteri trascinavano gli americani in fuga dal tetto dell’ambasciata a Kabul. In realtà è incomparabilmente peggio per la posizione mondiale dell’America.

Come il tipo nella canzone di Sam Cooke, Blinken non sa molto di storia o geografia. A differenza dell’uomo nella canzone, non sa che uno più uno fa due, e con questo intendo Russia e Cina.

Richard Nixon aprì relazioni diplomatiche con la Cina tre anni prima della caduta del Vietnam del Sud, assicurandosi il tacito accordo della Cina di non sfruttare la vittoria comunista esportando la rivoluzione nel resto del sud-est asiatico.

La sconfitta dell’America in Vietnam, per quanto dannosa, aveva avuto un impatto limitato nella regione. L’Afghanistan, al contrario, attirerà Cina e Russia in un ruolo dominante nell’Asia centrale e occidentale.

La sconfitta di un regime per procura americano da parte di irregolari talebani segna la prima vittoria di un esercito jihadista contro le forze militari occidentali dall’annientamento di un corpo di spedizione britannico in Afghanistan nel 1842.

Servirà come punto di raccolta per i jihadisti in Russia, Cina, Asia centrale e Medio Oriente. La dimostrazione di disinteresse casuale dell’America nella regione, al punto da abbandonare un numero significativo di propri cittadini dietro le linee nemiche e un gran numero di suoi alleati, ha convinto tutti gli attori della regione che l’America è snervata e debole.

È l’ultima ignobile puntata di una serie di errori che hanno aggravato gli errori precedenti in 20 deplorevoli anni.

La Cina e la Russia non hanno altra scelta che intervenire. Se non eliminano il cancro jihadista oggi, potrebbe trasformarsi in qualcosa di incontrollabile.

Entro il 2085, il numero dei musulmani dell’Asia meridionale – pakistani, bengalesi, indonesiani e musulmani indiani – supererà il numero totale degli asiatici orientali, assumendo una fertilità costante di questa popolazione.

I musulmani del sud-est e dell’Asia meridionale saranno 2 miliardi entro la fine del secolo, quasi il doppio della popolazione dell’Asia orientale. Le proiezioni di questo tipo non sono mai accurate, ma le grandezze relative rendono il punto: le popolazioni suscettibili all’influenza jihadista sono enormi e in crescita.

I paesi musulmani istruiti e alfabetizzati come la Turchia e l’Iran hanno tassi di fertilità ben al di sotto della sostituzione. Il Pakistan, con un tasso di alfabetizzazione appena superiore al 50%, ha ancora quattro nati vivi per femmina.

L’avventurismo imperiale non è la motivazione per il nuovo sforzo sino-russo in Asia centrale. La loro principale preoccupazione è la sicurezza interna.

Proiezione demografica

Tale preoccupazione è accresciuta dal sospetto cinese che gli Stati Uniti utilizzeranno elementi jihadisti per destabilizzare lo stato cinese, specialmente attraverso i suoi porosi confini occidentali e meridionali.

Dare all’Iran la piena adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è stata la prima risposta sino-russa all’imminente crollo dell’Afghanistan. L’Iran aveva presentato domanda nel 2006 e nel 2015, ma ha dovuto affrontare le obiezioni delle repubbliche dell’Asia centrale.

Queste sono scomparse quando l’Afghanistan si è sciolto e l’imminente adesione dell’Iran è stata annunciata il 12 agosto. Questo di per sé è stato un duro colpo per la politica americana nella regione contro l’Iran.

Da quando il compianto Zbigniew Brzezinski e Robert Gates sono stati co-autori di un rapporto per il “Council on Foreign Relations” che chiedeva un “nuovo approccio” all’Iran nel 2004, l’establishment della politica estera americana ha sperato di integrare l’Iran in un’architettura di sicurezza regionale guidata dall’Occidente.

Ora l’Iran fa parte dell’architettura di sicurezza sino-russa e il tanto discusso accordo sul nucleare iraniano si trova ad un punto controverso (in stallo).

Nella misura in cui gli strateghi occidentali speravano di separare le ambizioni russe e cinesi, la debacle afghana ha cementato questa alleanza presentando a Pechino e Mosca un interesse esistenziale comune: contenere la jihad alle loro frontiere.

L’arte statale russa e cinese seguirà il modello “Padrino”: tieni i tuoi amici vicini e i tuoi nemici più controllati. Russia e Cina abbracceranno i nemici degli Stati Uniti assieme ai loro potenziali nemici.

Quando la Russia è intervenuta nella guerra civile siriana nel settembre 2015, un alto funzionario israeliano ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Putin gli ha detto che la presenza di decine di migliaia di musulmani del Caucaso russo, in particolare della Cecenia, gli ha forzato la mano ad intervenire.

La prospettiva di un grande contingente di terroristi addestrati che tornano in Russia rappresenta una minaccia esistenziale per la sicurezza interna del paese, ha affermato Putin. Gli israeliani hanno preso Putin in parola, mi ha detto il funzionario israeliano nel corso dell’anno.

