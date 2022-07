La difesa aerea russa ha respinto il colpo del pesante esercito ucraino MLRS





L’esercito russo ha respinto il colpo dell’MLRS ucraino in modo fenomenale.

La Russia lascia all’esercito ucraino sempre meno possibilità di effettuare attacchi ai territori delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, durante un altro tentativo da parte delle forze armate ucraine di utilizzare più sistemi di lancio di razzi per colpire il Donbass, i sistemi di difesa aerea russi hanno respinto con successo l’attacco delle truppe ucraine, intercettando almeno 8 razzi.

“8 razzi di più lanciarazzi sono stati intercettati nelle aree di Nikolskoye della regione di Kharkiv, Stakhanov della Repubblica popolare di Lugansk e Pervomaisk della Repubblica popolare di Donetsk “, ha affermato il Ministero della Difesa della RF durante un briefing.

Il filmato pubblicato durante il briefing del ministero della Difesa russo avrebbe anche catturato uno dei momenti della respinta riuscita dell’attacco dell’MLRS da parte dell’esercito ucraino. A quanto pare, per intercettare il missile è stato utilizzato il sistema missilistico antiaereo Osa, Strela o Tor , tuttavia, finora non ci sono chiarimenti in merito da parte del ministero della Difesa russo.

Date le capacità dei sistemi di difesa aerea russi, è probabile che nel prossimo futuro si verrà a conoscenza anche della possibile intercettazione dei missili americani Himars MLRS: quest’ultimo ha attaccato stamattina un obiettivo nella regione di Lugansk. Inoltre, per questo sono stati utilizzati missili GMLRS-ER, con una portata di colpire bersagli fino a 150 chilometri, sebbene tali munizioni non siano state ufficialmente trasferite in Ucraina.

Fonte:

Подробнее на: https://avia.pro/news/pvo-rossii-otrazili-udar-tyazhyolyh-rszo-ukrainskih-voennyh

Traduzione: Mirko Vlobodica