I media occidentali avevano riferito che un gran numero di musulmani russi si era unito ai jihadisti sunniti siriani, a partire dal 2013.

Il defunto presidente egiziano Anwar Sadat aveva cacciato i consiglieri russi dall’Egitto nel 1972. Il presidente Obama e il segretario di Stato Hillary Clinton hanno tolto il tappeto da sotto al successore di Sadat, Hosni Mubarak, nel 2011, con il sostegno entusiasta di tutto l’establishment repubblicano.

Washington ha dato tutto il suo peso alla cosiddetta Primavera Araba e ai jihadisti addestrati dalla CIA in Siria per rovesciare il regime di Assad a Damasco. L’illusione americana sulla democrazia araba ha dato vita non a movimenti democratici, ma a una jihad sunnita, e ha costretto la Russia a tornare in Medio Oriente dopo un’assenza di oltre quattro decenni.

Il funzionario israeliano ha raccontato la sua intervista con Putin in un bar di un hotel a Pechino, dove entrambi stavamo partecipando a una serie di conferenze private sulle minacce jihadiste con funzionari dell’esercito cinese e della politica estera.

Migliaia di uiguri cinesi stavano combattendo anche in Siria. Molti hanno lasciato la Cina illegalmente attraverso il confine meridionale del Paese con il Myanmar e poi in Thailandia dove – secondo i cinesi – hanno ottenuto documenti di viaggio dai consolati turchi. Le stime del numero di uiguri in Siria nei media occidentali variavano da 5.000 a 20.000 .

Come Christina Lin ha riportato in Asia Times, la Cina aveva avvertito anni prima dei militanti uiguri in Siria: “Nell’ottobre 2012, il maggiore generale Jin Yinan dell’Università di Difesa Nazionale dell’Esercito di Liberazione del Popolo, ha rivelato che i militanti cinesi appartenenti al Movimento islamico del Turkestan orientale/ Il Partito islamico del Turkestan (ETIM/TIP) si stava unendo ai ribelli anti-governativi in ​​Siria, con l’allora portavoce del ministero degli Esteri cinese Hong Lei che lanciava un severo avvertimento che questi militanti “danneggiano gravemente la sicurezza nazionale della Cina, nonché la pace e la stabilità regionali”.

Terroristi Uiguri

La preoccupazione della Cina è andata ben oltre i 20 milioni di musulmani del Paese e si è estesa alle grandi popolazioni musulmane del sud-est asiatico.

Un movimento jihadista che avrebbe potuto infiammare il fianco meridionale della Cina è stato lo scenario da incubo dei pianificatori dell’Esercito di Liberazione Popolare (PLA).

Il crollo del reality show che si spacciava per il governo dell’Afghanistan ad agosto ha creato un problema sia per la Cina che per la Russia. Gli Stati Uniti hanno speso 2 trilioni di dollari, o una media di 50 miliardi di dollari all’anno in 20 anni, in un paese il cui PIL annuale ammontava a malapena a 20 miliardi di dollari.

Lo tsunami di denaro americano ha corrotto tutto e tutti, compreso l’esercito americano. Gli Stati Uniti non hanno creato un governo, ma un reality show in cui gli attori assunti hanno rubato tutti gli oggetti di scena.

Quando gli americani hanno annunciato la loro partenza, gli afgani interessati hanno detto in tante parole: “Lo spettacolo è stato cancellato – dove facciamo l’audizione per il prossimo?”

Sia in Siria che in Afghanistan, l’errore e l’illusione americani hanno costretto Russia e Cina a intervenire in una regione che gli Stati Uniti avevano dominato per decenni.

Xinhua ha riferito il 5 agosto: “Russia, Tagikistan e Uzbekistan hanno iniziato a condurre esercitazioni militari congiunte nell’area di confine del Tagikistan adiacente all’Afghanistan il 5 agosto. Lo stesso giorno, Uzbekistan e Russia hanno continuato le loro esercitazioni militari congiunte nella zona di confine dell’Uzbekistan vicino all’Afghanistan.

“Sia il Tagikistan che l’Uzbekistan confinano con l’Afghanistan. Nel contesto del continuo deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan a causa del ritiro precipitoso delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, i paesi vicini sono sempre più preoccupati per gli effetti di ricaduta del caos in Afghanistan”.

Il 10 agosto, Cina e Russia hanno condotto esercitazioni congiunte nel nord della Cina. Il quotidiano russo Kommersant ha riferito che i soldati russi avrebbero usato per la prima volta armi cinesi.

Xinhua ha scritto che “le esercitazioni approfondiranno… le operazioni antiterrorismo congiunte” e “dimostreranno la ferma determinazione e la forza dei due paesi per salvaguardare congiuntamente la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali”.

E il 19 agosto, il ministero della pubblica sicurezza cinese ha annunciato un’esercitazione antiterrorismo congiunta “per salvaguardare la sicurezza nazionale di Cina e Tagikistan”.

Uno degli strateghi cinesi che ho incontrato durante le sessioni di fine 2015 era l’ammiraglio in pensione Luo Yuan, allora capo di un think tank militare. L’ammiraglio Luo mi ha detto che l’intelligence cinese aveva rintracciato i jihadisti addestrati dall’allora comandante statunitense in Iraq David Petraeus mentre si infiltravano di nuovo in Cina.

Da questo, mi ha detto l’ammiraglio Luo, la Cina ha concluso che gli Stati Uniti avevano pianificato di utilizzare i terroristi uiguri per destabilizzare la Cina. Ho contestato l’affermazione; Petraeus era interessato a salvare l’amministrazione Bush e le sue prospettive di carriera, a mio avviso. L’ammiraglio Luo non ha creduto alla mia spiegazione.

La Cina può essere paranoica riguardo alle intenzioni americane, ma anche i paranoici hanno veri nemici. Dopo l’11 settembre 2001, la Cina ha dato tacito sostegno all’invasione americana dell’Iraq in cambio della designazione americana del Movimento islamico del Turkestan orientale come organizzazione terroristica, come ha riportato Mark Magnier il 2 settembre sul South China Morning Post.

“Quasi subito dopo l’attacco al World Trade Center, la leadership cinese ha visto l’opportunità di cambiare canale e ha fatto perno abilmente. La priorità degli Stati Uniti era ora la guerra al terrore, distogliendo l’attenzione dalla Cina. Washington aveva bisogno del sostegno di Pechino al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E la Cina potrebbe ridefinire le sfide al suo controllo interno come terrorismo globale”, ha scritto Magnier.

La Cina aveva sostenuto in quel momento gli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno inserito l’ETIM nella lista delle organizzazioni terroristiche e le Nazioni Unite hanno seguito l’esempio.

Il riconoscimento internazionale del terrorismo uiguro è stato un pilastro della diplomazia cinese e Pechino ha tratto le peggiori conclusioni quando il segretario di Stato americano Michael Pompeo ha rimosso l’ETIM dalla lista dei terroristi nel dicembre 2020.

La Cina ha risposto con indignazione. In un editoriale del 25 gennaio 2021 intitolato “La follia del giorno del giudizio di Mike Pompeo”, il quotidiano statale in lingua inglese Global Times ha dichiarato: “Pompeo è la mano più insidiosa dietro le attività terroristiche. Come tutti sappiamo, il Movimento islamico del Turkestan orientale (ETIM) è un’organizzazione terroristica riconosciuta dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e dalla comunità internazionale.

“Molto tempo fa, l’ETIM ha diffuso pensieri terroristici violenti sotto forma di religione. Ha inoltre incitato, pianificato e condotto una serie di violente attività terroristiche, causando enormi danni alla sicurezza delle vite e delle proprietà delle persone”.

L’ETIM ha organizzato, pianificato e commesso una serie di attacchi terroristici che hanno scioccato la Cina e il resto del mondo.

Questi includevano l’assalto al Golden Water Bridge del 28 ottobre a Pechino nel 2013, il violento attacco del 1 marzo a Kunming, nello Yunnan, nel 2014 e l’esplosione di una bomba del 30 aprile che ha ucciso tre persone e ferito almeno 79 alla stazione ferroviaria sud di Urumqi, nello Xinjiang. , lo stesso anno.

Premier cinese con Putin

Washington ha mostrato una fatale combinazione di provocazione e debolezza. Pechino ha interpretato la rimozione dell’ETIM dalla lista dei terroristi del Dipartimento di Stato come una provocazione e un tradimento di un tacito accordo con gli Stati Uniti che era durato due decenni.

E Pechino legge la partenza alla rinfusa dell’America dall’Afghanistan come un segno di senescenza imperiale.

Dubito che il segretario Pompeo avesse in programma di incubare terroristi uiguri come arma contro il regime cinese; l’affare ETIM probabilmente non costituiva altro che un colpo sparato dagli anticinesi contro Pechino su impulso di un funzionario di un’amministrazione zoppa con future ambizioni politiche.

Ma non è così che Pechino ha letto la questione. Gli analisti cinesi hanno letto il famoso rapporto (desecretato) del 2012 della “Defense Intelligence Agency” che avvertiva che il sostegno americano ai jihadisti sunniti in Siria avrebbe favorito il nuovo movimento del Califfato che si è trasformato in ISIS.

Come notato, hanno rintracciato i jihadisti dal “Risveglio sunnita” del generale Petraeus nella loro sfera antiterrorismo. Hanno visto Pompeo organizzare il rilascio di 5.000 militanti talebani come parte dei negoziati di pace che hanno preceduto la disfatta di Biden.

Con la sua Belt and Road Initiative, riccamente finanziata, la Cina aveva già conquistato le alture diplomatiche in Asia centrale, probabilmente con il disagio della Russia, ex potenza dominante tra le ex repubbliche della defunta Unione Sovietica.

Ora Russia e Cina metteranno da parte le loro divergenze e il drago e l’orso cavalcheranno l’Eurasia come due colossi. Questa è l’alleanza che Richard Nixon si proponeva di impedire nel 1972, e ora sarà molto dura per gli Stati Uniti.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Lucino Lago